20+ наших и голливудских знаменитостей, глядя на которых хочется сказать: «А вы тоже это видите?»
Существует теория, что у каждого человека есть как минимум 7 двойников и еще 1 000 человек, которые похожи на него, как брат или сестра. Правда, вероятность встречи хоть с кем-то из них ничтожно мала. У знаменитостей в этом плане карт-бланш. Благодаря медийности нередко удается разыскать тех, кто их напоминает. Причем порой в рядах других селебрити.
AdMe.ru выбрал российских и голливудских звезд, которые так похожи, что хочется протереть глаза. Предлагаем и вам взглянуть и оценить их поразительное сходство.
Артем Ткаченко и Эдриен Броуди
Василий Ливанов и Стивен Диллейн
Маргарита Аброськина и Самара Уивинг
Лиза Арзамасова и Джесси Айзенберг
Виктория Чернышева и Мими Кин
Константин Лавроненко и Оскар Айзек
Екатерина Климова и Мэгги Джилленхол
Полина Гагарина и Диана Крюгер
Светлана Лобода и Шер
Тимати и Дрейк
Григорий Антипенко и Дэвид Духовны
Паулина Андреева и Вайнона Райдер
Виктория Боня и Анджелина Джоли
Анфиса Вистингаузен и Дженна Ортега
Какие знаменитости показались вам наиболее похожими?
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