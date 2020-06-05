20 мохнатых клонов звезд, которые легко протопчут лапками дорогу в Голливуд и ваше сердечко

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Многие фанаты мечтают быть похожими на знаменитостей и специально копируют образы известных людей, чтобы больше походить на своих кумиров. Но и у братьев наших меньших, кажется, тоже есть определенная симпатия к звездам телеэкранов, иначе как еще объяснить заметное сходство четвероногих с популярными во всем мире людьми.

Мы в AdMe.ru распознали пушистых двойников звезд, которые могут легко заменить знаменитостей на красных ковровых дорожках и затмить практически любую голливудскую диву.

1. «Моя сестра утверждает, что наша кошка похожа на Меланию»

2. «Моя собака просто копия Сэмюэла Л. Джексона»

3. Кажется, у комедиантки Рейчел Дрэтч нашелся двойник

4. Кто еще согласен, что тут есть 100%-ное сходство с Джоном Траволтой?

5. «Кто-то сказал, что моя собака похожа на Пола Джаматти, и теперь я не могу перестать замечать это»

6. «Люк, я твой отец»

7. «Только я вижу сходство моей собаки с Роном Перлманом»

8. Этот пес очень похож на Уильяма Х. Мэйси

9. «Когда моя собака принимает ванну, она напоминает мне Сальвадора Дали»

10. «Собака моей подруги похожа на Ру Макклэнахан из ситкома „Золотые девочки“»

11. Было бы странно, если бы у Снупа Догга не нашлось четвероногого двойника

12. «Я думаю, что моя собака выглядит как девочка из популярного мема»

13. «Наш кот — двойник Адама Драйвера»

14. «Похожа ли моя собака на Стива Бушеми?»

15. «Кажется, мы нашли четвероногого близнеца миллиардера Ричарда Брэнсона»

16. «Есть же что-то общее у моего пса и Ричарда Гира»

17. «Тэйлор Лотнер давно напоминает мне альпака»

18. Видимо, этот щенок очень хочет стать похожим на одного известного сыщика

19. «Мой пес — вылитый Рон Уизли»

20. «Кажется, в моем доме поселился эльф Добби»