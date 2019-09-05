20+ ляпов из фильмов, которые вы не разглядели за красивой картинкой

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Даже великие режиссеры порой допускают в своих фильмах ошибки. Эти погрешности могут и не играть особой роли для сюжета, но портят общее впечатление от просмотра, подобно соринкам в глазу. К примеру, героиня одного из фильмов нашей подборки даже не заметила, что ее сына подменили на девочку, а некоторые голливудские режиссеры даже случайно придумали новый славянский язык.