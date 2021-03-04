20+ случаев, когда и наши, и зарубежные актеры сыграли одну и ту же роль абсолютно по-разному

Сколько людей, столько и мнений — гласит древняя пословица. С точки зрения кинематографа эту фразу можно переиначить: сколько актеров, столько и абсолютно не похожих друг на друга видений одного и того же персонажа. Например, Гамлет Мела Гибсона разительно отличается от Гамлета Смоктуновского, а Шерлок Холмс Камбербэтча вообще не похож ни на одного другого Шерлока.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить персонажей фильмов, которых сыграли как наши, так и зарубежные актеры.

Жанна д’Арк

Отважную воительницу Жанну д’Арк сыграла в 1999 году известная американская актриса Милла Йовович. В нашем кинематографе образ Орлеанской девы неразрывно связан с именем Инны Чуриковой. Правда, сюжет отечественной киноленты был немного иным: героине Инны Михайловны, провинциальной артистке, выпал шанс исполнить главную роль в картине о Жанне д’Арк. Получился своеобразный фильм в фильме.

Барон Мюнхгаузен

Роль любителя приключений, чудака и пророка барона Мюнхгаузена незабываемо исполнил в 1979 году Олег Янковский, снявшись в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Через 9 лет этого же персонажа сыграл популярный британский актер Джон Невилл. Зарубежная картина о похождениях легендарного барона была номинирована на 4 премии Британской киноакадемии и триумфально выиграла 3 из них.

Владимир Бомгард

Цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» был экранизирован в 1991 году отечественным режиссером Михаилом Якженом. В 2012 году британский телеканал Sky Arts выпустил одноименный сериал, главную роль в котором сыграл Дэниел Рэдклифф.

Катерина

Повесть Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», написанная еще в 1864 году, была многократно экранизирована. В постановке отечественного режиссера Романа Балаяна роль Екатерины Львовны Измайловой исполнила Наталья Андрейченко. В 2016 году на экраны вышел британский вариант «Леди Макбет» с Флоренс Пью в главной роли.

Крис Кельвин

Фантастический фильм Андрея Тарковского «Солярис», снятый по мотивам одноименного романа Станислава Лема, занимает особое место в советском кинематографе. В 1972 году картина была отмечена специальным Гран-при Международного Каннского кинофестиваля. Главную роль в фильме исполнил Донатас Банионис. В 2002 году американский режиссер Стивен Содерберг выпустил свою версию «Соляриса», в которой Криса Кельвина сыграл Джордж Клуни.

Д’Артаньян

Если для большинства из нас самым известным Д’Артаньяном является Михаил Боярский, исполнивший роль бравого мушкетера в экранизациях 1978, 1992, 1993 и 2009 годов, то для зарубежного зрителя это Майкл Йорк. Английский актер, как и его российский коллега, четырежды играл Д’Артаньяна — в 1973, 1974, 1989 и 2003 годах.

Екатерина II

Примерить на себя образ императрицы Екатерины II посчастливилось несравненной Юлии Снигирь в сериале «Великая» в 2005 году. А десятью годами ранее роль царицы в фильме «Екатерина Великая» исполнила британская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Джордж, Гаррис, Джей

В отечественной постановке 1979 года лондонцев, отправившихся в путешествие по Темзе, сыграла выдающаяся троица актеров — Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Этих же персонажей изобразили в 1975 году англичане Тим Карри, Майкл Пейлин и Стивен Мур.

Граф Монте-Кристо

В 1988 году вышел отечественный мини-сериал «Узник замка Иф», снятый по мотивам романа Дюма «Граф Монте-Кристо». Роль многострадального Эдмона Дантеса сыграл актер Виктор Авилов. Спустя 10 лет мир увидел зарубежную экранизацию, главную роль в которой исполнил Жерар Депардье.

Доктор Живаго

В 2002 году на экраны вышел мини-сериал «Доктор Живаго», в котором роль русского врача-интеллигента сыграл британский актер Ханс Мэтисон. Отечественная версия фильма не заставила себя ждать. В 2005 году миру была представлена одноименная 11-серийная кинолента с Олегом Меньшиковым в главной роли. Эта картина стала 4-й экранизацией легендарного романа Бориса Пастернака в мире и первой в России.

Лара Антипова

Роль возлюбленной доктора Живаго в российской постановке 2005 года талантливо исполнила Чулпан Хаматова. В зарубежной экранизации 2002 года Лару сыграла Кира Найтли.

Гамлет

«Гамлет» экранизировался бессчетное множество раз. В СССР роль принца датского стала визитной карточкой легендарного артиста Иннокентия Смоктуновского. Его актерская работа была отмечена Британской киноакадемией: Смоктуновский был номинирован на престижную премию BAFTA за лучшую мужскую роль. В 1990 году роль Гамлета исполнил Мел Гибсон. Критики отмечали, что, хотя игра актера была довольно чувственной и убедительной, Гибсону, возможно, не хватило глубины и некоторой тонкости.

Офелия

В 1996 году на экраны вышел «Гамлет» режиссера Кеннета Брана. Роль Офелии в киноленте досталась оскароносной Кейт Уинслет. В 2010 году российский режиссер Юрий Кара тоже решил снять фильм по мотивам нестареющей классики. Постановщик подошел к произведению оригинально и перенес историю Гамлета в XXI век. Офелию в кинокартине «Гамлет. ХХI век» сыграла малоизвестная актриса Юлия Кара.

Злая мачеха

Мачеха Золушки в исполнении Фаины Раневской полюбилась зрителями едва ли не больше, чем главная героиня фильма. А фраза злодейки «Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде» мгновенно ушла в народ. В современной постановке 2015 года мачеху сыграла голливудская актриса Кейт Бланшетт. Фильм был с восторгом принят зрителями во всему миру. Критики отдельно подчеркивали безупречную игру артистки.

Фея-крестная

В «Золушке» 1947 года роль феи-крестной исполнила советская актриса Варвара Мясникова. Ее героиня получилась доброй, светлой и изящной. В зарубежном варианте «Золушки» фея в исполнении Хелены Бонем Картер выглядит скорее чудаковатой, но вместе с тем веселой и непосредственной.

Обломов

Ленивого и бездеятельного помещика Обломова в 1980 году сыграл Олег Табаков, и сделал это гениально. В 2017 году за экранизацию бессмертного романа Ивана Александровича Гончарова взялись французы. В зарубежной версии роль Ильи Ильича исполнил Гийом Гальенн, который одновременно являлся режиссером и сценаристом фильма.

Наташа Ростова

Классический роман-эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир» экранизировался в Советском Союзе в 1965 году. Наташу Ростову талантливо сыграла Людмила Савельева. Фильм имел невероятный успех, и Савельеву по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» признали лучшей актрисой 1966 года. В зарубежной постановке 2016 года роль Наташи Ростовой досталась Лили Джеймс. Известное британское издательство The Telegraph включило эту картину в пятерку величайших телевизионных экранизаций всех времен.

Родион Раскольников

Бедного студента Родиона Раскольникова, терзаемого вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею?», пронзительно сыграл Георгий Тараторкин. Этого же героя изобразил неповторимый Патрик Демпси в фильме «Преступление и наказание», вышедшем в 1998 году.

Соня Мармеладова

В «Преступлении и наказании» 1969 года кроткую и беззащитную Соню Мармеладову сыграла Татьяна Бедова. В драме 2002 года, выпущенной студией BBC, роль Сонечки исполнила английская актриса Лара Белмонт.

Королева Марго

Драма «Королева Марго» Александра Муратова, снятая по мотивам одноименного произведения Александра Дюма, вышла на экраны в 1996 году. В ней прекрасную принцессу Марго сыграла обворожительная Евгения Добровольская. В зарубежной экранизации 1994 года эту роль блестяще исполнила Изабель Аджани.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

В 2013 году на экраны вышел отечественный сериал «Шерлок Холмс», в котором главные роли сыграли Игорь Петренко и Андрей Панин. Картина получила смешанные отзывы, но работа художников-постановщиков, участвовавших в создании фильма, была отмечена особой наградой. А вот зарубежный сериал «Шерлок» 2010 года с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях буквально побил все мыслимые телевизионные рейтинги. Кинолента была высоко оценена критиками и получила множество престижных кинопремий.

Софья Андреевна Толстая

В фильме «История одного назначения» роль молодой супруги Льва Николаевича Толстого Софьи Толстой исполнила популярная российская актриса Ирина Горбачева. Этого же персонажа, но в уже более пожилом возрасте, сыграла в картине «Последнее воскресение» британская актриса с русскими корнями Хелен Миррен.

Алексей Каренин

Олег Янковский и Джуд Лоу — два абсолютно разных актера, сыгравшие одну роль — Алексея Каренина. Если герой Янковского показан зрителям пожилым, солидным и интеллектуальным, то персонаж Джуда Лоу выглядит гуманным, спокойным и скучающим. По мнению критиков, Лоу сыграл Каренина настолько убедительно и достоверно, что это, возможно, лучшая роль в карьере британского актера.