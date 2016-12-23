20 культовых фильмов, в которых могли сыграть другие актеры

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Бывают такие фильмы, на роли в которых пробуется пол-Голливуда. А бывают фильмы, от которых отказываются все популярные актеры, а он потом бьет рекорды по прокату и оскарам. Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели известные фильмы, сыграй в них актеры, которые изначально были приглашены на роли либо очень хотели принять в них участие.

Джим Керри в роли Джека Воробья «Пираты Карибского моря»

Джим Керри отказался от участия в «Пиратах» в пользу комедии «Брюс Всемогущий». Какого Джека Воробья создал бы Джим — остается только гадать. В любом случае это было бы довольно интересно.

Джейк Джилленхол в роли Фродо «Властелин Колец»

Джейк Джилленхол с большой надеждой пробовался на роль хоббита Фродо. Но он не только с треском провалил пробы, а еще и удостоился от режиссера Питера Джексона звания худшего актера за всю историю кинематографа. Джилленхол не пал духом и продолжил карьеру в других проектах, и, как известно, добился не меньших успехов, чем Элайджа Вуд, который в итоге сыграл знаменитого хоббита.

Лиам Эйкен в роли Гарри Поттера «Гарри Поттер»

Уже опытный актер к своим 10 годам, Лиам успешно прошел пробы, понравившись всем, кроме Джоан Роулинг. Дело в том, что она поставила условие: все актеры поттерианы должны быть британского происхождения. Просто Лиаму не повезло родиться в США.

Николас Кейдж в роли Джоэла Бэриша «Вечное сияние чистого разума»

К главной мужской роли в фильме «Вечное сияние чистого разума» проявлял немалый интерес Николас Кейдж, но в итоге продюсеры сделали выбор в пользу Джима Керри, вероятно, исключительно для того, чтобы собрать большую кассу, так как на то время Джим был популярнее Кейджа.

Мэттью МакКонахи в роли Джека «Титаник»

Мэттью МакКонахи было предложено исполнить роль художника Джека задолго до ДиКаприо. Однако, по словам режиссера Джеймса Кэмерона, тот заявил, что персонаж ему представляется совершенно неинтересным и нераскрытым, и перестал выходить на связь. Кто из них позже жалел, не стоит даже гадать.

Тим Рот в роли профессора Снейпа «Гарри Поттер»

Тим Рот практически был утвержден на роль профессора по зельеварению, устроив как съемочную группу, так и Джоан Роулинг. Но в последний момент отказался от проекта в пользу фильма «Планета обезьян» Тима Бертона. А победителем во всех смыслах оказался великолепный Алан Рикман.

Фредди Принц в роли Питера Паркера «Человек-паук»

Фредди Принц младший рассматривался как одна из кандидатур на роль Питера Паркера. Очаровательный вышел бы герой. Но создатели все же утвердили Тоби Магуайра.

Том Фелтон в роли Рона «Гарри Поттер»

Сейчас довольно тяжело такое представить, но Том Фелтон, который не раз признавался лучшим экранным злодеем, сперва пробовался на роль самого Поттера, потом на Рона Уизли, но в итоге был утвержден как Драко Малфой.

Хью Грант в роли Златопуста Локонса «Гарри Поттер и тайная комната»

Хью Грант идеально подходил на эту роль. Он уже был утвержден, но из-за напряженного графика ему пришлось отказаться от персонажа, который был написан будто специально под него.

Вин Дизель в роли Арагорна «Властелин Колец»

Вин Дизель хотел играть Арагорна. Питер Джексон высоко оценил его игру, но все-таки посчитал, что Дизель не очень походит по образу на Арагорна. Думается, очень верное решение.

Том Круз в роли профессора Нэша «Игры разума»

Создатели рассматривали на главную роль Тома Круза, но в итоге решили, что на образ математического гения, страдающего от галлюцинаций, больше подойдет типаж Рассела Кроу. Вероятно, это было очень даже верное решение.

Эдди Редмэйн в роли Звездного Лорда «Стражи Галактики»

Новая яркая звезда сегодняшнего Голливуда — Эдди Редмэйн — пробовался на роль Питера Квилла, но, видимо, оказался недостаточно брутальным для роли Звездного Лорда. А повезло в итоге Крису Прэтту.

Робин Уильямс в роли Хагрида «Гарри Поттер»

Робин Уильямс также успешно прошел пробы на роль всеми любимого великана Рубеуса Хагрида. Помешала ему также страна рождения.

Бритни Спирс в роли Элли Кэлхун «Дневник памяти»

Бритни Спирс просматривалась на главную роль, но в итоге и к счастью выбор продюсеров пал на Рэйчел МакАдамс.

Том Круз в роли Тони Старка «Железный человек»

Том Круз был единственным претендентом на главную роль — создатели даже не рассматривали других вариантов. Но вот сам актер посчитал, что его герой довольно скучен да и сценарий как-то слабоват. Думаем, никто не жалеет, что в итоге Железного человека сыграл шикарнейший Роберт Дауни младший.

Николас Холт в роли Ньюта Саламандера «Фантастические твари и где они обитают»

Больше месяца ходили различные слухи о кастинге на главную мужскую роль в фильм «Фантастические твари и где они обитают». Все было покрыто завесой тайны, пока не выяснилось, что создатели выбрали две главные кандидатуры — известных актеров Эдди Редмэйна и Николаса Холта. Повезло Редмэйну.

Лив Тайлер в роли Матильды «Леон»

Сейчас уже трудно представить в роли маленькой помощницы киллера кого-либо кроме Натали Портман. Однако первой кандидатурой на роль Матильды была 17-летняя Лив Тайлер. Но в итоге ее посчитали чересчур взрослой для этой роли, отдав ее Портман, которая пришла на пробы во второй раз и окончательно убедила Люка Бессона в том, что играть эту роль должна она и только она.

Хью Джекман в роли водителя «Драйв»

Изначально главную роль нео-нуарного триллера «Драйв» должен был исполнить Хью Джекман. Но у фильма сменился режиссер, за чем последовало много перестановок и изменений в съемочной группе, в том числе и главного героя, которого сыграл в итоге Райан Гослинг.

Николь Кидман в роли миссис Смит «Мистер и миссис Смит»

На роль миссис Смит планировалась Николь Кидман. Но она от роли отказалась из-за перегруженного графика. Тогда Брэд Питт также ушел из фильма, посчитав его малоперспективным. Но вернулся после того, как он узнал, что на роль согласилась Анджелина Джоли. Как бы сейчас выглядела голливудская жизнь, будь у Кидман чуть больше времени, остается только гадать.