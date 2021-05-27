20 клише, от которых при просмотре фильма глаза сами закатываются

Бывает, смотришь абсолютно новое кино, но уже наперед знаешь, что будет дальше. Нам показывают семейную идиллию на первых минутах — ну все, жди беды. К опасному заключенному идет посетитель, у которого в руках папка со скрепкой? Отлично, сейчас будет побег.

Мы в AdMe.ru любим и коллекционируем такие клише. Спасибо нашим читателям за многие идеи. Итак, вот что часто делают герои и героини фильмов.

Едят мороженое, когда им грустно

Если в кино девушка расстается с парнем, то оплакивать конец отношений она, скорее всего, будет с помощью ведерка мороженого. В сериале «Друзья», например, у Моники и Рэйчел было 2 вида мороженого: низкокалорийное — на основе соевого молока для ситуаций, в которых еще не все потеряно, и «нормальное» — для самых крайних случаев.

Страдают «горем от ума»

Как-то так выходит, что все умные люди идут в комплекте с несносным характером, любят играть на нервах окружающих и изводить друзей. У гениального физика-теоретика Шелдона Купера из сериала «Теория Большого взрыва», к примеру, был огромный список требований к своему другу и соседу по квартире Леонарду, включающий в себя даже расписание посещений туалета. Экранный Шерлок Холмс постоянно принижал интеллектуальные способности доктора Ватсона и легко мог оторвать его от важных дел из-за своих причуд. Ну а доктор Хаус из одноименного сериала вообще частенько всех обманывает и издевается над Уилсоном.

Выясняют отношения, когда надо спасать мир

Удивительно, но у героев всегда достаточно времени на романтику и даже поцелуи в тот момент, когда нужно бежать от опасности или срочно спасать мир. А они, понимаете ли, любовь крутят. Вот, к примеру, Рон и Гермиона поцеловались, когда уничтожили крестраж, хотя вокруг шла битва за Хогвартс.

3-й сезон «Очень странных дел». Нэнси вместе со всей компанией отправляется в больницу, дабы навестить какую-то бабушку, захваченную монстром. Оказывается, что навещать пациентов можно максимум вдвоем. Для Нэнси было бы логично взять с собой Оди, ведь она может раскидать всех монстров в разных направлениях. Вопрос на засыпку: кого же берет с собой Нэнси? Нет, неправильно, своего парня Джонатана, с которым недавно поссорилась. Почему? Ну как же: а когда еще, по мнению сценариста, им можно остаться наедине и помириться после ссоры? Да и Майку с Оди поговорить надо — самое время же, блин! © Мюсли вслух / AdMe

Страдают «синдромом Ариадны»

Ариадна была дочерью царя Миноса и помогла Тесею пройти через лабиринт Минотавра. По сути, она предала «своих». Так и во многих боевиках красотка из другого лагеря часто переходит на сторону добра (иногда весьма условного добра). Порой в этом даже нет логики: девушка просто не может устоять перед ореолом крутости главного героя.

Совершают побег с помощью скрепки

Серьезно. Как только в кадре появляется психолог или детектив, который идет к опасному психбольному или преступнику, а камера тем временем крупным планом показывает папочку со скрепкой, все сразу становится ясно. Скрепка (иногда ручка) будет украдена, дерзкий побег — совершен. Ну как так можно, товарищи спецагенты? Вы что, «Молчание ягнят» не смотрели? Клише работает даже в мультфильмах: Тай Лунг из «Кунг-фу панды» сбегает благодаря перу гуся, который пришел его навестить. И еще вопрос: что мешало персонажам, которые долго сидели в тюрьме или были закрыты в больнице, сбежать раньше с их-то способностями? Но нет, побег они совершают только в тот момент, когда того требует сюжет. Например, при возвращении Терминатора.

Герои избегают ранений

В боевиках герой часто получает жесткие удары по лицу, причем не раз. Но на следующий день он свеж, как огурчик, да и вообще на нем нет никаких синяков. Риддик, спасший Киру от безжалостного солнца Крематории, даже ожогов не получил, на герое нет ни одной царапинки. Справедливости ради заметим, что в свежих боевиках могут быть «художественные» царапины на лице для придания дополнительной брутальности, но губы и нос персонажа целы. А если героиня и лечит героя, перематывая бинтом все 8 кубиков пресса, то это для романтики.

Особенно нравится, когда героя долго бьют по лицу руками, ногами и бетонной плитой, а он сразу после этого целуется с героиней. © Негазин Леонид / Facebook

Ограбление никогда-никогда не проходит идеально

Если героям нужно залезть в тайное хранилище и выкрасть данные, деньги или древний артефакт, то четко продуманный план всегда оказывается на грани фола из-за какой-то мелочи. То мимо пробежит мышь, то кто-то из охранников что-то уронит на пол и во время поисков вещи случайно заметит героя, то грабителю захочется чихнуть в самый ответственный момент. Нет, кража-то удается, но стоит пары седых волос героям. Часто за ней следует эпическая погоня.

Попадают в типичную погоню

Если дело происходит где-то на Востоке, да еще и в фэнтези, герой будет резво скакать по крышам и пробегать здания насквозь, спасаясь от стражи. Наверняка он попадет в гарем или женскую баню — в общем, к красоткам, которые еще и не захотят его отпускать. Если же дело происходит в боевике с примесью элементов кунг-фу, почти наверняка будет погоня или езда по рынку.

Обязательно на пути оказывается гора пустых коробок, в которую врезается машина, коробки эффектно разлетаются. Еще надо перевернуть лоток с овощами, чтобы бедный их хозяин бегал и махал руками. © Татьяна Добровольская / Facebook

Герои боевиков умеют водить любой транспорт

Собственно, теперь понятно, почему герои боевиков так виртуозно уходят от погони. Ведь они профессионально управляют всем, у чего есть руль, будь то вертолет, катер, самокат или атомный ледокол, да еще и небрежно перескакивают с одного транспорта на другой.

Дерутся всем, что под руку попадется

В руках героя боевика даже книжка — страшная вещь, как это было, к примеру, в фильме «Джон Уик». Временами это смотрится очень круто: сцена из ленты «Хроники Риддика», где герой расправляется со злодеем с помощью кружки, среди фанатов стала культовой.

Завод — чуть ли не обязательная локация любого боевика

Вообще-то на заводах есть сторож и сигнализация, а на многих предприятиях существует еще и такое явление, как ночная смена. Но в момент прибытия героев фильма на локацию завод почему-то пустует. А если здание заброшено, то все вдруг начинает работать, стоит кому-нибудь нажать на какой-то случайный рычаг.

Следователи и полиция выглядят идеально

Иногда складывается впечатление, что в детективных сериалах герои всегда ходят на работу с салонным макияжем и укладкой. На брючках ни складочки — как на параде, галстук никогда не перекручивается.

Всегда заглядываюсь на киношных полицейских. Атлетичные красавцы и красавицы, женщины всегда при параде, идеально одеты и с укладкой, на шпильках. Возьмите хотя бы сериал «Касл». Работают по 20 часов, часто без отпусков. И никаких следов недосыпа. © Юлия Александрова / AdMe

Внешность героев остается безупречной, даже когда они находятся в коме

Когда девушку показывают в больнице, ее волосы чистые, гладкие и расчесанные, не липнут ко лбу и аккуратно лежат на подушке, а на ее лице свеженький ежедневный макияж. В общем, героиня сохраняет цветущий вид, ведь даже кома не помеха хорошо выглядеть.

Только что досмотрели сериал «Хрупкие создания» на Netflix. Восхищаюсь находящейся в коме героиней, у которой вот уже несколько месяцев на лице шикарный макияж. © Margarita Pasazhennikova / Facebook

Эксперты не заморачиваются по поводу защитных костюмов

Следователи и эксперты беспечно приходят на место преступления, будто к себе домой. Иногда полицейские не заботятся даже о том, чтобы надеть хотя бы перчатки, дабы их отпечатки пальцев не оказались повсюду.

Люблю я сериал «C.S.I.: Место преступления». Но каждый раз так умиляют эти специалистки модельной внешности, обследующие места преступлений в белых брючках, на каблуках, потряхивая роскошной гривой. Как они после этого отличают свои волосы от улик и как потом отстирывают эти белые брючки?! © Maroo / AdMe

Не теряют лоска даже в мире постапокалипсиса

Безупречную внешность можно простить героям полицейских сериалов. Но в мире, где у людей есть силы лишь на выживание, ухоженный вид — это уже слишком.

Еще вырубает в фильмах об апокалипсисе, где люди выживают изо всех сил, везде голод, болезни и так далее, то, что главный герой — качок с идеальными мышцами, прической и бородкой, будто только что от барбера. Наглядный пример — «Терминатор: Генезис». В первом «Терминаторе» Кайл, как и полагается, худощавый, жилистый, неприметный боец, измученный войной. В «Генезисе» Кайл выглядит так, как будто там, в будущем, среди разрушенного атомной войной мира, где люди вынуждены скрываться днем в подвалах и выходят лишь ночью в поисках еды, он нашел подпольную качалку с фитнес-тренером и кучей правильного питания. © Марат Дубаев / AdMe

Персонажи становятся отцами года в фильмах-катастрофах

В фильмах-катастрофах главный герой часто оказывается разведенным отцом, у которого не всегда есть время на своих детей, но он пытается наладить с ними отношения. И для этого, по сюжету ,ему придется спасти свою семью от вторжения инопланетян, метеорита или других глобальных катаклизмов. Само спасение же никогда не проходит гладко. Собственно, в том и суть кино, чтобы герой, превозмогая боль, спасал своего ребенка, пробираясь к нему на выручку через огонь, воду и зомби.

Герои сражаются с типичными злодейками

Если главная злодейка фэнтези-фильма — женщина, вряд ли она предстанет перед зрителями румяной тетушкой, любящей ватрушки. Нет, скорее всего, она окажется дьявольски привлекательна и будет весьма недурно драться на мечах, а где надо — и голыми руками. Поэтому такая героиня имеет спортивную фигуру, которую не грех приодеть в обтягивающий костюм или платье с декольте. А еще она тяготеет к готичным образам, черному цвету и имеет очень скверный характер.

Супергерои постоянно расстаются с любимыми

О ком из супергероев можно сказать «И жили они долго и счастливо»? Тор в первой части поступает прямо как Карлсон: «улетел, но обещал вернуться». А потом Джейн его бросила. Возлюбленный Чудо-женщины погиб — в сущности, целых 2 раза. Алая Ведьма? Ой, лучше не спрашивайте. С другой стороны, если бы у супергероев не было проблем, то о чем тогда снимать фильмы?

Если сражаются в космосе, то эффектно

Все давно знают, что в безвоздушном пространстве не распространяется звук, но зрители все равно слышат «пиу-пиу», ведь, наверное, в тишине это выглядело бы странно. И несмотря на различные технологии, корабли противников обязательно приближаются друг к другу чуть ли не впритык.

А еще в космосе не должны быть видны лучи всяких лазеров. Да и корабли для обстрела друг друга вряд ли стали бы приближаться на прямую видимость. Скорее всего, шмаляли бы друг по другу с расстояния в тысячи километров: лучевому оружию в вакууме расстояние должно быть побоку, а с наведением по прямой компьютеры будущего как-нибудь справятся. © Александр / AdMe

Богач влюбляется в обычную девушку

Богатый и образованный мужчина теряет голову, стоит ему встретить простушку. А если она из провинции и работает уборщицей, то вообще идеально. Сказка, скажете вы? Да это же сюжет «Золушки», только на новый лад.