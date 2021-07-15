20+ нарядов Каннского кинофестиваля, который наконец подарил уставшему миру яркое событие

В Каннах сейчас проходит 74-й Международный кинофестиваль. Впервые за 2 года звезды появились на красной дорожке, чтобы пройти по ней во дворец на легендарной набережной Круазет. Уже прозвучали первые овации, прогремели первые киноскандалы, и скоро праздник подойдет к концу.

Но пока Канны наполнены звездами, мы в AdMe.ru не можем отказать себе и вам в удовольствии как следует рассмотреть их наряды.

Тильда Суинтон

Тимоти Шаламе

Ванесса Паради

Анн Парийо

Марион Котийяр

Джош О’Коннор

Джессика Честейн

Спайк Ли

Энди Макдауэлл

Милен Фармер

Элиза Сенауи

Хелен Миррен

Джоди Фостер

Елена Ленина

Изабель Аджани

Кэтрин Винник

Летиция Каста

Бланка Бланко

Дениз Тантуччи

Сальма Хайек

Нуми Рапас

Мэгги Джилленхол

Белла Хадид

Тейлор Хилл

Бонус: съемочная группа фильма «Петровы в гриппе», который сорвал аплодисменты в Каннах

На фото слева направо: актеры Семен Серзин, Юрий Борисов, Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и Иван Дорн.