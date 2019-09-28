20 малоизвестных фактов о том, как снимали «Экипаж» — первый советский фильм про катастрофу
В 1979 году на советские экраны вышла картина, которая открыла публике неизвестный до этого жанр кино — фильм-катастрофа. А благодаря хитросплетенному повествованию любовных историй и семейных страстей, разыгрывающихся на фоне природного бедствия и выживания, картина произвела фурор среди зрителей. Как это часто бывает, история создания подобных шедевров остается неизвестной обычному зрителю.
Нам в AdMe.ru стало крайне любопытно, как же все-таки снимали фильм, который должен был стать нашим аналогом популярного в Голливуде кино про авиапроисшествия.
- Изначально фильм должен был называться «Запас прочности», но уже в ходе съемок режиссеру картины Александру Митте прокатчики посоветовали придумать новое название картины. На это у киношников ушло 2 недели. Митта даже предлагал $ 100 участнику съемочной группы, который придумает что-то яркое и запоминающееся. Никто ничего не придумал, и в итоге «победил» режиссерский вариант — «Экипаж».
- «Экипаж» стал первой кинолентой в жанре «катастрофа». Также в этой картине впервые в отечественном кино была показана откровенная постельно-эротическая сцена (с демонстрацией обнаженной женской груди). А еще это первый спродюсированный фильм, поскольку он был снят не только на государственные деньги, но и на средства «Аэрофлота».
- Сценарий этого фильма был написан после того, как на Западе в 1970 году вышел триллер «Аэропорт», снятый по одноименному роману Артура Хейли. Лента получила 10 номинаций на премию «Оскар», заработала $ 100 млн при затратах $ 10 млн. Тема авиакатастроф стала очень популярной в Голливуде, вот только эти фильмы в Советском Союзе не показывали. Похожая советская лента и должна была заполнить вакуум в отечественном кино.
- Когда сценарий к фильму еще писался, в Министерстве авиации уже начали судачить, мол, «Мосфильм» собирается снять кино про аварию отечественного самолета. Чиновники начали возмущаться: как же так? «Наши самолеты — самые надежные в мире, а „Аэрофлот“ — лучшая и самая безопасная авиакомпания в мире», — утверждал министр гражданской авиации СССР маршал Бугаев. Митта совместно со сценаристами — кинодраматургами Юлием Дунским и Валерием Фридом — придумали два гениальных хода. Во-первых, они переписали сюжет так, что катастрофа происходит не в СССР, а в Африке, в вымышленном горном городе Бидри. Во-вторых, самолет Туполева падает не сам, а из-за природного катаклизма.
- На производство фильма с голливудским размахом Госкино выделило всего 1 млн 250 тыс. рублей, что почти в 15 раз меньше, чем выделяли в том самом Голливуде на съемки рядового блокбастера. Правда, директор картины Борис Криштул и так просил немного — всего-то 1,5 млн рублей. Обещали дать всю сумму, но в итоге выдали на 250 тыс. меньше.
- Митта планировал собрать звездный состав актеров: Алексей Петренко (командир корабля, роль написали специально под актера), Николай Караченцов (второй пилот), Олег Даль (бортинженер, ловелас), Елена Проклова (стюардесса). Но все они отказались сниматься.
Петренко заявил, что ему «трудно сниматься в этом железе», не его это, «а вот в избе деревянной — да, а тут — нет, извини, пожалуйста». Караченцов был занят в других проектах и мог выделить на съемки лишь день-два, что не устраивало режиссера. Проклова также неожиданно оказалась занята в нескольких спектаклях. А Олег Даль снимался в течение двух недель, а потом отказался работать, заявив, что болен и не может продолжать.
Для режиссера отказ этих актеров сниматься стал настоящей катастрофой.
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- В итоге главные роли исполнили Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и Александра Яковлева.
- Самой большой трудностью было найти самолеты для съемок. Снимать настоящие авиалайнеры было слишком дорого, а списанных Ту-154 нигде не было. Но киношникам повезло: в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за халатности загорелся Ту-154А — верхняя часть фюзеляжа прогорела, но хвостовая почти не пострадала. По железной дороге ее доставили в Москву, и там сняли все «воздушные» сцены ликвидации неисправности самолета.
Еще одним самолетом для съемок послужил лайнер, на котором во время выполнения рейса Киев — Москва была разлита ртуть.
- Также не менее сложными оказались съемки эротических сцен. Их снимали ночью на «Мосфильме», чтобы Леонид Филатов не так сильно смущался. К удивлению многих членов съемочной группы, начинающая актриса Александра Яковлева с легкостью сняла с себя абсолютно всю одежду и без смущения бегала перед камерой. В отличие от своего партнера по сцене Леонида Филатова, который напрочь отказался сниматься без брюк. В фильме он играет любвеобильного ловеласа, хотя в жизни он совершенно другой человек — скромный и стеснительный. Потому во всех постельных сценах он снимался в джинсах, прикрывая их простыней.
- Интересно, что для тех постельных сцен была построена декорация — «квартира Скворцова». Киношники постарались обустроить ее так, как выглядело бы типичное жилье одинокого донжуана. Огромная кровать, цветомузыка, аквариум (рыбок, кстати, взяли напрокат из зоомагазина) и другие атрибуты.
- Кстати, когда эротические эпизоды были отсняты, женщины, которые проверяли пленки на фокус, тут же понесли материал в дирекцию и грозно заявили, что режиссер по ночам устраивает и снимает оргии. «Это нужно немедленно смыть! Это позор — снимать такое», — кричали возмущенные работники киностудии. В итоге волна возмущения дошла до худсовета и всяких околокиношных начальников и в фильм попала лишь пятая часть отснятых откровенных материалов. Но и этого хватило, чтобы произвести фурор среди непривычных к таким вещам советских зрителей (чего только стоит «постыдный» кадр с голой актрисой, снятый сквозь аквариум).
- Помните сцену ремонта обшивки самолета, когда Ненароков выбирается наружу из летящего самолета и ремонтирует пострадавший лайнер? Актер Анатолий Васильев потом вспоминал, что во время съемок этого эпизода чуть не получил тепловой удар, так как был укутан в теплую одежду и сниматься было очень жарко и душно.
- Для сцены землетрясения, взрывов и горения киношники в одном из заброшенных карьеров под Ялтой соорудили миниатюрный аэропорт и нефтеперерабатывающий завод, основой для которого стал настоящий Омский нефтяной завод. Самолеты тоже были макетами, подвешенными на проволоку.
- А самую главную сцену взрыва Александр Митта хотел снять без использования макета, то есть по-настоящему. Для этого на кладбище самолетов был найден фюзеляж Ту-114. Декорацию соорудили вокруг него, пиротехники привезли 6 тонн горючего, все было обвешано проводами, съемки должны были начаться через несколько часов. И тут из-за чрезмерного обилия в воздухе паров горючего произошло самовозгорание. Все сгорело дотла. Когда Митта с оператором прибыли на съемки, они лишь застали горящие обломки. Гневу и разочарованию режиссера не было предела.
- Кстати, кадры горения фюзеляжа все же попали в фильм: прекрасно видно, как разгоняется и взрывается двухмоторный самолет, а в следующем кадре уже горит четырехмоторный, тот самый Ту-114.
- В качестве грязевого потока был использован смешанный с водой комбикорм, который по виду отлично напоминал сель. По признанию директора картины Бориса Криштула, комбикорм был получен у одного завода с помощью маленького обмана. Борис заявил руководителю завода, что нужно питание худющим коровам, которые снимаются в фильме про войну. Так и было получено 3 тонны комбикорма.
- Ирину Акулову, которая играла жену второго пилота Валентина Ненарокова, возненавидело все женское (да и мужское) население Советского Союза. И только потому, что стерва в ее исполнении была уж весьма узнаваема. Мужчины тыкали на ее героиню пальцем и говорили своим женам: «Вот, посмотри, какая ты бываешь».
- По словам исполнителя роли штурмана Александра Павлова, Митта отснял столько материала, что хватило бы на 11 серий.
- Фильм должен был заканчиваться совсем другой сценой. По сюжету командир экипажа в исполнении Георгия Жжёнова умирает от сердечного приступа после пережитого стресса. Причем прямо на глазах у зрителей. Но министры авиации и кино вцепились в горло режиссеру, заставляя его переснять концовку в стиле хеппи-энд. Целый месяц Александр Митта бодался с министрами, но в конце концов сдался и снял новый финал.
- Кинолента «Экипаж» стала феноменально успешной благодаря тому, что состоит из двух абсолютно разных по жанру серий (первая — бытовая мелодрама, вторая — фильм-катастрофа), но гармонично дополняющих друг друга. А актеры, сыгравшие в ленте, стали мегапопулярными. Кстати, за первый год киноленту посмотрело почти 72 млн человек, она стала одним из абсолютных лидеров проката среди отечественных картин.
Расскажите о впечатлениях, которые вы получили после первого просмотра этого легендарного фильма.
Фото на превью Экипаж / «Мосфильм»