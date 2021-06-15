20+ ляпов в советских мультфильмах, которые могут заметить лишь придирчивые взрослые, и то не все

В детстве мы многократно смотрели советские мультфильмы, из которых узнавали, что добро всегда побеждает зло, а любовь к ближнему способна творить чудеса. Тогда нам было не до того, что в некоторых сценах у Карлсона вдруг пропадает пропеллер, а у Крошки Енота на несколько секунд исчезает хвост. Но, несмотря на все эти неточности, зрительская симпатия к нашей анимации уж точно не угаснет.

Мы в AdMe.ru отсмотрели 14 любимых всеми советских мультфильмов и выявили небольшие несостыковки, которые ни в коей мере не умаляют достоинства этих картин.

1. Остров сокровищ

У Джона Сильвера по прозвищу «Одноногий» на протяжении всего мультфильма нет то левой, то правой ноги. Кстати, в книге Стивенсона «Остров сокровищ» у него отсутствует левая нога.

Во время вручения черной метки Билли Бонсу с руки Слепого Пью на крупном плане исчезает перчатка, которую зрители явно видели на общем кадре.

2. Домовенок Кузя

В начале сцены, когда Наташа подметает на кухне, под окном нет батареи, однако спустя некоторое время она загадочным образом появляется.

3. Паровозик из Ромашкова

В «Паровозике из Ромашкова» голос из громкоговорителя объявляет «Скорый поезд „Восток“ отправляется в 10 часов 00 минут». Сначала мы видим, что вокзальные часы показывают 10 часов, а когда поезд тронулся, стрелки почему-то застыли на цифре 9.

4. Дюймовочка

В одном дюйме 2,54 сантиметра, да и в первоисточнике сказано, что крохотная девочка была ростом не более человеческого пальца. Вот только почему пальцы женщины, вырастившей Дюймовочку, практически совпадают с ее ростом, остается загадкой.

5. «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»

Во всех частях мультфильма о Простоквашино Дядя Федор выглядит по-разному. Один из пользователей твиттера заметил: «Меня так веселит, что сейчас мы замечаем буквально любой ляп <...>. В детстве же нам „подсунули“ 3 разных Дядей Федоров, а мы и не заметили». На самом деле образы героев во всех 3 частях создавались разными художниками и у каждого из них было свое видение персонажей. Автор мультфильма Левон Хачатрян, ушедший из проекта после выхода 2-й серии, признавался: «Если поставить Дядей Федоров из всех 3 серий рядом, окажется, что это совершенно разные мальчики! Я такого не понимаю».

Явные трансформации из серии в серию происходят и с верхней частью тела мамы Дяди Федора.

В одной из начальных сцен в «Трое из Простоквашино» зрители видят, что на диване лежат колбаса и молоко, которыми лакомились Дядя Федор и Матроскин до прихода родителей. При смене кадра еда бесследно исчезает.

Когда родители читают записку от сына, сначала становится плохо маме. Папа убегает и приносит ей стакан воды из одного конца комнаты, а когда становится плохо отцу, то мама приносит ему воду уже из другого конца комнаты. Так где же все-таки у них кухня?

6. Крошка Енот

Когда Енот беседует с обезьяной, у него на мгновение исчезает хвост, потом на глазах зрителей появляется вновь.

7. Кот в сапогах

Удивительные метаморфозы происходят и с одеждой Кота в сапогах. Сначала он появляется абсолютно без ничего, затем щеголяет в поясе, в следующем кадре он в сапогах, но без пояса, который тем временем находится на хозяине. Наконец, он берет пояс у юноши, подвязывается им, и в конце сцены оказывается полностью одет.

8. Малыш и Карлсон

В «Малыше и Карлсоне» у главного героя в некоторых сценах можно заметить отсутствие пропеллера на спине.

Когда показывают семейный обед, мы видим, что Малыш за одну сцену при смене плана успевает посидеть на разных стульях.

Также за считанные секунды у мальчика исчезает пластырь с лица.

Удивительное дело — вместе с томной красоткой из телевизора бесследно исчезает не только шнур от прибора, но и розетка, в которую была вставлена вилка.

9. Приключения поросенка Фунтика

Саквояж Беладонны висит то торцом к стене, то параллельно ей.

10. Маугли

В сцене с рыжими собаками на шее Маугли несколько раз пропадает и вновь появляется нож.

11. Дед Мороз и лето

На 21-й секунде мультфильма зрители видят, что слева от главного героя находится уже разукрашенный Дед Мороз. Однако на следующей секунде он берет фигурку, и она моментально обесцвечивается прямо у него в руках.

Когда малыши водили хоровод вокруг главного героя, то невооруженным глазом было заметно, как Дедушка «прошелся» своим валенком по головам сразу нескольких детей.

12. Котенок с улицы Лизюкова

В одном из эпизодов можно увидеть, что за страусом таинственным образом возникла кучка песка, аккурат в тот момент, когда ему захотелось засунуть туда голову.

Сначала под пальмой валялись 3 половинки кокоса, затем их стало 2.

13. Винни-Пух

У Кролика, к которому главные герои пошли в гости, висело поистине волшебное зеркало. Ведь медведь в нем отразился, а его друг почему-то нет.

Когда Винни-Пух с Пятачком пожаловали к Кролику, часы висели неподалеку от лестницы. Однако, когда они уходили, часов на прежнем месте уже не было.

14. Кот Леопольд во сне и наяву

Когда Леопольд оказался на острове, он использовал сковороду как защитное средство. Однако она то исчезала, то появлялась на прежнем месте.

Творилось что-то неладное и с размерами банки, которую Леопольду пришлось отбивать той самой сковородкой.