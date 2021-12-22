20+ любимых актеров и актрис из «Гарри Поттера», которых не так-то просто узнать в их первых проектах
1 января 2022 года всех поттероманов ждет настоящий рождественский подарок: в этот день HBO Max покажет новую серию под названием «Возвращение в Хогвартс». В съемках приняли участие многие звезды поттерианы. Стоит отметить, что в немалой степени своим успехом серия фильмов о Гарри Поттере обязана именно блестящим актерам и актрисам, которые появлялись на протяжении всей франшизы. Многие из них уже были на тот момент признанными звездами, но не все зрители помнят их в более ранних проектах.
Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и вспомнили, как выглядели наши любимые персонажи в своих первых проектах — еще до того, как они стали волшебницами и волшебниками.
Ричард Харрис — Альбус Дамблдор
Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор
Алан Рикман — Северус Снегг
Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид
Джули Уолтерс — Молли Уизли
Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл
Уорик Дэвис — профессор Флитвик
Дэвид Брэдли — Аргус Филч
Эдриан Роулинс — Джеймс Поттер
Джеральдин Сомервилль — Лили Поттер
Фиона Шоу — Петуния Дурсль
Ричард Гриффитс — Вернон Дурсль
Марк Уильямс — Артур Уизли
Джейсон Айзекс — Люциус Малфой
Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой
Дэвид Тьюлис — профессор Люпин
Эмма Томпсон — Сивилла Трелони
Тимоти Сполл — Питер Петтигрю
Гэри Олдмен — Сириус Блэк
Миранда Ричардсон — Рита Скитер
Роберт Паттинсон — Седрик Диггори
Имельда Стонтон — Долорес Амбридж
Хелена Бонем Картер — Беллатриса Лестрейндж
А какой персонаж из вселенной Гарри Поттера полюбился вам больше других?
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