20+ обожаемых нами актрис в начале карьеры и сейчас. Годы идут, а они только хорошеют
Российский кинематограф полон красивых, талантливых актрис. У многих из них за плечами большой опыт, армия почитателей и внушительная фильмография. Но мало кто помнит, с каких ролей начинался их творческий путь. Мы решили восполнить этот маленький пробел и восстановили в памяти первые заметные роли звезд отечественного кино.
Для этого AdMe.ru тщательно изучил фильмографии знаменитых актрис. И признаемся честно, дебют некоторых героинь стал для нас большой неожиданностью.
Марина Зудина: 20 лет и 54 года
Ксения Раппопорт: 19 и 46 лет
Ольга Будина: 24 и 44 года
Елена Яковлева: 25 и 58 лет
Нонна Гришаева: 26 и 48 лет
Дарья Мороз: 14 и 37 лет
Ингеборга Дапкунайте: 22 года и 57 лет
Чулпан Хаматова: 22 года и 45 лет
Евгения Добровольская: 19 лет и 54 года
Елена Лядова: 24 года и 39 лет
Екатерина Гусева: 21 год и 44 года
Марина Могилевская: 20 и 48 лет
Екатерина Вилкова: 21 год и 36 лет
Виктория Исакова: 26 лет и 43 года
Олеся Судзиловская: 16 и 45 лет
Елена Подкаминская: 23 года и 41 год
Наталья Антонова: 25 и 46 лет
Мария Куликова: 25 лет и 43 года
Ирина Безрукова: 26 лет и 54 года
Яна Троянова: 36 и 47 лет
Вера Сотникова: 23 года и 60 лет
Юлия Высоцкая: 19 и 47 лет
А вы смотрели фильмы с участием этих актрис? За творчеством каких отечественных артисток вы следите?
Фото на превью Время танцора / Мосфильм, Доктор Лиза / Киностудия КИТ
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