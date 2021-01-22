20+ любимых киногероинь, которые бы круто преобразились, если бы у них был другой цвет волос
Каждый год мы пересматриваем одни и те же советские фильмы с обожаемыми героинями, которых мастерски сыграли наши блистательные актрисы. Мы уже помним наизусть практически все реплики персонажей фильмов, детали их костюмов и даже прически.
Мы в AdMe.ru решили пересмотреть образы наших любимых героинь и c помощью популярного приложения представили, как бы могли выглядеть актрисы, если бы режиссеры вдруг захотели круто поменять прически главных женских персонажей в своих кинолентах.
1. Галина Польских — Галина Аркадьевна, «По семейным обстоятельствам»
2. Наталья Селезнева — Лидочка, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
3. Маргарита Назарова — Марианна Андреевна, «Полосатый рейс»
4. Наталья Фатеева — Зоя Павловна, «Три плюс два»
5. Наталья Кустинская — Наташа, «Три плюс два»
6. Ирина Муравьева — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»
7. Надежда Румянцева — Людмила Добрыйвечер, «Королева бензоколонки»
8. Лариса Гузеева — Лариса Дмитриевна Огудалова, «Жестокий романс»
9. Людмила Гурченко — Лена Крылова, «Карнавальная ночь»
10. Нонна Мордюкова — Домна Евстигнеевна Белотелова, «Женитьба Бальзаминова»
11. Наталия Богунова — Светлана Афанасьевна, «Большая перемена»
12. Вера Алентова — Катерина, «Москва слезам не верит»
13. Лариса Голубкина — Шурочка Азарова (она же корнет Азаров), «Гусарская баллада»
14. Светлана Немоляева — Ольга Петровна Рыжова, «Служебный роман»
15. Наталья Варлей — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
16. Инна Ульянова — Маргарита Хоботова, «Покровские ворота»
17. Светлана Светличная — Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»
18. Наталья Крачковская — Мадам Грицацуева, «12 стульев»
19. Нина Иванова — Татьяна Сергеевна Левченко, «Весна на Заречной улице»
20. Анастасия Вертинская — Гуттиэре, «Человек-амфибия»
21. Барбара Брыльска — Надя Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Какой киногероине больше всего подошла бы новая прическа?