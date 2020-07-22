20 полезных приемов из кино, на которые никто не обратил внимание, а зря

Кинематограф выполняет не только развлекательную функцию, но и образовательную. Семейные фильмы учат доброте, мелодрамы — премудростям отношений, экранизации книг помогают больше погрузиться в произведение. А еще благодаря кино мы узнаем о каком-нибудь полезном практическом приеме. Например, можно взять на вооружение идею свидания, психологическую уловку и даже кулинарный лайфхак.