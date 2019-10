20+ любопытных кинодеталей, которые все упустили из виду

В фильме «Ла-Ла Ленд» Миа не пьет алкоголь и выбирает газировку или воду. Возможно, девушка решила отказаться от алкоголя из-за того, что ее тетя умерла от алкоголизма: об этом она поет в песне во время прослушивания в конце картины.

She lived in her liquor

And died with a flicker.



(Она жила в опьянении

И сгорела как свечка.)