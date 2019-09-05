20+ ляпов из фильмов, которые вы не разглядели за красивой картинкой
Даже великие режиссеры порой допускают в своих фильмах ошибки. Эти погрешности могут и не играть особой роли для сюжета, но портят общее впечатление от просмотра, подобно соринкам в глазу. К примеру, героиня одного из фильмов нашей подборки даже не заметила, что ее сына подменили на девочку, а некоторые голливудские режиссеры даже случайно придумали новый славянский язык.
Мы в AdMe.ru не поленились пересмотреть популярные киноленты последних лет и нашли в них ошибки, которые могли ускользнуть даже от самого зоркого глаза.
- Наручные часы бренда Citizen, которые носит герой Брэда Питта в фильме Тарантино «Однажды в... Голливуде», впервые поступили в продажу только в 1972 году, но действие картины разворачивается в 1969-м. Тогда этой модели попросту не существовало.
- Аналогичную ошибку внимательные зрители заметили и в экранизации романа Стивена Кинга «Оно». По сюжету фильма на дворе 1989 год, однако на прилавках магазина можно заметить косметику в современных упаковках. В частности, кремы Nivea и масла Olay.
- В одной и той же сцене второй части «Дэдпула», где главный герой едет на такси и общается с водителем, букетик цветов в правом углу машины то появляется, то исчезает.
- Дэн из «Венома» держит планшет в правой руке, а телефон — в левой, но уже в следующем кадре гаджеты магическим образом меняются местами.
- В начале фильма «Фантастические твари и где они обитают» британский волшебник Ньют Саламандер прибывает на корабле в Нью-Йорк. По сюжету на дворе 1926 год. В 1920-х все страницы британских паспортов были вертикальные, но таможенник почему-то повернул документ боком.
- По сюжету герои фильма «Иллюзия обмана», Дэнни и Хенли, попадают в хранилище, спрятавшись в металлическом поддоне. Но они не только физически там не поместились бы — на этих кадрах мы видим, что в поддоне никого нет.
- Подпись Марка Уотни из фильма «Марсианин», которую он оставляет на стене, в нескольких кадрах выглядит совершенно по-разному.
- Когда герои фильма «Миллионер из трущоб» находят в студии Латику, у нее то есть сережка в носу, то нет.
- В одной сцене из «Отряда самоубийц» Харли Квинн держится за два соседних прута клетки, а в следующих кадрах между ними появляется еще один прут, а руки героини меняют положение.
- Для досье шведской принцессы создатели «Kingsman: Секретная служба» использовали кадр из своего же фильма. Или Тильда просто не заметила в комнате фотографа, который снимал ее в упор?
- А вот и еще один анахронизм. В офисе главного героя фильма «Далласский клуб покупателей» на стене висит постер с Lamborghini Aventador. Действие фильма происходит в 1985 году, однако эту модель автомобиля начали выпускать только в 2011-м.
- В фильме «Джон Уик — 2» на часах Уинстона во время его встречи с главным героем мы видим дату — 20-е число. Однако за два дня до этого было 1 декабря. Очередные скачки во времени?
- В сцене фильма «Эйс Вентура — 2: Когда зовет природа», когда частный детектив врывается в дом Винсента Кэдби, он застает его за игрой в шахматы. Но в процессе перепалки между героями шахматные фигуры пропадают со стола.
- Гарнитура главного героя в фильме «Мег: Монстр глубины» мигрирует с правого уха на левое и обратно.
- Голливудские киноделы часто попадают впросак с кириллицей. Вот и создатели восьмого «Форсажа» забыли проверить правильность написания текста на табличке.
- В одной из сцен фильма «Мир юрского периода — 2» на экране написано, что открыта первая клетка, но в следующем кадре открывается почему-то вторая.
- Создатели фильма «22 мили» и вовсе не потрудились вложить в текст на табло хоть какой-то смысл — просто набрали кириллицей случайные буквы.
- Как известно, имена и фамилии не переводятся на другие языки — они пишутся так же, как произносятся. Однако в фильме «Живое» доктор Миранда Норт на нашивке скафандра превратилась в Миранду Север.
- В одной из самых эмоциональных сцен фильма «Звездные войны: Последние джедаи» слеза прокатилась по левой щеке Рэй, затем моментально высохла, а после вернулась на прежнее место.
- Красный шарф на мужчине в фильме «Джуманджи: Зов джунглей» то появляется, то исчезает — в одной и той же сцене.
- В одной из сцен фильма «Аквамен» маленького Артура внезапно подменили на девочку. Или, по крайней мере, на ребенка с длинными и не такими кудрявыми волосами.
А вы замечаете подобные огрехи при просмотре фильмов? В какой из кинолент насчитали больше всего ляпов?