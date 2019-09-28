20 малоизвестных фактов о том, как снимали «Экипаж» — первый советский фильм про катастрофу

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В 1979 году на советские экраны вышла картина, которая открыла публике неизвестный до этого жанр кино — фильм-катастрофа. А благодаря хитросплетенному повествованию любовных историй и семейных страстей, разыгрывающихся на фоне природного бедствия и выживания, картина произвела фурор среди зрителей. Как это часто бывает, история создания подобных шедевров остается неизвестной обычному зрителю.