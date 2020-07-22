20 полезных приемов из кино, на которые никто не обратил внимание, а зря
Кинематограф выполняет не только развлекательную функцию, но и образовательную. Семейные фильмы учат доброте, мелодрамы — премудростям отношений, экранизации книг помогают больше погрузиться в произведение. А еще благодаря кино мы узнаем о каком-нибудь полезном практическом приеме. Например, можно взять на вооружение идею свидания, психологическую уловку и даже кулинарный лайфхак.
AdMe.ru подсмотрел в фильмах кучу приемов, которые могут пригодиться в разных сферах жизни. Берите и вы на заметку.
- В фильме «Крестный отец» можно взять на вооружение рецепт соуса для спагетти, ведь Клеменца, герой ленты, подробно его описывает: «Берешь чеснок, зажариваешь в оливковом масле, кладешь помидоры и томатную пасту, доводишь до кипения. Следи, чтобы не загустело. Потом порежь все мясное, что у тебя есть: сосиски, фрикадельки. Добавь немного вина и чуть-чуть сахара — это мой секрет».
- Главная героиня картины «Дневник Бриджет Джонс» — отличный пример для подражания. Но не во всем. Вот ее привычку вести дневник неплохо бы скопировать. Психологи утверждают, что ведение подобного рода записей помогает лучше справляться со стрессом.
- При просмотре романтической комедии «Как стать принцессой» женщинам не помешает прислушаться к тому, какие советы дает королева новоиспеченной принцессе Мие. Например, как подобает сидеть настоящей леди. Не стоит закидывать ногу на ногу, лучше соединить щиколотки вместе и слегка наклонить колени вбок.
- В киноленте «Ангел-А» продемонстрирован полезный прием, работающий на повышение самооценки. Девушка-ангел подводит своего незадачливого подопечного к зеркалу и говорит, чтобы он как следует присмотрелся и описал, что видит в своем облике. Неожиданно для себя мужчина отмечает доброту и нежность в собственных глазах. Затем она просит его признаться своему отражению в любви, что дается ему нелегко. Однако, сделав это, он становится ближе к улучшению своей жизни.
- В картине «Мне бы в небо» персонаж Джорджа Клуни дает советы тем, кто часто летает на самолетах. Например, из нескольких очередей на досмотр он советует выбрать ту, где стоят азиаты. Встречая непонимающий взгляд своей попутчицы, он объясняет, что представители этой нации, как правило, не любят возить много багажа, а значит, очередь пройдет быстрее.
- Создатели фильма «Волк с Уолл-стрит» постарались, чтобы у вас не возникло затруднений с тем, чтобы продать ручку на собеседовании, если об этом попросят. Вспомните сцену, как герой Леонардо Ди Каприо дает товарищу ручку и просит продать ее ему. Мы наблюдаем такой диалог:
— Можно ваш автограф?
— Да, но у меня нет ручки.
— Тогда купите мою.
Не обязательно воспроизводить дословно ситуацию, важно запомнить макет продажи: задать вопрос, который обнаружит некую потребность человека, после чего сделать ему предложение.
- Прием Тириона из «Игры престолов» поможет выявить сплетника в окружении. Будучи десницей короля, Тирион начинает понимать, что кто-то из королевского совета сливает важную информацию королеве Серсее. Он встречается с каждым советником лично и делится одним и тем же планом, но делает акцент на разных деталях. И когда осведомленная Серсея приходит за разъяснениями к Тириону, по деталям в ее рассказе он понимает, кто донес ей эту информацию. Говорят, что похожим приемом как-то воспользовалась Ким Кардашьян, чтобы выяснить, кто из друзей продает ее личные фото журналам.
- Если кажется, что ваша жизнь скучна, то включайте фильм «Всегда говори „Да“» и повторяйте за Джимом Керри. Его герой, который прежде искал препятствия для любых начинаний, после посещения психологического тренинга с энтузиазмом берется за все возможности. И его жизнь в корне меняется. Попробуйте и вы хотя бы месяц отвечать «да» на все предложения, которые вам поступают (в пределах разумного, конечно же).
- Обязательно стоит реализовать в жизни идею из фильма «Заплати другому»: оказав услугу человеку, попросите его отплатить услугой не вам, а трем случайным людям. Каждого из них, в свою очередь, нужно попросить поступить таким же образом. В мире станет больше доброты и взаимовыручки. Стоит сказать, что после выхода фильма волонтеры решили ежегодно организовывать день «Заплати другому».
- Если вы хотите проверить дружбу на прочность, попробуйте провести эксперимент из фильма «Идеальные незнакомцы». Семеро друзей, собравшись за столом, шутки ради решают сложить вместе свои мобильные телефоны и зачитывать вслух абсолютно все приходящие сообщения. Каждое озвученное послание вызывает вопросы у участников, ответы на которые запускают цепочку шокирующих откровений.
- Один из секретов красоты итальянских женщин можно узнать из фильма «Малена» с Моникой Беллуччи. В довольно откровенной сцене гигиенических процедур актриса берет разрезанный лимон и смазывает им зону декольте. Лимонный сок отлично тонизирует кожу и повышает ее упругость.
- Лесли из «Моста в Терабитию» подаст отличный пример детям и подросткам тем, что совсем не смотрит телевизор. «Телевизор убивает клетки мозга», — говорит девочка. И есть смысл поверить, учитывая ее разностороннюю развитость и богатое воображение.
- Мы сможем быть счастливее, если будем повышать осознанность. Это значит, что важно уметь находиться в настоящем моменте: когда ты ешь яблоко, ты должен быть сконцентрирован на яблоке. В фильме «Мирный воин» персонаж Сократ учит этому гимнаста Дэна Миллмэна и нас: «Выбрось мусор из своей головы. Мусор — это все, что скрывает от тебя единственное имеющее смысл — этот момент. Здесь. Сейчас. А когда ты будешь здесь и сейчас, ты удивишься тому, что ты можешь делать и как ты это можешь делать».
- В фильме «Свадебный переполох» герой Мэттью Макконахи делится житейской мудростью с героиней Дженнифер Лопес: из разноцветных конфет-драже лучше выбирать коричневые, потому что они окрашены какао, а не искусственными красителями. А значит, менее вредные для здоровья.
- В фильме «Умница Уилл Хантинг» главный герой стыдит оппонента за то, что тот тратит $ 150 тысяч на образование, которое можно получить за $ 1,5 в библиотеке. Стоит запомнить эту фразу, но только с оглядкой на то, что сейчас библиотеки потеснил интернет. Мы не призываем вовсе отказаться от учебных заведений. Но если вы решили научиться чему-то, не обязательно сразу идти на дорогостоящие курсы. Попробуйте сначала поискать нужную информацию в интернете: существует очень много полезных образовательных сайтов, которые не ударят по карману.
- Из фильма «Дьявол носит Prada» стоит взять на заметку, как не нужно вести себя на собеседовании. Соискательница не потрудилась узнать, что из себя представляет компания, в которую она пришла, самонадеянно сделав ставку на свои достижения в учебе. К тому же она не стала скрывать, что отправила резюме куда только можно. Это не лучшая тактика при беседе с потенциальным руководителем, поэтому девушке крупно повезло, что ее взяли.
- Напротив, разумно было бы перенять модель поведения героини Рейчел Макадамс в киноленте «Доброе утро», где она проходила собеседование на должность продюсера утреннего шоу. Изначально незаинтересованный в ее кандидатуре наниматель всячески отговаривает ее: рейтинги низкие, финансирования нет, зарплата оставляет желать лучшего. Однако девушка на каждую негативную реплику приводит контраргумент, а затем эмоционально произносит целую речь о том, какие перспективы у этого шоу. Наниматель не сдается и начинает вслух отмечать слабые стороны в резюме девушки. Нисколько не смутившись, в ответ она начинает чуть ли не гладить себя по голове, озвучивая свои лучшие качества. Подготовленный к интервью соискатель с таким энтузиазмом — клад для работодателя.
- Экранный Стив Джобс из фильма «Джобс: Империя соблазна» продемонстрировал необычную модель поведения на переговорах. На встрече с потенциальным инвестором он ведет себя так, будто это он выбирает кандидатуру для финансирования своего проекта. Это сбивает с толку инвестора, и ему ничего не остается, как поверить в успешность проекта и вложить в него деньги. Конечно, прием предполагает риски, но такая непоколебимая уверенность в собственном продукте всегда сыграет на руку.
- Изысканную кулинарную идею можно почерпнуть из фильма «Шоколад»: героиня Жюльет Бинош добавляет в горячий шоколад перец чили. Можно «удивить» свои вкусовые рецепторы, если проделать то же самое дома с горячим шоколадом или какао. Острота перца оттенит сладость и подчеркнет вкус напитка.
- Героиня ленты «Блондинка в законе» Эль Вудс научит любую женщину, как заставить понравившегося мужчину сделать первый шаг. Она называет этот прием «Вниз и вверх»: нужно сделать вид, что ты что-то уронила, после чего элегантно присесть и встать. По мнению Эль, мужчина не сможет устоять и пригласит на свидание.
А какой прием или совет из кино вы отмечали для себя?
Фото на превью Game of Thrones / HBO