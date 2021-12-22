20+ любимых актеров и актрис из «Гарри Поттера», которых не так-то просто узнать в их первых проектах

1 января 2022 года всех поттероманов ждет настоящий рождественский подарок: в этот день HBO Max покажет новую серию под названием «Возвращение в Хогвартс». В съемках приняли участие многие звезды поттерианы. Стоит отметить, что в немалой степени своим успехом серия фильмов о Гарри Поттере обязана именно блестящим актерам и актрисам, которые появлялись на протяжении всей франшизы. Многие из них уже были на тот момент признанными звездами, но не все зрители помнят их в более ранних проектах.