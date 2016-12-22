20 лучших фильмов 2016 года

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В 2016 году кинематограф стал почти всемогущим — спецэффекты способны поместить актеров в любые тела и обстоятельства. Но кино, которое держится на одной лишь актерской игре, не стало от этого менее захватывающим. AdMe.ru собрал самые лучшие фильмы уходящего года в одном списке. Завидуем, если вы какие-то из них пропустили, и приятного просмотра!

Прибытие Arrival IMDB — 8.3, «Кинопоиск» — 7.8

На Землю прибывают инопланетяне, их намерения неизвестны: 12 огромных космических кораблей просто зависают над поверхностью планеты. Лингвист и полиглот Луиза Бэнкс и физик Ян Доннели поднимаются на один из кораблей, чтобы попытаться установить контакт с пришельцами. Один из самых успешных современных режиссеров Дени Вильнёв снял фильм по рассказу одного из самых сильных современных фантастов — «Истории твоей жизни» Теда Чана. Эми Адамс стала вершиной этого замечательного треугольника, блестяще сыграв роль Луизы Бэнкс.

Фантастические твари и где они обитают Fantastic Beasts and Where to Find Them IMDB — 7.8, «Кинопоиск» — 7.7

Волшебная вселенная Джоан Роулинг обрастает все новыми подробностями. За 70 лет до событий саги о Гарри Поттере маг-зоолог Ньют Скамандер (Эдди Редмейн) прибывает в Нью-Йорк с чемоданом, полным волшебных существ. Они случайно сбегают, а ловить их ему помогают девушка-мракоборец Тина Голдштейн, ее легкомысленная волшебница-сестра Куинни и не слишком сообразительный, но симпатичный магл Якоб. Когда Магический конгресс управления по Северной Америке обнаруживает, что животные принадлежат Ньюту, он сам оказывается в опасности, ведь из-за него маглы могут обнаружить волшебный мир. Этот фильм — лишь первая часть большого сюжета, всего кинолент будет пять.

Капитан Фантастик Captain Fantastic IMDB — 8.0, «Кинопоиск» — 7.5

Отец семейства (Вигго Мортенсен) воспитывает своих шестерых детей в лесу, подальше от пагубного влияния цивилизации. Они умеют охотиться и обращаться с оружием, говорят на нескольких языках и разбираются в физике и философии. Но однажды вся семья вынуждена отправиться в город, и к такому испытанию дети оказываются не готовы. Фильм многослойный и тонкий, немного сентиментальный, но и не лишенный черного юмора. Он о том, что нужно сдерживать обещания, даже если при этом нужно достать кого-то из-под земли, а если твои принципы больше не работают, то тебе придется придумать себе новые.

Доктор Стрэндж Doctor Strange IMDB — 7.9, «Кинопоиск» — 7.7

Автокатастрофа вынудила талантливого нейрохирурга Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) поставить крест на своей карьере. Не верящий ни в какие магические силы доктор отправляется в путешествие за исцелением, знакомится со Старейшиной (Тильда Суинтон) и становится ее учеником. Он открывает в себе способность перемещаться между измерениями и превращается в могущественного мага, защищающего землю от зла. Несмотря на то, что это традиционно яркий и динамичный блокбастер киновселенной Marvel с крутыми спецэффектами, его основная мысль по-детски проста: верьте в чудеса.

Первый мститель: Противостояние Captain America: Civil War IMDB — 8.0, «Кинопоиск» — 7.5

Последняя операция мстителей заканчивается разрушениями международного масштаба. После этого правительство решает принять документ о регистрации супергероев и контроле за их деятельностью. Тони Старк и некоторые другие герои согласны подписать его, а Стив Роджер и те, кто его поддержал, — нет. Между мстителями начинается война. Этим решает воспользоваться таинственный Барон Земо, чтобы осуществить свои зловещие планы. Любителей супергеройской темы Marvel на этот раз точно не разочаровал — чего стоит одно сражение на аэродроме!

Союзники Allied IMDB — 7.2, «Кинопоиск» — 7.3

В 1942 году британский агент Макс Ватан (Брэд Питт) во время опасного задания в Касабланке встречает участницу сопротивления, француженку Марианну (Марион Котийяр). Их роман перерастает в счастливый брак, у пары рождается ребенок. И вдруг Максу сообщают, что его жена, возможно, немецкая шпионка. На то, чтобы разобраться, так ли это, у него есть 72 часа. Утонченную и красивую военную мелодраму снял автор легендарной трилогии «Назад в будущее» Роберт Земекис.

Дэдпул Deadpool IMDB — 8.1, «Кинопоиск» — 7.5

Бывший наемник Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) встречает в баре красавицу Ванессу (Морена Баккарин). Дело идет к свадьбе, но у Уилсона обнаруживают рак. Участие в секретном эксперименте, на который он соглашается в надежде вылечиться, обезображивает его. Уилсон надевает маску и становится Дэдпулом. Он хочет отомстить ученому Фрэнсису (Эд Скрейн), который возглавлял эксперимент. Несмотря на мрачную сюжетную линию, «Дэдпул» — кино легкое и смешное, хотя без крови, конечно, не обошлось.

Под покровом ночи Nocturnal Animals IMDB — 7.9, «Кинопоиск» — 7.6

Сьюзен (Эми Адамс) счастлива в браке, и у нее собственная арт-галерея в Лос-Анджелесе. Неожиданно она получает по почте посылку от бывшего мужа (Джейк Джилленхол) — он просит ее прочитать свой новый роман. Так на экране реальные герои начинают жить параллельно с вымышленными, а сама книга оказывается местью, отложенной на много лет. Второй фильм дизайнера Тома Форда получился красивым и жестоким и точно доставит удовольствие любителям «побояться».

По соображениям совести Hacksaw Ridge IMDB — 8.5, «Кинопоиск» — 8.2

После 10-летнего перерыва Мэл Гибсон вернулся в режиссуру и снял фильм, основанный на реальных событиях. Вторая мировая война, медик-пацифист Дезмонд Досс (Эндрю Гарфилд) записывается добровольцем на фронт, но по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие. И безоружным он оказывается в самом пекле. Досс так и не сделал ни одного выстрела, но вынес с поля боя 75 раненых и был награжден медалью Почета. Сильное кино о том, что принципы сильнее обстоятельств. Щемящая любовная линия, а также Сэм Уортингтон («Аватар»), который вновь вернулся в строй (и обе ноги у него действуют), добавляют удовольствия от просмотра.

Светская жизнь Café Society IMDB — 6.7, «Кинопоиск» — 6.9

1930-е годы, золотая эпоха Голливуда. Симпатичный юноша Бобби Дорфман (Джесси Айзенберг) приезжает в Лос-Анджелес в поисках работы. Его берет на работу дядя, и он быстро вливается в голливудскую жизнь, а также влюбляется в секретаршу дяди Веронику (Кристен Стюарт). У девушки есть загадочный бойфренд, которого Бобби никогда не видел. Фильм Вуди Аллена с традиционным закадровым голосом — атмосферное и легкое кино, и даже заливающий людей в бетон брат-гангстер Бобби кажется каким-то обаятельным.

Славные парни The Nice Guys IMDB — 7.4, «Кинопоиск» — 7.0

Лос-Анджелес, 1977 год, частный детектив и отец 13-летней девочки Холланд Марч (Райан Гослинг) вынужден расследовать гибель девушки вместе с наемным костоломом Джексоном Хили (Рассел Кроу). Вместо демонстрации идеального торса Гослинг регулярно впадает в истерику, а Кроу методично дает всем по морде. И это правда очень смешно.

Книга джунглей The Jungle Book IMDB — 7.6, «Кинопоиск» — 7.2

Сказку о мальчике, воспитанном волками, знают все. Но техническое совершенство «Книги джунглей» поражает воображение. Герои Киплинга, созданные с помощью компьютерной графики, выглядят как живые, а их морды отличаются человеческой мимикой. В озвучке — сплошные звезды. Скарлетт Йоханссон «сыграла» удава, Идрис Эльба — Шерхана, а Бен Кингсли — Багиру.

Изгой-один. Звездные войны: Истории Rogue One IMDB — 8.3, «Кинопоиск» — 7.6

Восьмой фильм саги «Звездные войны» — спин-офф, действие которого происходит между третьим и четвертым эпизодами. Сопротивление собирает отряд для того, чтобы выкрасть чертежи «Звезды смерти», боевой станции Галактической Империи. Во главе отряда — бесстрашная Джин Эрсо (Фелисити Джонс). Как всегда, на кону судьба Галактики.

Мистер Черч Mr. Church IMDB — 7.5, «Кинопоиск» — 7.8

Невероятно добрый, теплый и трогательный фильм. Мать-одиночка Мэри смертельно больна и скрывает это от дочери. Внезапно в их жизни появляется чернокожий повар, который будет готовить для них еду следующие полгода. Маленькая Шарли поначалу относится к незнакомцу неприязненно. Но мистер Черч будет рядом даже в самые трудные моменты.

Чудо на Гудзоне Sully IMDB — 7.6, «Кинопоиск» — 7.4

Пилот Чесли Салленбергер (Том Хэнкс) совершает аварийную посадку самолета прямо на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. На борту — 150 человек, не пострадал ни один. «Салли» становится американским героем, его приглашают на телешоу и носят на руках, а авиакомпания в это время начинает расследование, которое угрожает репутации пилота. Сцена катастрофы (в самолет врезается стая гусей) пробирает до мурашек, особенно если знать, что фильм снят на основе реальных событий 2009 года.

Омерзительная восьмерка The Hateful Eight IMDB — 7.9, «Кинопоиск» — 7.8

Да, фильм снят в 2015 году, но в прокат вышел в 2016-м. Действие американского вестерна, снятого Квентином Тарантино, происходит вскоре после Гражданской войны в США. Охотник за головами Джон Рут по прозвищу Вешатель сопровождает заключенную к месту казни. Снежная буря вынуждает их укрыться в торговой лавке-трактире вместе с весьма разношерстной компанией. И один из них не тот, за кого себя выдает.

Призрачная красота Collateral Beauty IMDB — 5.8, «Кинопоиск» — 7.3

Глубокий фильм, заставляющий задуматься о вечных ценностях. Нью-йоркский рекламщик Говард (Уилл Смит) после личной трагедии впадает в депрессию. Коллеги пытаются помочь ему, а сам Говард начинает писать письма, адресованные не людям, а понятиям. Вскоре Смерть (Хелен Миррен), Любовь (Кира Найтли) и Время (Джейкоб Латимор) на самом деле появляются в его жизни.

Зверополис Zootopia IMDB — 8.1, «Кинопоиск» — 8.3

Мультики теперь не заканчиваются вместе с детством. Анимационные картины в широком прокате ничем не уступают полнометражному кино, зарабатывая не только миллионы в прокате, но и любовь зрителей всех возрастов. Зверополис населен человекообразными животными, а в центре сюжета — очаровательная крольчиха Джуди Хопс. Она осуществила свою мечту стать полицейским, но вместо поимки преступников выписывает штрафы за неправильную парковку. Лис-мошенник Ник Уайлд помогает Джуди раскрыть сложное дело, ведь иначе ей грозит увольнение из полиции.

В поисках Дори Finding Dory IMDB — 7.5, «Кинопоиск» — 7.5

Дори — рыбка-хирург, которая страдает провалами в памяти. Как-то раз она отправляется в путешествие, чтобы найти своих родителей в калифорнийском океанариуме. Помогают ей Немо и его друзья. «В поисках Дори» — самый кассовый мультфильм за всю историю американской анимации. Он собрал в прокате $ 486 млн.

Моана Moana IMDB — 8.1, «Кинопоиск» — 7.7

Дочь вождя племени, живущего на небольшом острове в Тихом океане, зовут Моана, и она с детства зачарована океаном. Она мечтает о приключениях и отправляется в опасное морское путешествие, чтобы найти человека-полубога по имени Мауи и заставить его вернуть магический камень.