20+ культовых ролей, которые чуть не достались другим актерам
Киногерои становятся культовыми во много благодаря актерам, которые воплотили их образы на экране. Поэтому совсем неудивительно, что нам крайне тяжело представить, как выглядела бы та или иная картина, если бы главная роль в ней досталась кому-то другому. А случаев, когда кастинг к фильму прошел не так, как изначально планировалось, Голливуд знает предостаточно.
AdMe.ru решил разузнать, кто из актеров остановился в шаге от того, чтобы сыграть в полюбившихся миллионами фильмах.
Клэр Дэйнс отказалась сниматься в «Титанике», так как после фильма «Ромео + Джульетта», где она играла с Ди Каприо, ее мало интересовали роли романтических героинь
Эмма Стоун должна была исполнить роль Мег в экранизации «Маленьких женщин», но отказалась от нее из-за промокампании картины «Фаворитка»
Дженнифер Лоуренс хотела сыграть Серену ван дер Вудсен в «Сплетнице». Она проходила пробы и сильно расстроилась, когда ее не утвердили
Джулианна Мур была уволена из проекта «Сможете ли вы меня простить?», а ее роль перешла к Мелиссе Маккарти, получившей за нее номинацию на «Оскар»
Изначально Гринча должен был играть Эдди Мерфи, но в итоге роль зеленого злодея досталась Джиму Керри
Бритни Спирс была одной из актрис, рассматривавшихся на роль Элли в «Дневнике памяти». Она даже участвовала в пробах с Райаном Гослингом
Другая блондинка, Джессика Симпсон, отказалась от главной роли в «Дневнике памяти» из-за постельной сцены с Гослингом, которую не хотели убирать
Риз Уизерспун и Керри Вашингтон прослушивались на роли в фильме «Бестолковые», но безуспешно
У Минди Калинг было разбито сердце, когда она не получила роль Лилиан в фильме «Девичник в Вегасе». В итоге та отошла Майе Рудольф
Дженнифер Хадсон предлагали главную роль в «Сокровище», но она отказалась от нее, так как не хотела набирать вес ради съемок
Скарлетт Йоханссон в 90-е годы проходила пробы на роль в фильме «Джуманджи», которую позже получила Кирстен Данст
Сирша Ронан призналась, что прослушивалась на роль Рэй в саге «Звездные войны: Пробуждение силы»
Тиффани Хэддиш отказалась от шанса сыграть в фильме «Прочь», потому что не хотела сниматься в хоррорах
Режиссер фильма «Kingsman: Секретная служба» долго не мог определиться, кто из двух актеров — Джон Бойега или Тэрон Эджертон — исполнит роль Эггси
На главную роль в фильме «Из 13 в 30» хотели пригласить Рене Зеллвегер, но в итоге отдали ее Дженнифер Гарнер
Роль Делорис в фильме «Действуй, сестра» изначально писалась для Бетт Мидлер, но актриса отказалась от нее, так как побоялась, что фанаты не оценят ее в этом амплуа
Конни Бриттон могла сыграть Дороти Бойд в фильме «Джерри Магуайер». Она очень расстроилась, когда роль отошла Рене Зеллвегер
Анджела Бассетт отказалась играть Летицию в фильме «Бал монстров», потому что посчитала роль стереотипной и унизительной. Хэлли Берри получила за нее «Оскар»
Люси Хейл прослушивалась на роль Габриэллы Монтес в «Классном мюзикле»
Одной из первых кандидаток на роль Мэгги в ленте «Малышка на миллион» была Сандра Буллок. Однако вскоре началась работа над сиквелом картины «Мисс Конгениальность», и Буллок была вынуждена отказаться
Эрика Штольца сняли с роли Марти Макфлая в разгар съемок фильма «Назад в будущее», так как создатели картины не чувствовали, что он вытягивает комедийные моменты
Джулия Робертс не заинтересовалась сценарием фильма «Невидимая сторона», когда получила его. В итоге роль досталась Сандре Буллок, которая взяла за нее «Оскар»
Чарли Ханнэм был вынужден отказаться от главной роли в фильме «50 оттенков серого» из-за занятости в сериале «Сыны анархии»
Гвен Стефани участвовала в кастинге к фильму «Мистер и миссис Смит» и была очень близка к тому, чтобы сыграть Джейн Смит в этой картине
Как вы считаете, в каком из случаев другой претендент на роль смотрелся бы лучше актера, который в итоге ее получил?