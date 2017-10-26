20 фактов о мире Гарри Поттера, которые шокируют даже преданных фанатов

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Если вы из тех, кто до сих пор ждет письмо из Хогвартса, то этот пост для вас. А пока оно не пришло, AdMe.ru предлагает отвлечься и узнать секреты волшебного мира.

1. Гарри Поттер и Рон Уизли официально так и не окончили обучение в Хогвартсе

После того как Волдеморт был убит, а его приспешники сдались, ни Рон, ни Гарри не захотели вернуться в Хогвартс и окончить обучение. Только Гермиона (как неожиданно) захотела сдать все экзамены и поучаствовать в выпускном. Однако все это не помешало ребятам устроиться на работу в Министерство магии. Гарри и Рон стали мракоборцами (борцы с темной магией), а Гермиона получила пост в отделе магического правопорядка. Если брать в расчет «Проклятое дитя» (это спектакль и книга-сценарий), то она же стала министром магии.

2. Сколько лет было Дамблдору и Волдеморту на момент смерти?

Дамблдор был действительно стар, на момент смерти ему было 115 лет, чуть-чуть не дотянул до 116. Волдеморт, как бы ни хотел стать бессмертным, умер всего лишь в 71 год.

3. Гарри, Рон и Гермиона появились на карточках от шоколадных лягушек

По словам Джоан Роулинг, звездный час для Рона Уизли был тогда, когда он увидел себя на карточках от шоколадных лягушек (Гарри, Рон и Гермиона удостоились такой чести после того, как поспособствовали падению режима Волдеморта).

4. Джоан Роулинг сделала набросок последней главы в первый год работы над Гарри Поттером

Сцена, где Хагрид выносит полуживого Гарри из Запретного леса, а также сцена финальной битвы за Хогвартс и то, что Гарри пришлось идти навстречу гибели в окружении призраков, — все это Роулинг знала с самого начала. Хагрид привел Гарри в мир магии, и он же держит его на руках в тот момент, когда все думали, что он мертв. Благодаря этому виденью Джоан оставила лесничего в живых.

5. Актриса, которая сыграла Плаксу Миртл, на момент съемок «Кубка огня» была в возрасте 40 лет

Плаксе Миртл — девочке-привидению — на момент смерти было примерно 14 лет. Интересно, что играть ее доверили взрослой актрисе Ширли Хендерсон, которая справилась со своей задачей замечательно, несмотря на то что ей было 40 лет на момент съемки «Кубка огня».

6. Хагрид не имел своего патронуса

Из-за того что данное заклинание было для него очень сложным, великан не мог защищаться от дементоров. Хорошо, что после Азкабана он с ними так и не встретился.

7. На съемках поцелуя Гермионы и Гарри Руперта Гринта выгнали с площадки

Неизвестно, что так сильно рассмешило Руперта Гринта (Рона Уизли), что он так оглушительно смеялся, когда Дэниел и Эмма изображали поцелуй Гарри и Гермионы, но его даже удалили с площадки, чтобы доснять сцену спокойно.

8. Хогвартс — бесплатная школа

Когда в интернете рассчитали примерную стоимость обучения в школе магии, Роулинг категорически опровергла то, что в Хогвартсе берут деньги за обучение. По ее словам, именно Министерство магии оплачивает все школьные расходы. Вот бы и в нашем мире так.

9. Для кинофильма Хогвартс строили 40 человек 7 месяцев

Декораторы проделали огромную работу, выстроив макет здания за такой короткий срок. Причем работы не заканчивались на протяжении всех съемок, так как нужные ракурсы менялись от фильма к фильму. Но их труды не пропали и после того, как сняли все фильмы. Данный макет можно увидеть в действующем тематическом парке.

10. До 11 лет дети волшебников находятся на домашнем обучении

В силу «Статута о секретности» волшебники до 11 лет должны воспитываться дома, так как считается, что до этого возраста они не могут контролировать свою волшебную силу и обычные люди могут их разоблачить

11. Очки — самый любимый реквизит Дэниела Рэдклиффа

Визитная карточка Гарри Поттера — круглые очки. Неудивительно, что они так запали в сердце Дэниелу. Всего за время съемок он «сносил» 160 пар.

12. Любимый мифический персонаж Джоан Роулинг — феникс

Удивительное существо феникс — любимец автора Гарри Поттера не просто так. Он живет до 1 000 лет, а потом, сгорая, возрождается из пепла, исцеляет своими слезами и отличается невероятной преданностью. Идеал.

13. Самая важная мечта Дамблдора — воссоединение его семьи

Свою семью вместе видел профессор в зеркале Еиналеж (зеркало, показывающее самое сокровенное желание человека). Его папа, мама и сестра живы, а брат снова стал тепло общаться с ним. Вот что видел Дамблдор вместо шерстяных носков, про которые сказал Гарри Поттеру.

14. Дин Томас всегда думал, что он магл, так как его растили мать и приемный отец — простые люди

Одноклассник Гарри, Рона и Гермионы Дин Томас зря думал, что он из семьи маглов. Действительно, его мать и отчим были обычными людьми, но настоящий отец Томаса — волшебник. Он так и не раскрыл своей жене, кто он, потому что боялся за ее жизнь. Убит Пожирателями смерти из-за своего отказа примкнуть к ним.

15. Обычные люди на месте Хогвартса видят руины

Маглы (не маги) увидели бы рассыпавшиеся опасные руины и знак «Не входить, опасная зона». Хм, стоит повнимательнее присмотреться к развалинам замков.

16. Джоан Роулинг придумала свои заклинания благодаря знанию латыни

Университетское образование не прошло даром, а помогло ей составить свои заклинания. Например «экспеллиармус» (заклятие разоружения противника) произошло от латинских слов expellere (выбивать) и arma (оружие).

17. Персонаж Гермионы — своеобразный автопортрет

Роулинг не раз признавалась, что Гермиону она отчасти списывала с себя в возрасте 11 лет. Конечно, Гермиона была куда мудрее, чем сама автор (по признанию самой Джоан), но тяга к знаниям, прилежность и нетерпение странных выходок у них точно общее.

18. Вокзал Кингс-Кросс выбран не случайно

Именно тут познакомились родители Роулинг. Весьма символично и трогательно, что Джоан выбрала этот вокзал, придумала платформу 9¾ как начало путешествия в мир магии и волшебства.

19. То, что именно Молли Уизли убивает Беллатрикс Лестрейндж, несет серьезную смысловую нагрузку

Беллатрикс — очень мощный отрицательный персонаж, ближайшая соратница Волдеморта. От ее руки пали выдающиеся волшебники, а она сама олицетворяла собой дикую, извращенную любовь к своему хозяину. Но убивает ее именно Молли Уизли, многодетная мать — домохозяйка, от которой точно никто не ждет выдающейся магии. Почему тогда именно она? Потому что миссис Уизли олицетворяет собой материнскую любовь и защиту — те ценности, которые должны одержать верх в конечном итоге.

20. Какого вопроса боялась Джоан Роулинг больше всего?

«Из чего сделана палочка Дамблдора?» И этот вопрос так никто и не задал. А что в нем такого страшного? Палочка была сделана из бузины (в фольклоре ее отождествляют со смертью), и внимательные поклонники точно заметили бы здесь совпадения с палочкой из «Даров смерти».