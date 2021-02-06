20+ наших любимых киногероев, которых мы подогнали под стандарты мужской красоты XXI века

Блистательную игру наших актеров в самых популярных фильмах прошлого века помнят миллионы зрителей. Персонажи в кинолентах получились запоминающимися, а их знаменитые реплики не теряют актуальности спустя десятки лет после выхода фильмов на большие экраны. Сегодня многие режиссеры пытаются снять ремейки известных кинолент и подогнать образы героев под современные реалии, но превзойти оригинал порой оказывается очень сложно.

Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть наши знаменитые киногерои, если бы их внешность подогнали под стандарты современной мужской красоты.

1. Андрей Мягков — Анатолий Ефремович Новосельцев, «Служебный роман»

2. Сергей Жигунов — Александр Белов, «Гардемарины, вперед!»

3. Александр Абдулов — Володя Смирнов, «Самая обаятельная и привлекательная»

4. Александр Михайлов — Василий Егорович Кузякин, «Любовь и голуби»

5. Андрей Миронов — Геннадий Петрович Козодоев, «Бриллиантовая рука»

6. Олег Янковский — Волшебник, «Обыкновенное чудо»

7. Никита Михалков — Коля, «Я шагаю по Москве»

8. Леонид Куравлев — Афанасий Николаевич Борщов, «Афоня»

9. Вахтанг Кикабидзе — Валентин Константинович Мизандари, «Мимино»

10. Владимир Толоконников — Полиграф Полиграфович Шариков, «Собачье сердце»

11. Олег Басилашвили — Платон Сергеевич Рябинин, «Вокзал для двоих»

12. Николай Караченцов — Владимир Бусыгин, «Старший сын»

13. Юрий Яковлев — Ипполит Георгиевич, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

14. Николай Рыбников — Саша Савченко, «Весна на Заречной улице»

15. Алексей Баталов — Георгий Иванович, «Москва слезам не верит»

16. Олег Меньшиков — Константин Ромин, «Покровские ворота»

17. Михаил Кононов — Нестор Петрович Северов, «Большая перемена»

18. Нодар Мгалоблишвили — граф Джузеппе Калиостро, «Формула любви»

19. Савелий Крамаров — Федор Петрович Ермаков, «Джентльмены удачи»

20. Василий Шукшин — Егор Прокудин, «Калина красная»

21. Георгий Бурков — Виталий Кузьмич Фетисов, «Гараж»

22. Юрий Никулин — Балбес, Евгений Моргунов — Бывалый, Георгий Вицин — Трус, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»