20 людей, которых не отличишь от знаменитостей
Иногда создается впечатление, что экранным героям под силу абсолютно все. Они быстро бегают, метко стреляют, круто дерутся и при этом блестяще выглядят. Но чаще всего это заслуга их смелых дублеров, талант которых остается в тени.
AdMe.ru решил приоткрыть завесу тайны: мы собрали для вас самые интересные фото актеров с их экранными копиями.
Марго Робби со своей дублершей на съемках «Отряда самоубийц».
Александр Скарсгард и его дублер на съемках фильма «Тарзан. Легенда».
Любимчик Марти Макфлай со своими дублерами.
Несравненный Локи и две его копии.
Джерард Батлер и Эль Барда на съемках фильма «Проповедник с пулеметом».
Дэниел Рэдклифф и Робби Колтрейн вместе со своими копиями на съемках фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть I».
Крис Хемсворт со своим дублером на съемках «Белоснежки и охотника».
Николь Кидман и Алисия Вела-Бэйли на съемках «Притворись моей женой».
Красотка Меган Фокс со своей не менее привлекательной дублершей на съемочной площадке фильма «Черепашки-ниндзя».
Брюс Уиллис с дублерами Стюартом Ф. Уилсоносом и Дэнни Дауни во время съемок фильма «Двойной копец».
Команда дублеров сериала «Игра престолов».
Зак Эфрон со своим дублером на съемках картины «Дедушка легкого поведения».
Супермен Генри Кавилл и его дублер.
Сэр Иэн Мак-Келлен со своими дублерами на съемках «Властелина колец».
Дэниел Крэйг с дублером Беном Куком на съемках «007: Координаты „Скайфолл“».
Марк Уолберг мерится бицепсами со своим дублером-каскадером.
Анджелина Джоли и Юнис Хутарт на съемках картины «Солт».
Джаред Падалеки подглядывает в телефон своего дублера.
Патрик Демпси и его дублер во время съемок фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».
Джереми Реннер идеально дублирует Скарлетт Йоханссон в «Мстителях».
Фото на превью imgur