20+ культовых ролей, которые чуть не сыграли совершенно другие актеры

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Голливуд, как и история, не терпит сослагательного наклонения, однако, имея на руках некоторые факты, тяжело не пуститься в размышления из серии «если бы да кабы». К примеру, как бы выглядела «Матрица», если бы роль Нео переписали под Сандру Буллок, или каким бы получился Дамблдор, если бы его сыграл Иэн Маккеллен. А ведь все это вполне могло стать реальностью.

AdMe.ru проник в закулисье фабрики грез и узнал, кто из актеров по той или иной причине так и не примерил на себя полюбившиеся миллионам образы.

Роль Нео из «Матрицы» готовы были переписать под Сандру Буллок

Сыграл: Киану Ривз

Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура рассказал в одном из интервью, что на ранней стадии производства «Матрицы» Нео чуть не стал женщиной. По его словам, в поисках подходящей звезды создатели обратились к Сандре Буллок, которой предложили главную роль. «Мы отослали ей сценарий, чтобы посмотреть, вдруг проект ее заинтересует. И если так, то мы бы попытались все поменять», — добавил он. Однако Буллок не согласилась на участие в трилогии.

Ума Турман отклонила предложение сыграть Эовин во «Властелине колец»

Сыграла: Миранда Отто

В одном из вечерних ток-шоу звезда тарантиновских фильмов Ума Турман призналась, что ей предлагали роль Эовин в экранизации «Властелина колец», но она от нее отказалась. «Я считаю это одним из худших решений, когда-либо принятых мною», — добавила она.

Скарлетт Йоханссон прослушивалась на роль Фантины в фильме «Отверженные»

Сыграла: Энн Хэтэуэй

«Черная вдова» Скарлетт Йоханссон хотела получить роль Фантины в экранизации мюзикла по одноименному роману-эпопее Виктора Гюго. Она ходила на прослушивание, но заболела ларингитом, что вывело ее из претенденток на роль. «Глядя сейчас на фильм, я понимаю, что никак бы не смогла превзойти игру Энн Хэтэуэй, — сказала актриса. — Она была прекрасна, и думаю, что все сложилось так, как и должно было».

Брэдли Купер мечтал заполучить роль Зеленого Фонаря, но перестарался

Сыграл: Райан Рейнольдс

Актер признался, что во время прослушивания на роль он зачем-то решил говорить голосом Бэтмена. «Я надел маску, и режиссер сказал: „Хорошо, Брэдли, не напрягайся и просто поговори“, — и я ему: „Да, понял“, — и начал серьезным, глубоким голосом Бэтмена говорить: „Слушай, Салли, мы будем вынуждены забрать твою семью, если ты меня не послушаешь“». Поэтому неудивительно, что роль в конечном счете досталась Рейнольдсу.

Изначально Том Круз должен был украсить постеры к фильму «Солт»

Сыграла: Анджелина Джоли

Имя героя Круза было Эдвин Солт. Однако актер отказался от роли из-за того, что был занят в других проектах. Впоследствии она отошла Анджелине Джоли, и сценарий был переписан под героиню Эвелин Солт.

В главном шпионском сериале десятилетия «Родина» могла блистать Хэлли Берри

Сыграла: Клэр Дэйнс

Телеканал Showtime изначально рассматривал на роль Кэрри Мэтисон оскароносную актрису Хэлли Берри. Однако в итоге их выбор пал на более молодую и только что выигравшую целую кучу наград за роль в фильме «Тэмпл Грандин» Клэр Дэйнс.

На роль «миллионера из трущоб» рассматривался Риз Ахмед

Сыграл: Дев Патель

Актер Дев Патель получил известность благодаря роли Джамаля Малика в фильме «Миллионер из трущоб». Однако все могло сложиться иначе, если бы роль отошла Ризу Ахмеду, который тоже претендовал на участие в картине. Риз прослушивался на роль еще до Малика, а когда не получил ее, пробовался на роль старшего брата главного героя, но тоже безуспешно.

Кристофер Пламмер не может вспомнить точную причину, по которой отказался сыграть Гэндальфа во «Властелине колец»

Сыграл: Иэн Маккеллен

Несмотря на то, что актер был поклонником серии романов Дж. Р. Р. Толкина, он отказался от роли Гэндальфа. В одном из ток-шоу Пламмер признался, что уже и не вспомнит, почему он так поступил, но похоже, что перспектива провести следующие 3-4 года в Новой Зеландии, работая над одной и той же франшизой, слишком радикальный шаг для человека его лет. «Я думал, что есть и другие страны, которые мне хотелось бы посетить, перед тем как помереть».

Бенедикту Камбербэтчу могла достаться ведущая роль в сериале «Настоящая кровь»

Сыграл: Стивен Мойер

Преданные поклонники «Настоящей крови», должно быть, знают, что, актер Стивен Мойер, сыгравший Билла, в итоге женился на своей коллеге по сериалу Анне Пакуин, героиня которой в сериале являлась его возлюбленной. Изначально же на эту роль пробовался Бенедикт Камбербэтч.

Дженнифер Лоуренс могла стать «отличницей легкого поведения»

Сыграла: Эмма Стоун

В комедии «Отличница легкого поведения», благодаря которой Эмма Стоун обрела славу, могла сыграть другая, не менее талантливая актриса — Дженнифер Лоуренс. Она призналась, что прослушивалась на эту роль и очень хотела ее заполучить. Должно быть, это хорошо, что все сложилось так, как сложилось.

Плотный график Тома Хэнкса помешал ему сыграть главную роль в «Джерри Магуайере»

Сыграл: Том Круз

Представьте Тома Хэнкса, кричащего: «Покажи мне деньги», — а ведь это вполне могло произойти. Режиссер Кэмерон Кроу писал сценарий фильма, представляя Хэнкса в главной роли, однако актер к моменту начала съемок был занят режиссированием своего собственного фильма «То, что ты делаешь», поэтому роль отошла Тому Крузу.

Анджелина Джоли так и не примерила на себя образ астронавта-исследователя в фильме «Гравитация»

Сыграла: Сандра Буллок

Изначально именно Джоли должна была исполнить главную роль в картине Альфонсо Куарона «Гравитация». Однако актриса отказалась от съемок в фильме, и к работе в итоге приступила Сандра Буллок, получившая за него номинацию на «Оскар».

Мэттью Бродерик отказался от роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие»

Сыграл: Брайан Крэнстон

Создатель сериала Винс Гиллиган хотел, чтобы Брайан Крэнстон сыграл школьного учителя химии, пустившегося во все тяжкие. Однако руководство телеканала AMC думало пригласить на эту роль звезду. Мэттью Бродерик, известный по роли в фильме «Феррис Бьюллер берет выходной», был одним из кандидатов, однако актер отказался от предложения.

Скотт Иствуд не захотел сниматься в ленте «50 оттенков серого» из-за обнаженных сцен

Сыграл: Джейми Дорнан

В одном из интервью Скотт Иствуд объяснил причину отказа от роли Кристиана Грея. «Они попросили меня приехать на пробы. Но у них не было даже сценария. Я не буду сниматься в фильме, у которого нет даже сценария. Не собираюсь попадать в ловушку». Актер также добавил, что создатели фильма хотели, чтобы он снимался в некоторых сценах полностью обнаженным. «Все это было не для меня», — добавил он.

Пол Джаматти мог стать одним из главных героев в сериале «Офис»

Сыграл: Стив Карелл

Сегодня трудно представить кого-то другого, кроме Стива Карелла в роли Майкла Скотта, однако Кевин Рейлли, президент NBC, рекомендовал на эту роль Пола Джаматти. Актер отказался от предложения, и роль перешла Кареллу.

Голди Хоун отговорила свою дочь Кейт Хадсон сниматься в главной роли в ленте «10 причин моей ненависти»

Сыграла: Джулия Стайлз

Настоящий эксперт по романтическим комедиям Кейт Хадсон должна была сыграть в культовом молодежном фильме «10 причин моей ненависти» роль Катарины Стрэтфорд. Однако ее матери, актрисе Голди Хоун, не понравился сценарий, и она уговорила дочь отказаться от участия в проекте.

Кейт Бланшетт планировалась на роль в психологической драме «Близость»

Сыграла: Джулия Робертс

В одном из своих интервью красотка Джулия Робертс поделилась, что была не первой в списке режиссера Майка Николса на роль Анны Камерон в фильме «Близость». «Пора признаться, он видел в этой роли Кейт Бланшетт. Но у нее в тот момент родился ребенок», — сказала Робертс. «Спасибо тебе, Кейт», — добавила актриса.

Дуэйн Джонсон пробовался на роль Джека Ричера в одноименном фильме

Сыграл: Том Круз

Дуэйн «Скала» Джонсон не раз доказывал, что его участие в экшен-фильме — залог успеха картины в мировом прокате. Однако в 2011 году, когда начинались съемки детективного триллера «Джек Ричер», создатели фильма сделали ставку на другого, не менее популярного актера — Тома Круза. «Мне нравится этот персонаж, — написал как-то в твиттере Скала. — То, что роль досталась Крузу, стало для меня отличной мотивацией не останавливаться на достигнутом».

Элизабет Бэнкс могла стать девушкой первого Человека-паука, если бы не возраст

Сыграла: Кирстен Данст

Элизабет Бэнкс претендовала на роль подруги Человека-паука в экранизации 2002 года. «Я пробовалась на роль Мэри Джейн Уотсон с Тоби Магуайром. Тоби и я практически одного возраста, а мне сказали, что я слишком стара для этой роли», — поделилась как-то в интервью актриса. На момент начала съемок фильма Бэнкс было 26 лет. Но в итоге продюсеры предпочли отдать роль Мэри Джейн актрисе помоложе — Кирстен Данст на тот момент было всего 18 лет.

Милли Бобби Браун грезила сыграть Икс-23 в фильме «Логан»

Сыграла: Дафни Кин

Нет сомнений в том, что Милли Бобби Браун, прославившаяся благодаря роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», прекрасно бы справилась с ролью мутанта Икс-23. Однако примерить на себя этот образ ей так и не довелось, даже несмотря на ее «лучшее прослушивание в жизни», как заверяет актриса.

Шер рассматривали на роль Мортиши Аддамс в фильме про кошмарную семейку

Сыграла: Анжелика Хьюстон

Официально Шер не отказывалась от роли Мортиши Аддамс, на ее участии в проекте также настаивала киностудия. Однако режиссер фильма Барри Зонненфельд хотел, чтобы каст фильма был сбалансированный и не строился вокруг одной звезды.

Иэну Маккеллену предлагали стать Дамблдором в истории про мальчика-волшебника

Сыграл: Майкл Гэмбон

Когда в 2002 году скончался Ричард Харрис, актер, исполнявший роль Дамблдора в первых двух фильмах про Гарри Поттера, то сначала ее предложили Иэну Маккеллену. Он отказался от нее, так как «не мог согласиться на роль, предыдущий исполнитель которой не одобрил бы этого». Харрис однажды сказал о Маккеллене, что он «технически блестящий актер, но в нем мало страсти». В итоге роль ушла Майклу Гэмбону.