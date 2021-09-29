20 культовых кадров из фильмов, которые знает весь мир. Посмотрим, сколько из них сможете угадать вы

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За всю историю кино, а берет она свое начало в XIX веке, было снято столько картин, что целой жизни не хватит, чтобы посмотреть их все. Однако среди такого многообразия есть настоящие жемчужины, а в них — сцены, которые узнает каждый человек, мало-мальски интересующийся кино.

AdMe.ru отыскал 20 знаменитых сцен из не менее знаменитых картин. Сможете ли вы отгадать фильмы, из которых взяты эти кадры?

20.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Seven Year Itch / 20th Century Studios

Комедийный фильм 1955 года.

19.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Картина 1939 года.

18.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Singin' In The Rain / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Этот музыкальный фильм 1952 года — ода не только музыке, но и хореографии.

17.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Mad Max: Fury Road / Warner. Bros Entertainment

Апокалиптический фильм 2015 года.

16.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Wizard Of Oz / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Картина 1939 года.

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Casablanca / Warner Bros. Entertainment

Романтическая кинодрама 1942 года.

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Rear Window / Paramount Pictures

Детектив 1954 года Альфреда Хичкока.

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Lawrence of Arabia / Columbia Pictures

Эпическая картина 1962 года.

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Lolita / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Первое появление нимфетки в фильме 1962 года.

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Sound of Music / 20th Century Studios

Мюзикл 1965 года.

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © A Clockwork Orange / Warner Bros. Entertainment

Неподражаемый Малкольм Макдауэлл. Картина 1971 года.

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Young Frankenstein / Crossbow studio

Сцена из фильма 1974 года, когда доктор кричит: «Дай моему созданию жизнь!»

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Rocky / Winkler Films

Спортивная драма 1976 года.

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Taxi Driver / Columbia Pictures

Фильм 1976 года. Культовый диалог полубезумного героя с собственным отражением в зеркале.

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Dirty Dancing / Lionsgate

Финальный танец в картине 1987 года.

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Say Anything / 20th Century Studios

Романтическая комедия 1989 года. Сцена с поднятым над головой магнитофоном стала культовым признанием в любви.

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Shawshank Redemption / Castle Rock Entertainment

Душераздирающая сцена из фильма 1994 года.

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Breakfast Club / Universal Pictures

Кадр из заключительной сцены культовой картины 1985 года.

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Close Encounters of the Third Kind / Columbia Pictures

Этот научно-фантастический фильм Стивена Спилберга 1977 года ставят в один ряд со «Звездными войнами».

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Braveheart / Icon Productions

Фильм 1995 года.