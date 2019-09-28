20 малоизвестных фактов о том, как снимали «Экипаж» — первый советский фильм про катастрофу

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В 1979 году на советские экраны вышла картина, которая открыла публике неизвестный до этого жанр кино — фильм-катастрофа. А благодаря хитросплетенному повествованию любовных историй и семейных страстей, разыгрывающихся на фоне природного бедствия и выживания, картина произвела фурор среди зрителей. Как это часто бывает, история создания подобных шедевров остается неизвестной обычному зрителю.

Нам в AdMe.ru стало крайне любопытно, как же все-таки снимали фильм, который должен был стать нашим аналогом популярного в Голливуде кино про авиапроисшествия.

  • Изначально фильм должен был называться «Запас прочности», но уже в ходе съемок режиссеру картины Александру Митте прокатчики посоветовали придумать новое название картины. На это у киношников ушло 2 недели. Митта даже предлагал $ 100 участнику съемочной группы, который придумает что-то яркое и запоминающееся. Никто ничего не придумал, и в итоге «победил» режиссерский вариант — «Экипаж».
  • «Экипаж» стал первой кинолентой в жанре «катастрофа». Также в этой картине впервые в отечественном кино была показана откровенная постельно-эротическая сцена (с демонстрацией обнаженной женской груди). А еще это первый спродюсированный фильм, поскольку он был снят не только на государственные деньги, но и на средства «Аэрофлота».
  • Сценарий этого фильма был написан после того, как на Западе в 1970 году вышел триллер «Аэропорт», снятый по одноименному роману Артура Хейли. Лента получила 10 номинаций на премию «Оскар», заработала $ 100 млн при затратах $ 10 млн. Тема авиакатастроф стала очень популярной в Голливуде, вот только эти фильмы в Советском Союзе не показывали. Похожая советская лента и должна была заполнить вакуум в отечественном кино.
  • Когда сценарий к фильму еще писался, в Министерстве авиации уже начали судачить, мол, «Мосфильм» собирается снять кино про аварию отечественного самолета. Чиновники начали возмущаться: как же так? «Наши самолеты — самые надежные в мире, а „Аэрофлот“ — лучшая и самая безопасная авиакомпания в мире», — утверждал министр гражданской авиации СССР маршал Бугаев. Митта совместно со сценаристами — кинодраматургами Юлием Дунским и Валерием Фридом — придумали два гениальных хода. Во-первых, они переписали сюжет так, что катастрофа происходит не в СССР, а в Африке, в вымышленном горном городе Бидри. Во-вторых, самолет Туполева падает не сам, а из-за природного катаклизма.
  • На производство фильма с голливудским размахом Госкино выделило всего 1 млн 250 тыс. рублей, что почти в 15 раз меньше, чем выделяли в том самом Голливуде на съемки рядового блокбастера. Правда, директор картины Борис Криштул и так просил немного — всего-то 1,5 млн рублей. Обещали дать всю сумму, но в итоге выдали на 250 тыс. меньше.
  • Митта планировал собрать звездный состав актеров: Алексей Петренко (командир корабля, роль написали специально под актера), Николай Караченцов (второй пилот), Олег Даль (борт­инженер, ловелас), Елена Проклова (стюардесса). Но все они отказались сниматься.
    Петренко заявил, что ему «трудно сниматься в этом железе», не его это, «а вот в избе деревянной — да, а тут — нет, извини, пожалуйста». Караченцов был занят в других проектах и мог выделить на съемки лишь день-два, что не устраивало режиссера. Проклова также неожиданно оказалась занята в нескольких спектаклях. А Олег Даль снимался в течение двух недель, а потом отказался работать, заявив, что болен и не может продолжать.
    Для режиссера отказ этих актеров сниматься стал настоящей катастрофой.
  • В итоге главные роли исполнили Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и Александра Яковлева.
  • Самой большой трудностью было найти самолеты для съемок. Снимать настоящие авиалайнеры было слишком дорого, а списанных Ту-154 нигде не было. Но киношникам повезло: в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за халатности загорелся Ту-154А — верхняя часть фюзеляжа прогорела, но хвостовая почти не пострадала. По железной дороге ее доставили в Москву, и там сняли все «воздушные» сцены ликвидации неисправности самолета.
    Еще одним самолетом для съемок послужил лайнер, на котором во время выполнения рейса Киев — Москва была разлита ртуть.
  • Также не менее сложными оказались съемки эротических сцен. Их снимали ночью на «Мосфильме», чтобы Леонид Филатов не так сильно смущался. К удивлению многих членов съемочной группы, начинающая актриса Александра Яковлева с легкостью сняла с себя абсолютно всю одежду и без смущения бегала перед камерой. В отличие от своего партнера по сцене Леонида Филатова, который напрочь отказался сниматься без брюк. В фильме он играет любвеобильного ловеласа, хотя в жизни он совершенно другой человек — скромный и стеснительный. Потому во всех постельных сценах он снимался в джинсах, прикрывая их простыней.
  • Интересно, что для тех постельных сцен была построена декорация — «квартира Скворцова». Киношники постарались обустроить ее так, как выглядело бы типичное жилье одинокого донжуана. Огромная кровать, цветомузыка, аквариум (рыбок, кстати, взяли напрокат из зоомагазина) и другие атрибуты.
  • Кстати, когда эротические эпизоды были отсняты, женщины, которые проверяли пленки на фокус, тут же понесли материал в дирекцию и грозно заявили, что режиссер по ночам устраивает и снимает оргии. «Это нужно немедленно смыть! Это позор — снимать такое», — кричали возмущенные работники киностудии. В итоге волна возмущения дошла до худсовета и всяких околокиношных начальников и в фильм попала лишь пятая часть отснятых откровенных материалов. Но и этого хватило, чтобы произвести фурор среди непривычных к таким вещам советских зрителей (чего только стоит «постыдный» кадр с голой актрисой, снятый сквозь аквариум).
  • Помните сцену ремонта обшивки самолета, когда Ненароков выбирается наружу из летящего самолета и ремонтирует пострадавший лайнер? Актер Анатолий Васильев потом вспоминал, что во время съемок этого эпизода чуть не получил тепловой удар, так как был укутан в теплую одежду и сниматься было очень жарко и душно.
  • Для сцены землетрясения, взрывов и горения киношники в одном из заброшенных карьеров под Ялтой соорудили миниатюрный аэропорт и нефтеперерабатывающий завод, основой для которого стал настоящий Омский нефтяной завод. Самолеты тоже были макетами, подвешенными на проволоку.
  • А самую главную сцену взрыва Александр Митта хотел снять без использования макета, то есть по-настоящему. Для этого на кладбище самолетов был найден фюзеляж Ту-114. Декорацию соорудили вокруг него, пиротехники привезли 6 тонн горючего, все было обвешано проводами, съемки должны были начаться через несколько часов. И тут из-за чрезмерного обилия в воздухе паров горючего произошло самовозгорание. Все сгорело дотла. Когда Митта с оператором прибыли на съемки, они лишь застали горящие обломки. Гневу и разочарованию режиссера не было предела.
  • Кстати, кадры горения фюзеляжа все же попали в фильм: прекрасно видно, как разгоняется и взрывается двухмоторный самолет, а в следующем кадре уже горит четырехмоторный, тот самый Ту-114.
  • В качестве грязевого потока был использован смешанный с водой комбикорм, который по виду отлично напоминал сель. По признанию директора картины Бориса Криштула, комбикорм был получен у одного завода с помощью маленького обмана. Борис заявил руководителю завода, что нужно питание худющим коровам, которые снимаются в фильме про войну. Так и было получено 3 тонны комбикорма.
  • Ирину Акулову, которая играла жену второго пилота Валентина Ненарокова, возненавидело все женское (да и мужское) население Советского Союза. И только потому, что стерва в ее исполнении была уж весьма узнаваема. Мужчины тыкали на ее героиню пальцем и говорили своим женам: «Вот, посмотри, какая ты бываешь».
  • По словам исполнителя роли штурмана Александра Павлова, Митта отснял столько материала, что хватило бы на 11 серий.
  • Фильм должен был заканчиваться совсем другой сценой. По сюжету командир экипажа в исполнении Георгия Жжёнова умирает от сердечного приступа после пережитого стресса. Причем прямо на глазах у зрителей. Но министры авиации и кино вцепились в горло режиссеру, заставляя его переснять концовку в стиле хеппи-энд. Целый месяц Александр Митта бодался с министрами, но в конце концов сдался и снял новый финал.
  • Кинолента «Экипаж» стала феноменально успешной благодаря тому, что состоит из двух абсолютно разных по жанру серий (первая — бытовая мелодрама, вторая — фильм-катастрофа), но гармонично дополняющих друг друга. А актеры, сыгравшие в ленте, стали мегапопулярными. Кстати, за первый год киноленту посмотрело почти 72 млн человек, она стала одним из абсолютных лидеров проката среди отечественных картин.

Расскажите о впечатлениях, которые вы получили после первого просмотра этого легендарного фильма.

Фото на превью Экипаж / «Мосфильм»

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