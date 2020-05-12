20 кинокартин, которые известны за границей как топ-20 российских фильмов

61 8 361 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В последние 10 лет отечественные киноленты стали чаще мелькать на экранах зарубежных зрителей. Многие из них с успехом покорили сердца иностранцев, собрав восторженные отзывы и всевозможные премии на международных фестивалях.

Мы в AdMe.ru составили подборку самых успешных российских фильмов и сериалов десятилетия, высоко оцененных иностранными критиками IMDb. И нам не терпится поделиться этим списком со своими читателями.

20. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (2017)

Рейтинг IMDb: 7,1 В центре сюжета бывший детдомовец, который мечтает вырваться на свободу, сбежав от надоевших жены и сына. И тут объявляется его немощный отец-уголовник, у которого есть квартира. Главный герой решает отвезти калеку в дом инвалидов, чтобы заполучить его жилплощадь. Фильм был отмечен номинациями и наградами различных кинофестивалей и даже попал в long-list премии «Золотой глобус». Примечательно то, что Алексей Серебряков, сыгравший роль Штыря, снялся бесплатно.

19. Дылда (2019)

Рейтинг IMDb: 7,1 Это история о послевоенной адаптации двух фронтовых подруг, одна из которых (по прозвищу Дылда) страдает от внезапных приступов остолбенения, работает в госпитале и воспитывает маленького ребенка. Кинолента была высоко оценена зарубежными критиками и получила приз Каннского кинофестиваля. А также была выдвинута российским комитетом на премию «Оскар».

18. Жить (2010)

Рейтинг IMDb: 7,2 В основе фильма — история двух мужчин, один из которых удирает от бандитов, а второй становится жертвой погони по чистой случайности. Впереди длинная и опасная дорога, на протяжении которой главные герои будут постоянно спорить и конфликтовать. Критики высоко оценили сюжетную линию, которая держит внимание зрителя от начала и до конца. А последняя сцена напряженной погони объясняет название картины.

17. Салют-7 (2017)

Рейтинг IMDb: 7,2 Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1985 году. Когда была потеряна связь с советской космической станцией «Салют-7», было принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу? Эта кинолента отлично подойдет как для семейного просмотра, так и для фанатов космических блокбастеров.

16. Елена (2011)

Рейтинг IMDb: 7,3 Эта семейная драма рассказывает о пожилых супругах, принадлежащих к разным социальным кругам. Они поздно встретились, у каждого из них есть дети от предыдущих браков и свои скелеты в шкафу. Интересен тот факт, что кинолента (единственная из России) вошла в список 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленный американским журналом Rolling Stone.

15. Майор (2013)

Рейтинг IMDb: 7,3 Криминальная драма рассказывает о сотрудниках полиции, которые попадают в непростые жизненные ситуации и пользуются служебным положением, чтобы безнаказанно выйти из них. Этот мрачный, злободневный и правдивый фильм о нашей действительности мало кого оставит равнодушным. Ведь не зря он был удостоен множества наград и номинаций, а в 2018 году компанией Netflix по мотивам фильма был даже снят сериал «Семь секунд».

14. Время первых (2017)

Это российский исторический фильм о первом выходе в открытый космос. В этой миссии все пошло не так, и никто не мог даже предположить, с чем космонавтам предстояло столкнуться в полете. Судя по отзывам кинокритиков, скучно при просмотре картины точно не будет, сюжет будет держать вас в напряжении до самого последнего кадра.

13. Неадекватные люди (2010)

Рейтинг IMDb: 7,4 Слоган фильма: «Биться головой о стенку гораздо веселее, когда знаешь, что за ней скрывается родственная душа». В центре сюжета тихий и воспитанный парень, который пытается начать жизнь с нуля в новом городе. Но странным образом ему на пути попадаются одни сумасшедшие, будь то соседка или начальница. Иностранные зрители оценили романтику, черный юмор и тему вечных ценностей, затронутую в кинокартине.

12. Географ глобус пропил (2013)

Рейтинг IMDb: 7,4 Фильм рассказывает о молодом учителе географии, который страдает от безденежья и отягощен семейными проблемами. Устроившись в школу от нечего делать, вскоре он начинает активно участвовать в жизни своих учеников. Кинолента не только собрала все главные кинонаграды в России, но и достойно показала себя на фестивалях в Германии, Франции и Польше.

11. Метод (2015, сериал)

Рейтинг IMDb: 7,4 Действия сериала разворачиваются вокруг следователя высочайшего уровня, раскрывающего самые сложные убийства. В юности он открыл в себе патологические наклонности, которые могли бы сделать его серийным убийцей. Но, обратившись за помощью к психологам, он уберег себя от преступного будущего и сам стал разыскивать маньяков. Этот фильм многие сравнивают с американским «Декстером», а компания Netflix даже купила права на трансляцию «Метода» за рубежом.

10. Легенда № 17 (2013)

Рейтинг IMDb: 7,5 Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова, игравшего под 17-м номером. Если вам интересно, как обычные парни становятся звездами мирового масштаба, то это кино обязательно к просмотру.

9. Аритмия (2017)

Рейтинг IMDb: 7,5 Главный герой фильма — талантливый врач скорой помощи. Он мчится на очередной вызов, зная, что каждая минута его задержки может стоить кому-то жизни. Во всей этой рабочей суете он забывает о жизни собственной — его жена решает подать на развод, так как почти не видит мужа дома. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя? Злободневные и остросоциальные темы, поднимаемые в «Аритмии», не оставят равнодушным ни одного зрителя.

8. О чем говорят мужчины (2010)

Рейтинг IMDb: 7,6 Дружеская поездка оборачивается разговором по душам четырех взрослых мужчин, у каждого из которых свои проблемы. За два дня, проведенных вместе, они успеют обсудить немало тем. А создатели фильма обещают, что женщины узнают о себе очень много нового, посмотрев это кино.

7. Сибирь. Монамур (2011)

Рейтинг IMDb: 7,6 Монамур — название заброшенной деревни в Сибири, где проживают старик-старовер с внуком. Вокруг никого на многие километры, только глухая тайга да свора одичавших собак, уничтоживших всю дичь. Всего фильм получил 70 призов на отечественных и международных кинофестивалях. А права на мировой прокат фильма выкуплены компанией Люка Бессона EuropaCorp на 20 лет вперед.

6. Левиафан (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6 Это история об обычной семье, проживающей в маленьком городке на берегу Баренцева моря. Их дом находится на видном месте неподалеку от воды, и насквозь коррумпированный мэр города решает изъять их землю и распорядиться ею по своему усмотрению. «Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус».

5. Нелюбовь (2017)

Рейтинг IMDb: 7,6 В центре сюжета обыкновенная супружеская пара, находящаяся на грани развода. В череде конфликтов и бесконечных претензий они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним сыном, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После очередной ссоры мальчик исчезает. Фильм был номинирован на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

4. Оттепель (2013, сериал)

Рейтинг IMDb: 7,7 12-серийный драматический телесериал повествует о том, как снималось кино на крупнейшей советской киностудии «Мосфильм» в эпоху послесталинской оттепели. Картина рассказывает об энтузиазме режиссеров, о том, на какие компромиссы с собой и своими принципами приходилось идти как на работе, так и в личной жизни. Этот сериал считается одним из лучших в телевизионной истории современной России.

3. Дурак (2014)

Рейтинг IMDb: 8,0 Действия этой социальной драмы происходят в старом общежитии, в котором проживают 800 человек. Их жизни висят буквально на волоске из-за аварийного состояния здания и безразличия местных властей. И кто бы мог подумать, что судьбы людей окажутся в руках простого сантехника. Едва выйдя в американский прокат, «Дурак» сразу привлек внимание кинокритиков и таких СМИ, как The New York Times, Washington Square News, Village Voice и др.

2. Домашний арест (2018, сериал)

Рейтинг IMDb: 8,0 Этот комедийный сериал рассказывает о коррумпированном мэре небольшого города, который попался на взятке. В качестве меры пресечения суд назначает ему домашний арест по месту прописки. Вся загвоздка в том, что чиновник прописан не в своем особняке, а в коммунальной квартире, в которой когда-то родился и вырос. Вот туда он и отправляется. «Это лучшее, что сделало российское телевидение». © pnf-graffity / IMDb «Чудесный, веселый и такой уникальный. Его последний эпизод заслуживает аплодисментов». © miracleclean / IMDb

1. Кухня (2012–2016, сериал)

Рейтинг IMDb: 8,5 Мы сами удивлены первому месту, но рейтинг кинокритиков говорит сам за себя. Кинолента повествует о разных комических и драматических ситуациях, происходящих внутри коллектива элитного ресторана французской кухни. «Кухня» стала самым дорогим российским сериалом — стоимость одной серии составляет $ 200 тыс. (всего потрачено $ 8 млн). В 2013 году компания CBS купила права на международную дистрибуцию проекта, и теперь ситком имеет свои версии в разных странах мира.