20+ клише из фильмов, которые не выдерживают проверку реальной жизнью

Жизнь в кино, как правило, идеальна. Любые проблемы, которые мы видим на экране, даже самые странные или абсурдные, всегда так или иначе разрешаются. Но мы-то знаем, что все, что происходит за полтора часа в кино, неправда. На самом деле реальность не только несовершенна, она намного проще и неказистее, чем в фильмах.