20 любопытных деталей, которые мы не заметили в мультфильмах студии Pixar

Художники студии Pixar огромное количество внимания уделяют мелким деталям и отсылкам к разным мультфильмам (их еще называют пасхалками). В каждой анимационной ленте их может быть бесчисленное количество. Некоторые из них совсем явные, например, грузовичок Pizza Planet: он появляется во всех мультиках студии Pixar (кроме «Суперсемейки»), отчего стал культовым пасхальным яйцом. Но обычно большинство деталей остаются незамеченными зрителями.

Мы в AdMe.ru целую неделю, с перерывом лишь на сон и прием пищи, внимательно пересматривали популярные мультфильмы от студии Pixar. И нашли новые пасхалки, которые раньше не замечали.

В конце мультфильма «Корпорация монстров» (2001) хамелеон Рэндалл Боггс был перемещен в тот же трейлер, который был показан в ленте «Приключения Флика» (1998).

Во время титров «Истории игрушек — 2» (1999) на несколько секунд появляются герои мультфильма «Приключения Флика» (1998) — гусеница Хаймлих и муравей Флик.

В «Истории игрушек — 2» вообще много отсылок к мультфильму «Приключения Флика». Так, в одной из сцен миссис Картофельная Голова читает сборник рассказов, в котором в качестве иллюстрации использован кадр из мультика о муравье Флике.

В конце мультфильма «Суперсемейка» (2004) появляются двое мужчин, которые на самом деле срисованы с аниматоров Олли Джонстона и Фрэнка Томаса. Эти ребята — одни из выдающихся аниматоров студии Walt Disney.

В «Тачках» (2006) Молния МакКуин катается с наклейкой «95». Это отсылка к 1995 году, именно тогда вышел первый полнометражный мультфильм студии Pixar, смоделированный на компьютере полностью трехмерным, — «История игрушек».

В мультфильме «Валл-И» (2008) на одной из полок можно увидеть Рекса из серии фильмов «История игрушек».

В «Истории игрушек — 3» (2010) можно увидеть Финна Макмисла — британского шпиона из еще не вышедших тогда «Тачек-2» (2011). Его изображение висит на плакате в комнате Энди.

В «Головоломке» (2015), когда маленькая Райли играет в гостиной со своим воображаемым другом Бинго-Бонго, на столе можно увидеть журнал с напечатанной на обложке Колетт Тату — героиней мультфильма «Рататуй» (2007)

Еще в «Головоломке» мы нашли изображение Немо — персонажа мультфильма «В поисках Немо» (2003). Забавно, что рыбка изображена на коробке с настольной игрой Find me! («Найди меня»). Напомним, оригинальное название мультфильма про Немо — Finding Nemo.

Кстати, в этой же сцене можно заметить, что на картах король и королева подозрительно похожи на родителей Райли.

Почти в каждом мультфильме, созданном студией Pixar, а также в некоторых лентах Disney аниматоры прячут комбинацию А113. Соучредитель Pixar Джон Лассетер объяснил, что A113 — это номер класса анимации в Калифорнийском институте искусств, в котором учились многие работники Pixar и Disney.

Чаще всего А113 можно увидеть в качестве номеров дверей или автомобилей. Но в мультфильме «Хороший динозавр» (2015) события происходят во времена, когда до изобретения дверей и автомобилей оставались десятки миллионов лет. Художники нашли выход из положения — обратите внимание на ветки на этом заборе.

В начале мультфильма «Тайна Коко» (2017) Мигель пробегает мимо стола, на котором стоят разные скульптуры животных. Среди них внимательный зритель может заметить крошечную рыбку Немо — главного героя ленты «В поисках Немо» (2003).

В начале этого же мультфильма Мигель отправляется на площадь, чтобы чистить обувь. Среди праздничных украшений, висящих на улице, можно заметить пиньяты, которые сделаны в виде Майка Вазовски, Вуди и Базза Лайтера.

В «Истории игрушек — 3» (2010) можно увидеть маленького фаната Молнии МакКуина. Обратите внимание на рисунок на футболке этого мальчишки.

В одной из сцен «Истории игрушек — 4» (2019) — в парке аттракционов — можно увидеть гитару Эрнесто де ла Круза — главного антагониста мультфильма «Тайна Коко» (2017).

Вообще, по словам Джоша Кули, в мультфильме «История игрушек — 4» зашифровано больше пасхалок, чем в любом другом фильме от Pixar. Вот лишь несколько из них. Когда Вуди с друзьями забирается в антикварный магазин, на стене можно заметить картину с собаками, которые играют в покер. На самом деле это отсылка к мультфильму «Вверх» (2009).

Также в антикварном магазине можно увидеть очки аквалангиста, который поймал Немо в мультфильме «В поисках Немо», и трость Карла Фредриксена, главного персонажа анимационной ленты «Вверх».

В одной из сцен, когда показывается панорама парка аттракционов, вдалеке можно увидеть тележку с шарами из мультфильма «Вверх» (2009).

Когда посетитель парка находит Базза Лайтера, на его левой ноге можно заметить татуировку в виде грузовичка Pizza Planet.

В одной из сцен в парке аттракционов можно заметить воздушные шары в виде звезд, расцветка которых соответствует расцветке Салли из «Корпорации монстров» (2001).