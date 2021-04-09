20+ обожаемых нами актрис в начале карьеры и сейчас. Годы идут, а они только хорошеют

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Российский кинематограф полон красивых, талантливых актрис. У многих из них за плечами большой опыт, армия почитателей и внушительная фильмография. Но мало кто помнит, с каких ролей начинался их творческий путь. Мы решили восполнить этот маленький пробел и восстановили в памяти первые заметные роли звезд отечественного кино.

Для этого AdMe.ru тщательно изучил фильмографии знаменитых актрис. И признаемся честно, дебют некоторых героинь стал для нас большой неожиданностью.

Марина Зудина: 20 лет и 54 года

Ксения Раппопорт: 19 и 46 лет

Ольга Будина: 24 и 44 года

Елена Яковлева: 25 и 58 лет

Нонна Гришаева: 26 и 48 лет

Дарья Мороз: 14 и 37 лет

Ингеборга Дапкунайте: 22 года и 57 лет

Чулпан Хаматова: 22 года и 45 лет

Евгения Добровольская: 19 лет и 54 года

Елена Лядова: 24 года и 39 лет

Екатерина Гусева: 21 год и 44 года

Марина Могилевская: 20 и 48 лет

Екатерина Вилкова: 21 год и 36 лет

Виктория Исакова: 26 лет и 43 года

Олеся Судзиловская: 16 и 45 лет

Елена Подкаминская: 23 года и 41 год

Наталья Антонова: 25 и 46 лет

Мария Куликова: 25 лет и 43 года

Ирина Безрукова: 26 лет и 54 года

Яна Троянова: 36 и 47 лет

Вера Сотникова: 23 года и 60 лет

Юлия Высоцкая: 19 и 47 лет