20 мультфильмов, которые стоит показать ребенку, пока он окончательно не повзрослел

62 4 377 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Какое детство может быть без мультфильмов! Но если для поколения советских детей мультики были определенным дефицитом, то у сегодняшних малышей они в избытке. И среди огромного количества ярких сказок хочется найти те, которые действительно помогут детям понять важные жизненные вещи и тонкости отношений между людьми.

AdMe.ru предлагает подборку, каждая картина которой рассказывает свою историю. Ребята могут примерить ее на себя и узнать много нового.

1. Балерина / Ballerina, 2016 (Франция, Канада)

Сюжет мультфильма «Балерина» разворачивается вокруг девочки-сироты, которая следует за своей мечтой стать балериной. Она приезжает в парижскую известную школу, но путь к мечте оказывается непростым. Основной посыл картины не только в том, что нужно делать то, что нравится, идти к цели, но и в том, что важно понять, где твои истинные желания. А еще очень важно, чтобы дело, которым ты занимаешься, не вскружило тебе голову, заставив смотреть свысока на других.

2. Рыбка Поньо на утесе / Ponyo on the Cliff by the Sea, 2008 (Япония)

Маленькая любопытная рыбка Поньо, дочь колдуна и морской богини, уплывает из родного дома и попадает в мир людей. Ей удается подружиться с малышом Сооскэ, и теперь рыбка хочет только одного — стать человеком. Все в этом мультфильме учит добру, терпению, открытости миру и пониманию дружбы и взаимопомощи.

3. Монстры на каникулах / Hotel Transylvania, 2012 (США)

Очень харизматичные монстры под предводительством графа Дракулы живут в отеле, укрытом от посторонних глаз. Дракула растит любимую дочурку, которую оберегает от враждебного мира. Но вездесущие туристы проникают в отель, и размеренная жизнь нарушается. Мультфильм помогает ребенку понять, что судить человека по внешности нельзя, ведь главное то, что внутри. Семья — это самое важное, что есть у нас в жизни, но дети и родители не всегда понимают друга друга. Дети должны простить родителям чрезмерную опеку, а родители — понять, что нужно давать своим крошкам больше самостоятельности.

4. Твое имя / Your Name, 2016 (Япония)

История и парне и девушке из Токио понравится подросткам. Молодые люди обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает, и они решают выяснить, что случилось. Мультфильм позволяет зрителям задуматься о том, какую роль в жизни играет случай, как различить настоящую любовь и почему время бессильно против истинных чувств и яркой спонтанности молодости.

5. Паранорман, или Как приручить зомби / ParaNorman, 2009 (США)

На Нормана надеется весь маленький городок. Ведь у него есть супердар — умение общаться с призраками, которые беспокоят жителей. Только он способен отменить давнее проклятье. Немного жутковатый мультфильм щекочет нервы, чтобы донести важную проблему: мы боимся того, чего не понимаем, и без размышлений стараемся уничтожить то, чего боимся. А иногда нужно всего лишь протянуть руку помощи и посочувствовать.

6. Смолфут / Smallfoot, 2018 (США)

Снежный человек по имени Миго спускается с вершины своей горы в неизвестный мир людей, где его поджидает множество открытий. Прекрасная история с посылом о том, что нужно заботиться о природе, не обижать животных и ценить каждое живое существо. А еще — о дружбе, предательстве, взаимопомощи и смелости.

7. Вперед / Onward, 2020 (США)

Братья-эльфы живут в сказочном мире, но очень современном, похожем на мир людей. Неожиданная находка заставляет их отправиться в путешествие на поиски настоящего волшебства. Это история о том, как важно ценить того, кто рядом, и о том, как часто мы не ценим близких людей. Миру нужно волшебство, которое хранится в каждом из нас.

8. Тайна Коко / Coco, 2017 (США)

12-летний мексиканец Мигель отправляется в Страну мертвых, чтобы увидеть своего кумира — певца Эрнесто де ла Круса. Там он встречает души своих предков. Необычный сюжет стал проводником таких обычных, но очень важных принципов: берегите себя и близких, цените время рядом с ними и не бойтесь идти за своей мечтой, даже если путь кажется сложным.

9. Головоломка / Inside Out, 2015 (США)

Райли — обычная школьница. Ее поведение определяют основные эмоции — Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эти человечки в ее голове каждый день помогают ей справляться с трудностями, например с неожиданным переездом, на котором завязан сюжет. Мы имеем право на разные эмоции, мало того, часто без одной не бывает другой. Но внутри другого человека — такой же сложный мир, как и у нас, поэтому уважение и понимание очень важны.

10. Красные туфельки и семь гномов / Red Shoes, 2019 (Южная Корея)

Однажды девушка из сказочного королевства нашла волшебные туфельки, которые способны превратить ее в красавицу-принцессу. В этом же королевстве живут 7 зеленых гномов, которые когда-то были принцами.Однажды их дороги пересекутся. Дружба, любовь, красота и помощь — мультфильм поднимает такие важные темы. Но еще аккуратно рассказывает детям о том, как важно принимать себя, свою внешность и заботиться о том, какой ты человек, чем ты наполнен.

11. Тайный мир Анны / Ana y Bruno, 2017 (Мексика)

Крошечная девочка Анна живет со своей мамой, которая заботится о ней изо всех сил, хотя очень тяжело работает. Однажды мама заболевает, и Анна вместе с ней попадает в больницу. Ночью в коридорах больницы девочка знакомится со странным существом, с которым вскоре заводит дружбу. Мультик поднимает тяжелую тему: смерть существует, приходит неожиданно — и нужно уметь с этим жить.

12. Тито и птицы / Tito e os Pássaros, 2018 (Бразилия)

Мальчик Тито живет в мире, где людям угрожает болезнь — эпидемия страха. Тито уверен, что спасение людей кроется в загадке песен птиц. Когда-то его отец построил машину, способную понимать пернатых. Но папу Тито не видел уже очень давно, и вместе с друзьями он отправляется на его поиски. Тема, которую иногда нелегко понять и взрослым: часто мы сами становимся источником своих проблем, поддаемся панике и неадекватному страху. Прежде чем принимать решения, нужно понять, что вызвало страх, и разобраться, как его нейтрализовать.

13. Букашки-2 / Minuscule — Les mandibules du bout du monde, 2018 (Франция, Гваделупа)

Яркие букашки живут среди суровых джунглей, полных опасностей. Детям предлагается изучить этот красочный мир насекомых и птиц, а еще — рассказать им о проблемах, которые существуют в нашем мире: вырубке лесов и нарушении экологии.

14. Дитя погоды / Child of Weather, 2019 (Япония)

Еще один сюжет о первой любви и отношениях людей, которые только собираются вступить во взрослую жизнь. Режиссер поднимает темы взросления, дружбы, любви, самопожертвования. У молодой пары впереди вся жизнь, а их чувство юмора и смекалка позволяют им переживать новые впечатления.

15. Большое путешествие, 2019 (Россия, США)

Однажды рассеянный Аист все перепутал и вместо семьи панд принес малыша-панду медведю по имени Мик-Мик. Ответственный медведь решает вернуть малыша родителям в Южный Китай и отправляется в дорогу, по пути встречая разных животных. Любовь и взаимопомощь, дружба и умение поставить себя на место другого, важность семьи и близких — основной посыл мультфильма.

16. Дом / Home, 2015 (США)

Пришельцы захватили Землю и занялись ее благоустройством. Смелая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от захватчиков, встречает на своем пути существо по имени О, отвергнутое своими инопланетными собратьями. И этой странной парочке предстоит спасти нашу планету. Честь и долг, вера в успех, когда, казалось бы, он невозможен, оптимизм и умение смеяться в трудных ситуациях. Парочка покажет, как нужно жить в полную силу.

17. Эверест / Abominable, 2019 (США, Китай)

Странное мохнатое существо сбегает из исследовательской лаборатории. Оно прячется на крыше дома, где его обнаруживает девочка, и рассказывает об этом друзьям. Ребята решают спасти его от злобных ученых, и начинаются приключения. Дети могут наблюдать, как раскрываются характеры в сложной ситуации, как герои помогают друг другу. И конечно, мультфильм раскрывает вечные ценности — вопросы любви, семьи и духовной близости людей.

18. Папа-мама гусь / Duck Duck Goose, 2018 (Китай, США)

Веселый неудачник Пэм постоянно попадает в неприятности. Ах да, Пэм — это гусь. Однажды он сломал крыло, при этом чуть не задавив маленьких утят. Он позаботился о них, и новая компания решает отправиться в маленькое путешествие. Мультик, при всей его простоте и понятности для детей, носит очень глубокий подтекст: семья — это главное, что может заставить любого, будь то человек или гусь, чувствовать себя нужным, полезным, востребованным.

19. Город героев / Big Hero 6, 2014 (США)

В центре сюжета — юные изобретатели и экспериментальный робот Бэймакс, которого из веселого толстяка перепрограммируют в боевую машину. Мультфильм поднимает много жизненных вопросов, но самые главные среди них — это вопросы дружбы и важности образования, постоянного развития.

20. Лоракс / Dr. Seuss’ The Lorax, 2012 (США)

Как найти живое дерево в мире, где все пластиковое? Конечно, влипая в истории и спасая природу. Что и делают два друга: мальчик и мохнатый чудак Лоракс. Мультфильм поднимает важнейшие вопросы экологического состояния нашей планеты и дает понять, что не нужно пилить сук, на котором сидишь. Жизнь планеты и будущих поколений зависит от нас.

А у вас есть любимые мультфильмы, которые вы обязательно покажете своим детям?