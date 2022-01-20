20+ клише из фильмов, которые не выдерживают проверку реальной жизнью
Жизнь в кино, как правило, идеальна. Любые проблемы, которые мы видим на экране, даже самые странные или абсурдные, всегда так или иначе разрешаются. Но мы-то знаем, что все, что происходит за полтора часа в кино, неправда. На самом деле реальность не только несовершенна, она намного проще и неказистее, чем в фильмах.
AdMe.ru делится моментами из кинокартин, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни.
- Влюбленные парочки в кино часто лежат на траве, вокруг красота, природа... В реальной жизни вся романтика заканчивается, когда вас начинают доставать насекомые.
- В мюзикле персонаж внезапно нарушает сцену и начинает спонтанно петь среди публики.
- Выкопать яму в мультиках очень просто. Лопата легко входит в почву, и тяжелая работа выполняется за считанные секунды. На самом деле так, конечно же, не бывает.
- Приземления супергероев: осторожно, колени!
- При переезде, даже внезапном, у персонажей находится неограниченный бюджет на покраску стен и ремонт в новом жилье.
- А как насчет сцен усиленных тренировок: персонажи упражняются, сидят на диете и внезапно обретают идеальное тело. На самом деле такая трансформация — это длительный процесс. Быстро добиться цели здесь не выйдет, и вдохновляющая музыка для тренировок не поможет.
- Длинные романтические драмы наполнены тревогой и конфликтами, которые в реальной жизни порой можно разрешить за 10 минут телефонного разговора.
- Если персонаж идет в парк аттракционов, в кино никогда не показывают, что ему приходится стоять в очередях и покупать еду втридорога.
- В кино ученики старших классов проводят время, тусуясь в классах и коридорах, а перемены между уроками у них очень длинные. В реальности большую часть перемены занимает дорога из одного кабинета в другой. Иногда у старшеклассников нет времени, чтобы просто перекусить.
- Когда пара персонажей сидит в кофейне, мы не слышим, о чем говорят другие люди в кадре, потому что статисты едва шевелят губами. Простите, но в 9 утра в Starbucks намного более шумно.
- Работа в художественных фильмах всегда намного интереснее, чем в реальности. Человек говорит, например: «Я придумываю поздравления для открыток». Как будто такая работа может приносить достаточно денег, чтобы платить за квартиру.
- И давайте даже не будем упоминать о том, как Голливуд представляет себе ежедневную работу археолога.
- Семьи в кино всегда завтракают и ужинают вместе. В реальной жизни частенько бывает так, что единственная живая душа, которую мы встречаем на кухне, это собака.
- В сценах внутри автомобиля водители никогда не жалуются на дороги.
- Младенцы в кино, как правило, необычайно хорошо себя ведут. Они прикалываются, правда ведь? Настоящие дети могут расплакаться из-за чего угодно.
- Разве все кухни такие чистые и опрятные, как в кино?
- Пробуждения от кошмаров в кино всегда полны драмы. На самом деле человек во сне может храпеть и пускать слюни.
- Можно начать целый тред о том, как аппетитно выглядят индейки на День благодарения.
- Медленно уходить прочь, когда что-то взрывается на заднем плане.
- Вечеринка у кого-нибудь дома, куда приглашена вся школа, звучит как клише из тинейджерских фильмов. Так оно и есть: в реальной жизни это значит, что после вечеринки останется огромное количество мусора и грязной посуды.
- Целоваться сразу после пробуждения. В реальной жизни — так себе идея.
- Разбить окно кулаком в фильме так круто и в то же время просто. В реальности это наверняка приведет вас в больницу.
- В кино все сцены, связанные со снегом, выглядят чудесно: безукоризненно белые пейзажи, радостные люди. Все это не имеет ничего общего с настоящей жизнью. Снег холодный, а холод является причиной насморка и запотевших очков. Снег далеко не всегда пушистый, иногда он больше похож на грязь.
Какие еще киноклише Голливуд выдает за нечто, что случается и в реальной жизни?
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