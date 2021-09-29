20 культовых кадров из фильмов, которые знает весь мир. Посмотрим, сколько из них сможете угадать вы
За всю историю кино, а берет она свое начало в XIX веке, было снято столько картин, что целой жизни не хватит, чтобы посмотреть их все. Однако среди такого многообразия есть настоящие жемчужины, а в них — сцены, которые узнает каждый человек, мало-мальски интересующийся кино.
AdMe.ru отыскал 20 знаменитых сцен из не менее знаменитых картин. Сможете ли вы отгадать фильмы, из которых взяты эти кадры?
20.
Комедийный фильм 1955 года.
19.
Картина 1939 года.
18.
Этот музыкальный фильм 1952 года — ода не только музыке, но и хореографии.
17.
Апокалиптический фильм 2015 года.
16.
Картина 1939 года.
15.
Романтическая кинодрама 1942 года.
14.
Детектив 1954 года Альфреда Хичкока.
13.
Эпическая картина 1962 года.
12.
Первое появление нимфетки в фильме 1962 года.
11.
Мюзикл 1965 года.
10.
Неподражаемый Малкольм Макдауэлл. Картина 1971 года.
9.
Сцена из фильма 1974 года, когда доктор кричит: «Дай моему созданию жизнь!»
8.
Спортивная драма 1976 года.
7.
Фильм 1976 года. Культовый диалог полубезумного героя с собственным отражением в зеркале.
6.
Финальный танец в картине 1987 года.
5.
Романтическая комедия 1989 года. Сцена с поднятым над головой магнитофоном стала культовым признанием в любви.
4.
Душераздирающая сцена из фильма 1994 года.
3.
Кадр из заключительной сцены культовой картины 1985 года.
2.
Этот научно-фантастический фильм Стивена Спилберга 1977 года ставят в один ряд со «Звездными войнами».
1.
Фильм 1995 года.
Сколько кадров удалось угадать? Вы смотрели все эти фильмы?