20+ крутых фактов о любимых новогодних фильмах, которые уже можно начинать смотреть
Зимой мы всегда вспоминаем наши любимые новогодние фильмы и пересматриваем их с теплым чувством ностальгии. И кажется, уже столько раз мы их видели, что можем подетально описать каждую сцену.
Но на самом деле в этих кинокартинах скрывается очень много деталей, на которые мы до сих пор не обращали внимания. Редакция AdMe.ru собрала известные немногим факты о зарубежных новогодних лентах и спешит поделиться с вами.
Гринч — похититель Рождества
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Кино длится 104 минуты, и 40 из них состоят исключительно из графики. В некоторых эпизодах даже Макс, верный пес Гринча, на самом деле лишь хорошо прорисованная в 3D-анимации собачка.
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Этого самого Макса играла собака Келли.
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Джим Керри суммарно провел в костюме Гринча целых 92 дня, а весь съемочный процесс занял 1 год.
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Это первый фильм с 1939 года, в котором участвует такое большое количество персонажей с тяжелым гримом. Ранее этот титул был у картины «Волшебник страны Оз».
Чарли и шоколадная фабрика
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Мэрилин Мэнсон пробовался на роль Вилли Вонки, но ее отдали Джонни Деппу. Актер позже признался, что альбом Мэнсона «The Golden Age of Grotesque» повлиял на выбор стиля одежды главного героя.
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Актеру Дипу Рою пришлось несколько сотен раз повторять одни и те же движения перед камерой, чтобы сыграть всех умпа-лумп. За это его гонорар увеличили до $ 1 млн.
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Для одной из сцен были специально натренированы 40 настоящих белок.
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Когда Чарли полирует ботинки Вилли Вонки, в его черных очках можно заметить отражение съемочной группы.
Один дома
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Роль грабителя Гарри Лайма могла достаться Роберту Де Ниро, но он отказался от участия в картине. В итоге персонажа сыграл Джо Пеши.
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Весь интерьер дома пропитан Рождеством. Но дело не только в украшениях. Даже в цветовом решении стен и декора использованы только сочетания красного и зеленого — рождественских цветов. Все это дизайнеры сделали намеренно для общего поддержания праздничного духа.
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Тарантул на лице грабителя Марва в одной из сцен оказался настоящим. Дэниел Стерн позволил положить себе на лицо паука, несмотря на то, что тот все еще оставался ядовитым. Единственным облегчением для актера стало то, что у тарантула не было ушей и Стерну разрешили кричать от ужаса сколько угодно.
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В одном эпизоде Кевин заказывает пиццу по телефону, который не должен работать. Ведь буквально перед этим отец Кевина не смог до него дозвониться.
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Семья Кевина отправляется в путешествие утром, но в иллюминаторе самолета можно заметить ночное небо.
Отпуск по обмену
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В сцене, где Аманда добирается до коттеджа Айрис, автомобиль не может проехать к дому из-за узкой дороги. Но уже в конце кино, когда Аманда покидает Суррей, машина загадочным образом оказывается у самой калитки.
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В начале ленты, когда Майлз записывает мелодию к фильму, он неправильно нажимает на клавиши синтезатора. Но на экране компьютера отображаются верные ноты.
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Сайт, через который Аманда и Айрис обмениваются домами, существует в реальности.
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После выхода комедии Кейт Уинслет призналась, что ей было несложно влюбиться в экранного бойфренда, изображенного Джеком Блэком.
Санта-Клаус
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Главного героя могли сыграть Арнольд Шварценеггер и Алан Рикман, но получил роль Тим Аллен.
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Актеру Эрику Ллойду, изобразившему сына Скотта Келвина, пришлось во время съемок носить зубной протез, потому что его собственные передние зубы как раз в тот момент выпали.
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В финальной сцене, когда Скотт и Чарли возвращаются на Северный полюс на санях и проезжают мимо Луны, на ее поверхности можно заметить логотип в виде Микки Мауса. Объясняется это тем, что производством картины «Санта-Клаус» занималась студия Walt Disney Pictures, которая создала этого мышонка.
Полярный экспресс
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В начале фильма несколько вагонов поезда проезжают мимо дома главного героя. Но уже в следующей сцене, когда Мальчик оказывается на улице, 1-й вагон стоит ровно перед входом в дом.
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Когда главный персонаж садится на Полярный экспресс, часы показывают 11:55. Это время не меняется до самого конца кино.
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На протяжении всей картины главного героя ни разу не называют по имени.
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Зато его сыграли сразу 3 актера. При создании ленты использовалась технология захвата движения, и в воплощении образа Мальчика участвовали Том Хэнкс и Джош Хатчерсон. А голос персонажа в оригинальной озвучке принадлежит Дэрилу Сабара.
Эльф
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Сценарий писали с расчетом на то, что в нем сыграет Джим Керри. Но подготовка проекта затянулась на 10 лет, поэтому на главную роль утвердили другого актера — Уилла Феррелла.
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В одной из сцен можно заметить члена съемочной группы в желтой шапке. Он появляется случайно и пытается скрыться в одном из дверных проемов в момент, когда главный герой догоняет сына на пути из школы.
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Напавший на Бадди енот по ошибке звукорежиссера издает звуки подобно обезьяне.
Подарок на Рождество
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После столкновения с Говардом полицейский падает и выливает кофе себе на лицо. Но буквально в следующем кадре на нем нет и капли напитка.
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Действие фильма происходит в декабре. Но съемки начались с середины апреля, а сцену зимнего парада пришлось снимать в 40-градусную жару.
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Роль офицера Хаммелла изначально была написана для женщины. Но ее отдали Роберту Конраду, потому что создателям нужен был человек, который мог бы повелеть Шварценеггеру остановиться, и тот послушался бы.
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Когда Говард отправляется на поиски Турбомэна для своего сына, Тед советует надеть цепи на колеса автомобиля для защиты от гололеда. Но в Миннесоте, где происходит действие картины, такие цепи запрещены законом.
Рождественская история
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В анимационных сценах с видами Лондона можно заметить объекты, которые еще не были созданы в год повествования — 1843. Так, в фильме появляются построенный в 2000 году мост «Миллениум», реконструированный в 1997 году театр «Глобус» и открывшийся в 1921 году мост «Саутуарк».
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Джим Керри сыграл здесь сразу нескольких персонажей и озвучил их с разными акцентами: ирландским, йоркширским и британским.
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К тому же актер сам выполнял большинство трюков. Для воплощения своего героя Керри падал с виртуальной лестницы, скатывался с крыши, пролетал над дымоходами и даже скользил на сосульке.
Четыре Рождества
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Риз Уизерспун оказывается то в парике, то со своими натуральными волосами в сцене, когда ее героиня Кейт спорит с Брэдом в машине по пути на праздничный ужин к ее отцу.
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Во время съемки ужина Риз Уизерспун случайно получила удар тарелкой по лицу. Ей наложили 5 швов, а рабочий процесс пришлось остановиться на 3 дня.
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Когда Брэд и Кейт играют в нарды на диване, герой показывает своей девушке, как переставлять фишки. Он двигает одну по часовой стрелке, а другую — против нее. По правилам игры все фишки должны перемещаться в одну сторону.
В рождественских фильмах есть еще множество деталей, которые никто не заметил, но мы выбрали только самые интересные из них. А какие ляпы и особенности представленных выше кинокартин известны вам?