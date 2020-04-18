20+ культовых ролей, которые чуть не достались другим актерам

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Киногерои становятся культовыми во много благодаря актерам, которые воплотили их образы на экране. Поэтому совсем неудивительно, что нам крайне тяжело представить, как выглядела бы та или иная картина, если бы главная роль в ней досталась кому-то другому. А случаев, когда кастинг к фильму прошел не так, как изначально планировалось, Голливуд знает предостаточно.