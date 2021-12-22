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20+ любимых актеров и актрис из «Гарри Поттера», которых не так-то просто узнать в их первых проектах

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1 января 2022 года всех поттероманов ждет настоящий рождественский подарок: в этот день HBO Max покажет новую серию под названием «Возвращение в Хогвартс». В съемках приняли участие многие звезды поттерианы. Стоит отметить, что в немалой степени своим успехом серия фильмов о Гарри Поттере обязана именно блестящим актерам и актрисам, которые появлялись на протяжении всей франшизы. Многие из них уже были на тот момент признанными звездами, но не все зрители помнят их в более ранних проектах.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и вспомнили, как выглядели наши любимые персонажи в своих первых проектах — еще до того, как они стали волшебницами и волшебниками.

Ричард Харрис — Альбус Дамблдор

Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Алан Рикман — Северус Снегг

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Джули Уолтерс — Молли Уизли

Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл

Уорик Дэвис — профессор Флитвик

Дэвид Брэдли — Аргус Филч

Эдриан Роулинс — Джеймс Поттер

Джеральдин Сомервилль — Лили Поттер

Фиона Шоу — Петуния Дурсль

Ричард Гриффитс — Вернон Дурсль

Марк Уильямс — Артур Уизли

Джейсон Айзекс — Люциус Малфой

Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой

Дэвид Тьюлис — профессор Люпин

Эмма Томпсон — Сивилла Трелони

Тимоти Сполл — Питер Петтигрю

Гэри Олдмен — Сириус Блэк

Миранда Ричардсон — Рита Скитер

Роберт Паттинсон — Седрик Диггори

Имельда Стонтон — Долорес Амбридж

Хелена Бонем Картер — Беллатриса Лестрейндж

А какой персонаж из вселенной Гарри Поттера полюбился вам больше других?

Фото на превью Il deserto rosso / Film Duemila, Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. Pictures
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