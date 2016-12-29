20 людей, которых не отличишь от знаменитостей

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Иногда создается впечатление, что экранным героям под силу абсолютно все. Они быстро бегают, метко стреляют, круто дерутся и при этом блестяще выглядят. Но чаще всего это заслуга их смелых дублеров, талант которых остается в тени.



AdMe.ru решил приоткрыть завесу тайны: мы собрали для вас самые интересные фото актеров с их экранными копиями.

Марго Робби со своей дублершей на съемках «Отряда самоубийц».

Александр Скарсгард и его дублер на съемках фильма «Тарзан. Легенда».

Любимчик Марти Макфлай со своими дублерами.

Несравненный Локи и две его копии.

Джерард Батлер и Эль Барда на съемках фильма «Проповедник с пулеметом».

Дэниел Рэдклифф и Робби Колтрейн вместе со своими копиями на съемках фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть I».

Крис Хемсворт со своим дублером на съемках «Белоснежки и охотника».

Николь Кидман и Алисия Вела-Бэйли на съемках «Притворись моей женой».

Красотка Меган Фокс со своей не менее привлекательной дублершей на съемочной площадке фильма «Черепашки-ниндзя».

Брюс Уиллис с дублерами Стюартом Ф. Уилсоносом и Дэнни Дауни во время съемок фильма «Двойной копец».

Команда дублеров сериала «Игра престолов».

Зак Эфрон со своим дублером на съемках картины «Дедушка легкого поведения».

Супермен Генри Кавилл и его дублер.

Сэр Иэн Мак-Келлен со своими дублерами на съемках «Властелина колец».

Дэниел Крэйг с дублером Беном Куком на съемках «007: Координаты „Скайфолл“».

Марк Уолберг мерится бицепсами со своим дублером-каскадером.

Анджелина Джоли и Юнис Хутарт на съемках картины «Солт».

Джаред Падалеки подглядывает в телефон своего дублера.

Патрик Демпси и его дублер во время съемок фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».

Джереми Реннер идеально дублирует Скарлетт Йоханссон в «Мстителях».