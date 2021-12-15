20+ наших и голливудских знаменитостей, глядя на которых хочется сказать: «А вы тоже это видите?»

Существует теория, что у каждого человека есть как минимум 7 двойников и еще 1 000 человек, которые похожи на него, как брат или сестра. Правда, вероятность встречи хоть с кем-то из них ничтожно мала. У знаменитостей в этом плане карт-бланш. Благодаря медийности нередко удается разыскать тех, кто их напоминает. Причем порой в рядах других селебрити.