20 культовых персонажей, роли которых чуть было не достались другим актерам

Не всегда режиссерам удается привлечь в свои проекты желаемых актеров. Одни отказываются из-за несовпадения съемочных графиков, другие не нравятся боссам киностудий, а третьи не проходят кастинг. А ведь если бы все сложилось иначе, многие киноперсонажи имели бы другую типажную выразительность и другой характер. Только представьте себе, что, к примеру, Ганса Ланду в «Бесславных ублюдках» мог сыграть Леонардо Ди Каприо, а не Кристоф Вальц.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каких еще культовых киноперсонажей чуть было не сыграли другие актеры.

1. Ганс Ланда, «Бесславные ублюдки» — Леонардо Ди Каприо

Первоначально на роль Ганса Ланды режиссер Квентин Тарантино рассматривал Леонардо Ди Каприо. Но потом решил, что его должен сыграть немецкоязычный актер. И выбор пал на Кристофа Вальца. После его прослушивания Тарантино и продюсер фильма Лоуренс Бендер согласились, что нашли идеального актера для исполнения роли главного антагониста.

2. Дженнифер Чек, «Тело Дженнифер» — Блейк Лайвли

Непревзойденная Меган Фокс сыграла в этой черной комедии девушку по имени Дженнифер, которая становится сущим кошмаром для своих одноклассников. Интересно, что эту роль чуть было не отдали другой актрисе — Блейк Лайвли. Но она отказалась из-за съемок в сериале «Сплетница».

3. Джек Торранс, «Сияние» — Роберт Де Ниро

Стэнли Кубрик — режиссер одной из величайших в истории кино картин — на главную роль планировал взять Роберта Де Ниро или Робина Уильямса. Однако в итоге главного персонажа — писателя Джека Торранса — сыграл Джек Николсон.

4. Полковник Майлз Куоритч, «Аватар» — Майкл Бин

Актер Майкл Бин до выхода «Аватара» уже работал с Джеймсом Кэмероном в таких фильмах, как «Чужие», «Терминатор» и «Терминатор-2: Судный день». Ему чуть было не отдали и роль полковника Майлза Куоритча: актер уже прочитал сценарий и просмотрел некоторые 3D-кадры с режиссером. Но в конце концов Майкл Бин не был утвержден. Напомним, главного антигероя в «Аватаре» сыграл Стивен Лэнг.

5. Эйлин Уорнос, «Монстр» — Кейт Уинслет

Режиссер фильма Пэтти Дженкинс планировала взять на главную роль Кейт Уинслет или другую актрису из тех, что присмотрела. Но после того как увидела потрясающую игру Шарлиз Терон в картине «Адвокат дьявола», она без раздумий отдала роль Эйлин Уорнос ей.

6. Перси Уэтмор, «Зеленая миля» — Барри Пеппер

Режиссер фильма Фрэнк Дарабонт изначально хотел, чтобы жестокого охранника Перси сыграл актер Барри Пеппер. Но роль в итоге досталась Дагу Хатчисону. Однако и Пепперу нашлось место в этой картине: он исполнил роль другого охранника — Дина Стэнтона.

7. Доктор Зло, «Остин Пауэрс» — Джим Керри

Изначально Майк Майерс, режиссер этой шпионской комедии, хотел, чтобы Доктора Зло сыграл Джим Керри. Но тот был вынужден отказаться из-за нехватки времени: в тот момент он снимался в картине «Лжец, лжец». В итоге Майерс решил сам исполнить роли и эксцентричного британского суперагента, и Доктора Зло.

8. Анжелика Бушар, «Мрачные тени» — Энн Хэтэуэй

Французская актриса Ева Грин в этом фэнтези Тима Бертона сыграла главную антагонистку — самую настоящую ведьму по имени Анжелика Бушар. Интересно, что до окончательного утверждения Евы на роль пробовались Энн Хэтэуэй, Линдси Лохан и Дженнифер Лоуренс.

9. Агент Смит, «Матрица» — Жан Рено

Перед тем как отдать роль агента Смита Хьюго Уивингу, режиссеры картины Вачовски предложили сыграть этого персонажа Жану Рено. Но тот не захотел на 4 месяца уезжать из родной Франции в Австралию, где снималась «Матрица».

10. Патрик Бэйтман, «Американский психопат» — Эдвард Нортон

Студия Lionsgate, которая приобрела права на роман, видела в главной роли Эдварда Нортона либо Леонардо Ди Каприо, так как боссы кинокомпании считали Кристиана Бейла недостаточно известным. Но в итоге именно он сыграл богатого нью-йоркского инвестиционного банкира Патрика Бэйтмана.

11. Круэлла Де Виль, «101 далматинец» — Сигурни Уивер

Гленн Клоуз изначально не взялась за роль Круэллы из-за того, что была занята в мюзикле «Бульвар Сансет». Поэтому продюсеры предложили ее Сигурни Уивер. Но и она вскоре отказалась от участия в съемках. Однако к тому моменту Клоуз закончила свои выступления на Бродвее и, когда продюсеры снова предложили ей сыграть Круэллу Де Виль, согласилась.

12. Антон Чигур, «Старикам тут не место» — Марк Стронг

Британский актер итальянского происхождения Марк Стронг мог сыграть Антона Чигура — безжалостного психопата и наемника. Марк пробовался на роль и был одним из двух последних кандидатов, но в итоге братья Коэны выбрали Хавьера Бардема.

13. Алонзо Харрис, «Тренировочный день» — Сэмюэл Л. Джексон

Поначалу фильм должен был снимать режиссер Дэвис Гуггенхайм. И для исполнения главной роли он выбрал Сэмюэла Л. Джексона. Но потом продюсеры решили взять другого актера. И когда в проекте появился Дензел Вашингтон, сменился и режиссер — им стал Антуан Фукуа.

14. Энни Уилкс, «Мизери» — Анжелика Хьюстон

На главную женскую роль в этом триллере рассматривалась Анжелика Хьюстон. И актриса была заинтересована этим проектом, но не смогла принять в нем участие из-за съемок в фильме «Кидалы». В итоге фанатичную до безумия Энни Уилкс сыграла Кэти Бэйтс. К слову, сделала это потрясающе и получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».

15. Майкл Корлеоне, «Крестный отец» — Дастин Хоффман

Выдающаяся гангстерская история рассказывает о превращении младшего сына Вито Корлеоне — Майкла Корлеоне — из упрямого аутсайдера семьи в безжалостного мафиози. Роль Майкла предлагалась нескольким популярным в то время актерам, среди которых был Дастин Хоффман. Но в итоге режиссер Фрэнсис Форд Коппола убедил киностудию остановить свой выбор на Аль Пачино.

16. Джон Милтон, «Адвокат дьявола» — Шон Коннери

Аль Пачино 5 раз отказывался от предлагаемой ему роли Джона Милтона (он же Люцифер). Ради него даже сценарий переписывали, и актеру он в итоге понравился. Но все равно Аль Пачино считал, что не сможет убедительно изобразить Милтона. И сам предложил, чтобы вместо него взяли Шона Коннери. Но в конце концов согласился на участие в проекте, тем более его требования по размеру гонорара были удовлетворены.

17. Королева Равенна, «Белоснежка и охотник» — Анджелина Джоли

В этом фэнтезийном фильме, снятом по мотивам сказки братьев Гримм, злую колдунью — королеву Равенну — могла сыграть Анджелина Джоли. Но роль в итоге досталась Шарлиз Терон. Кстати, ради нее Шарлиз отказалась от съемок в картине Клинта Иствуда «Дж. Эдгар», где ее партнером был бы Леонардо Ди Каприо.

18. Уильям Билл Мясник Каттинг, «Банды Нью-Йорка» — Том Хэнкс

Режиссер исторической драмы Мартин Скорсезе в одном из интервью сказал, что первоначально роль Билла Мясника предложил Тому Хэнксу. И тому понравился сценарий. Но в итоге актеру пришлось отказаться от участия в проекте из-за съемок в фильме «Проклятый путь».

19. Луций Элий Аврелий Коммод, «Гладиатор» — Джуд Лоу

На роль аморального, властолюбивого, озлобленного сына Марка Аврелия пробовался Джуд Лоу. Но в итоге сыграть Коммода взялся Хоакин Феникс.

20. Лили, «Черный лебедь» — Блейк Лайвли

Дерзкую и раскрепощенную балерину по имени Лили воплотила на экране Мила Кунис. За эту роль она получила премию «Сатурн» в категории «Лучшая киноактриса второго плана». Между прочим, этого персонажа могла сыграть Блейк Лайвли.