20+ любопытных кинодеталей, которые все упустили из виду

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Каждый киноман знает, что практически во всех фильмах, сериалах и мультфильмах спрятаны десятки интереснейших мелочей, но далеко не всякий способен их разглядеть. К примеру, знаете ли вы, что в последнем фильме о Гарри Поттере мантия Волан-де-Морта постоянно меняет свой цвет?

К счастью, мы в AdMe.ru не устаем делать эту «работу» за вас и продолжаем находить все новые и новые кинодетали. Заваривайте чаек, устраивайтесь поудобнее — и добро пожаловать в закулисье кинематографа.

В мультфильме «Рататуй» печатная машинка ресторанного критика Антуана Эго уж очень напоминает форму черепа, что как нельзя лучше отсылает к склонности персонажа писать разгромные, а порой и смертоносные обзоры на рестораны.

В конце фильма «Рататуй» Антон Эго, тот самый критик, немного пополнел. Это говорит о том, что ресторан ему действительно понравился и он наконец-то стал нормально есть, ведь его главное правило гласит: «Если еда так себе, то я ее не глотаю».

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» можно заметить, что чем больше крестражей уничтожено, тем светлее становится одежда Волан-де-Морта. Сравните сами: слева — кадр из начала фильма (к тому времени было уничтожено всего 3 крестража из 8), справа — одна из ключевых сцен, в которой Волан-де-Морт присоединяется к битве и вот-вот будет убит Гарри Поттером.

В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» среди картин на стенах Хогвартса можно заметить портрет Анны Болейн — реального исторического персонажа и второй жены короля Англии Генриха VIII Тюдора, матери королевы Елизаветы I. Во времена ее жизни многие верили, что Анна Болейн — ведьма.

В промокадрах к фильму «Чужой» 1979 года с Сигурни Уивер в антураже космического корабля можно разглядеть сиденье для унитаза.

В 5-й серии 14-го сезона сериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт катит через пустыню большую бочку. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить в кадре пару подозрительно знакомых брюк: точно такие герой потерял в этой же пустыне еще в 1-м сезоне сериала.

В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» после каждой новой битвы экран телефона Питера Паркера становится все более потрескавшимся.

В этом же фильме Мэри Джейн читает книгу «Бремя страстей человеческих», главный герой которой остался сиротой и попал на воспитание к своим дяде и тете, и это явная отсылка к Питеру Паркеру, который остался сиротой и был воспитан тетей Мэй.

Большие зубы Джима Керри в фильме «Маска» изначально должны были появиться лишь в некоторых сценах без слов, однако актеру удалось к ним хорошенько приноровиться: зубы оставили для всех остальных сцен, и, согласитесь, они добавили персонажу долю харизмы.

изначально должны были появиться лишь в некоторых сценах без слов, однако актеру удалось к ним хорошенько приноровиться: зубы оставили для всех остальных сцен, и, согласитесь, они добавили персонажу долю харизмы. Благодаря богатой мимике Джима Керри создатели фильма неплохо сэкономили на спецэффектах: движения актера были в необходимой степени мультяшными и гипертрофированными, что позволило снизить объем компьютерной графики.

В фильме «Бэтмен возвращается» в сцене после победы над Пингвином можно заметить, что за мгновенье до того, как Бэтмен снимет маску, на его лице исчезают черные круги вокруг глаз, которые призваны заполнить пустоты между глазами и маской. Неудивительно, ведь Майкл Китон выглядел бы довольно глупо с «кругами панды» вокруг глаз и без маски.

В мультфильме «Зверополис» пешеходные переходы имеют характерную окраску зебры.

Когда дракониха из «Шрека» разбивает окно, единственное, что остается от витража, — это рисунок дракона. Символично!

В фильме «Темный рыцарь» Брюс Уэйн разъезжает на потрясающем автомобиле Lamborghini Murciélago. В переводе с испанского слово Murciélago означает «летучая мышь».

В фильме «Реальные упыри», повествующем о вампирских буднях, есть интересная деталь: в одной из сцен герои сидят за столом с зеркальным отражением, но ни одного вампира нельзя разглядеть в отражении стола. С другой стороны, вампиры не должны отражаться только в старинных зеркалах из-за содержания в них серебра, так что создатели фильма немного намудрили.

В картине «Звездный путь» обычная сушилка для рук является неотъемлемой деталью космического корабля будущего.

В фильме «Титаник» в тот момент, когда корабль уже тонет, нам показывают одну из женщин, которая рассказывает детям легенду о Тир на Ног — стране вечной молодости и красоты. В ирландской мифологии верный способ добраться в Тир на Ног — это отправиться в путь на корабле.

В ленте «Джон Уик» всякий раз, когда упоминается жена героя Хелен, в кадре появляется маргаритка. Это неспроста: перед смертью Хелен подарила Джону собаку по кличке Дейзи (Daisy), что в переводе с английского означает «маргаритка».

В фильме «Ла-Ла Ленд» Миа не пьет алкоголь и выбирает газировку или воду. Возможно, девушка решила отказаться от алкоголя из-за того, что ее тетя умерла от алкоголизма: об этом она поет в песне во время прослушивания в конце картины. She lived in her liquor

And died with a flicker.



(Она жила в опьянении

И сгорела как свечка.)

В первом фильме «Секс в большом городе» у Кэрри Брэдшоу тот же телефон, с которым она снималась в сериале. Чтобы показать, что прошло довольно много времени и он успел износиться, создатели картины обмотали телефон скотчем.