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20+ наших и голливудских знаменитостей, глядя на которых хочется сказать: «А вы тоже это видите?»

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Существует теория, что у каждого человека есть как минимум 7 двойников и еще 1 000 человек, которые похожи на него, как брат или сестра. Правда, вероятность встречи хоть с кем-то из них ничтожно мала. У знаменитостей в этом плане карт-бланш. Благодаря медийности нередко удается разыскать тех, кто их напоминает. Причем порой в рядах других селебрити.

AdMe.ru выбрал российских и голливудских звезд, которые так похожи, что хочется протереть глаза. Предлагаем и вам взглянуть и оценить их поразительное сходство.

Артем Ткаченко и Эдриен Броуди

Василий Ливанов и Стивен Диллейн

Маргарита Аброськина и Самара Уивинг

Лиза Арзамасова и Джесси Айзенберг

Виктория Чернышева и Мими Кин

Константин Лавроненко и Оскар Айзек

Екатерина Климова и Мэгги Джилленхол

Полина Гагарина и Диана Крюгер

Светлана Лобода и Шер

Тимати и Дрейк

Григорий Антипенко и Дэвид Духовны

Паулина Андреева и Вайнона Райдер

Виктория Боня и Анджелина Джоли

Анфиса Вистингаузен и Дженна Ортега

Какие знаменитости показались вам наиболее похожими?

Фото на превью Экспроприатор / ФаворитФильм, Peaky Blinders / Tiger Aspect Productions
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