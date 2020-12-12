20+ крутых фактов о любимых новогодних фильмах, которые уже можно начинать смотреть

Зимой мы всегда вспоминаем наши любимые новогодние фильмы и пересматриваем их с теплым чувством ностальгии. И кажется, уже столько раз мы их видели, что можем подетально описать каждую сцену.

Но на самом деле в этих кинокартинах скрывается очень много деталей, на которые мы до сих пор не обращали внимания. Редакция AdMe.ru собрала известные немногим факты о зарубежных новогодних лентах и спешит поделиться с вами.

Гринч — похититель Рождества

Кино длится 104 минуты, и 40 из них состоят исключительно из графики. В некоторых эпизодах даже Макс, верный пес Гринча, на самом деле лишь хорошо прорисованная в 3D-анимации собачка.

Этого самого Макса играла собака Келли.

Джим Керри суммарно провел в костюме Гринча целых 92 дня, а весь съемочный процесс занял 1 год.

Это первый фильм с 1939 года, в котором участвует такое большое количество персонажей с тяжелым гримом. Ранее этот титул был у картины «Волшебник страны Оз».

Чарли и шоколадная фабрика

Мэрилин Мэнсон пробовался на роль Вилли Вонки, но ее отдали Джонни Деппу. Актер позже признался, что альбом Мэнсона «The Golden Age of Grotesque» повлиял на выбор стиля одежды главного героя.

Актеру Дипу Рою пришлось несколько сотен раз повторять одни и те же движения перед камерой, чтобы сыграть всех умпа-лумп. За это его гонорар увеличили до $ 1 млн.

Для одной из сцен были специально натренированы 40 настоящих белок.

Когда Чарли полирует ботинки Вилли Вонки, в его черных очках можно заметить отражение съемочной группы.

Один дома

Роль грабителя Гарри Лайма могла достаться Роберту Де Ниро, но он отказался от участия в картине. В итоге персонажа сыграл Джо Пеши.

Весь интерьер дома пропитан Рождеством. Но дело не только в украшениях. Даже в цветовом решении стен и декора использованы только сочетания красного и зеленого — рождественских цветов. Все это дизайнеры сделали намеренно для общего поддержания праздничного духа.

Тарантул на лице грабителя Марва в одной из сцен оказался настоящим. Дэниел Стерн позволил положить себе на лицо паука, несмотря на то, что тот все еще оставался ядовитым. Единственным облегчением для актера стало то, что у тарантула не было ушей и Стерну разрешили кричать от ужаса сколько угодно.

В одном эпизоде Кевин заказывает пиццу по телефону, который не должен работать. Ведь буквально перед этим отец Кевина не смог до него дозвониться.

Семья Кевина отправляется в путешествие утром, но в иллюминаторе самолета можно заметить ночное небо.

Отпуск по обмену

В сцене, где Аманда добирается до коттеджа Айрис, автомобиль не может проехать к дому из-за узкой дороги. Но уже в конце кино, когда Аманда покидает Суррей, машина загадочным образом оказывается у самой калитки.

В начале ленты, когда Майлз записывает мелодию к фильму, он неправильно нажимает на клавиши синтезатора. Но на экране компьютера отображаются верные ноты.

Сайт, через который Аманда и Айрис обмениваются домами, существует в реальности.

После выхода комедии Кейт Уинслет призналась, что ей было несложно влюбиться в экранного бойфренда, изображенного Джеком Блэком.

Санта-Клаус

Главного героя могли сыграть Арнольд Шварценеггер и Алан Рикман, но получил роль Тим Аллен.

Актеру Эрику Ллойду, изобразившему сына Скотта Келвина, пришлось во время съемок носить зубной протез, потому что его собственные передние зубы как раз в тот момент выпали.

В финальной сцене, когда Скотт и Чарли возвращаются на Северный полюс на санях и проезжают мимо Луны, на ее поверхности можно заметить логотип в виде Микки Мауса. Объясняется это тем, что производством картины «Санта-Клаус» занималась студия Walt Disney Pictures, которая создала этого мышонка.

Полярный экспресс

В начале фильма несколько вагонов поезда проезжают мимо дома главного героя. Но уже в следующей сцене, когда Мальчик оказывается на улице, 1-й вагон стоит ровно перед входом в дом.

Когда главный персонаж садится на Полярный экспресс, часы показывают 11:55. Это время не меняется до самого конца кино.

На протяжении всей картины главного героя ни разу не называют по имени.

Зато его сыграли сразу 3 актера. При создании ленты использовалась технология захвата движения, и в воплощении образа Мальчика участвовали Том Хэнкс и Джош Хатчерсон. А голос персонажа в оригинальной озвучке принадлежит Дэрилу Сабара.

Эльф

Сценарий писали с расчетом на то, что в нем сыграет Джим Керри. Но подготовка проекта затянулась на 10 лет, поэтому на главную роль утвердили другого актера — Уилла Феррелла.

В одной из сцен можно заметить члена съемочной группы в желтой шапке. Он появляется случайно и пытается скрыться в одном из дверных проемов в момент, когда главный герой догоняет сына на пути из школы.

Напавший на Бадди енот по ошибке звукорежиссера издает звуки подобно обезьяне.

Подарок на Рождество

После столкновения с Говардом полицейский падает и выливает кофе себе на лицо. Но буквально в следующем кадре на нем нет и капли напитка.

Действие фильма происходит в декабре. Но съемки начались с середины апреля, а сцену зимнего парада пришлось снимать в 40-градусную жару.

Роль офицера Хаммелла изначально была написана для женщины. Но ее отдали Роберту Конраду, потому что создателям нужен был человек, который мог бы повелеть Шварценеггеру остановиться, и тот послушался бы.

Когда Говард отправляется на поиски Турбомэна для своего сына, Тед советует надеть цепи на колеса автомобиля для защиты от гололеда. Но в Миннесоте, где происходит действие картины, такие цепи запрещены законом.

Рождественская история

В анимационных сценах с видами Лондона можно заметить объекты, которые еще не были созданы в год повествования — 1843. Так, в фильме появляются построенный в 2000 году мост «Миллениум», реконструированный в 1997 году театр «Глобус» и открывшийся в 1921 году мост «Саутуарк».

Джим Керри сыграл здесь сразу нескольких персонажей и озвучил их с разными акцентами: ирландским, йоркширским и британским.

К тому же актер сам выполнял большинство трюков. Для воплощения своего героя Керри падал с виртуальной лестницы, скатывался с крыши, пролетал над дымоходами и даже скользил на сосульке.

Четыре Рождества

Риз Уизерспун оказывается то в парике, то со своими натуральными волосами в сцене, когда ее героиня Кейт спорит с Брэдом в машине по пути на праздничный ужин к ее отцу.

Во время съемки ужина Риз Уизерспун случайно получила удар тарелкой по лицу. Ей наложили 5 швов, а рабочий процесс пришлось остановиться на 3 дня.

Когда Брэд и Кейт играют в нарды на диване, герой показывает своей девушке, как переставлять фишки. Он двигает одну по часовой стрелке, а другую — против нее. По правилам игры все фишки должны перемещаться в одну сторону.