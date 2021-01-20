20+ моментов из советских фильмов, которые тогда были в порядке вещей, а сейчас вызывают недоумение

Киноленты зачастую отражают бытовые привычки и моральные нормы эпохи. Для современников все это выглядит естественным, а последующие поколения нередко вгоняет в ступор. Можно ли объяснить нынешним подросткам, почему не так давно люди спокойно пили газировку из одного стакана или могли получить выговор за объятия в общественном месте? Можно, если смотреть вместе с ними советские фильмы и растолковывать непонятные моменты.

Мы в AdMe.ru любим наше кино и решили обратить внимание на то, какие ситуации, естественные для жителей СССР, кажутся странными в XXI веке.

Все пьют газировку из общего стакана

Главная героиня Тося лазит по чужим ящикам в поисках вкусной еды, но отрицательным персонажем считается Анфиса, которая делает ей замечание

Учитель называет школьницу «испорченной» за то, что та мечтает о семье с четырьмя детьми. И при этом педагог ждет, что класс разделит ее негодование

Купить модный галстук можно, только взяв гантели «в нагрузку»

На фестивале французского кино, где по ковровой дорожке идут актеры, нет толпы репортеров и охранников, а обычные люди могут запросто увидеть звезд

Выпускника школы с хулиганскими замашками отправляют в качестве наказания работать в детский сад. Более того, ради перевоспитания оставляют его одного с малышами

Впрочем, и детских садов круглосуточного пребывания, где ребята живут с понедельника по пятницу, сейчас вроде бы не осталось

Большая свадьба со множеством гостей проводится прямо в общежитии, потому что в ресторане дорого

Мать-одиночка воспринимается многими мужчинами как девушка легкого поведения, поэтому некоторые парни ведут себя с такой барышней бесцеремонно

Замужняя Оля преследует женатого Самохвалова, забрасывая его любовными письмами. Но отрицательным героем в итоге становится именно он, потому что не стал об этом молчать

Оставить маленького ребенка с малознакомым человеком? Легко

Реагируя на указ нового директора повесить во всех девичьих уборных в школе зеркала, завуч в исполнении Веры Алентовой спрашивает: «Кокоток будем растить?»

А директор без тени сомнения отвечает: «Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы вряд ли представляете, что это такое».

Люди готовы надолго приютить у себя в Москве девушку из сибирской деревни только потому, что у них есть общий знакомый, которого хозяин квартиры даже не помнит

Мама оставляет двух малолетних мальчишек на даче на два дня. Из готовой еды у них хлеб и варенье, поэтому ребята решают варить кашу. Сейчас маму за это могли бы лишить родительских прав

Люди знакомятся друг с другом через объявления в газете

Дружинники делают парочке замечание: «Прекратите обниматься! Вы что, забыли, что находитесь в общественном месте?»

Одинокая учительница, которая недавно рассталась со своим ухажером, зовет в кино рослого старшеклассника, своего ученика. Зачем?

Семейный конфликт молодых супругов разбирают на комсомольском собрании в институте и обсуждают, кто прав, а кто виноват

Шестиклассница приходит в парикмахерскую, отрезает себе косы и просит побрить ее наголо. А мастер берет и просто выполняет ее просьбу

Женщину с ребенком отводят в отделение милиции за то, что она купила в магазине слишком много вещей. Спекулянтка? Нет, многодетная мама

Крепкие парни просят миниатюрную девушку затащить на чердак ящик гвоздей. И она соглашается. Страшно даже представить, сколько должен весить такой груз

Пожилой мужчина подрабатывает няней, и женщины доверяют ему уход за годовалым ребенком

«Любая замужняя баба сможет в тебя пальцем ткнуть», — говорит мама своей дочери, родившей ребенка без мужа. Но девушке, которая не стыдится сына, на удивление всем, удается устроить свою судьбу