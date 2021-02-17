20+ киношных имен, которые открывают новые детали в любимых фильмах
Режиссеры любят продумывать каждый кадр, каждый предмет, который увидит на экране зритель. Также они с огромным вниманием относятся к именам персонажей и всяким названиям в своих кинокартинах. Мы уверены, что имя может намекать на предстоящие события в судьбе героя, объяснять его происхождение или лучше раскрывать концепцию фильма.
Мы AdMe.ru внимательно проверили значения имен и названий в наших любимых фильмах, чтобы лучше разобраться в их скрытых смыслах.
Довод
- В оригинале, на английском, фильм называется Tenet. Именно это слово, а также сюжетная идея об управлении временем ведут за собой и другие слова из знаменитого квадрата, начертанного на руинах Помпеи: SATOR, AREPO, TENET, OPERA и ROTAS. При определенном расположении каждое из них превращается в другое, что соответствует функции обращения времени в картине. Также в ленте присутствуют все эти 5 слов: российского олигарха зовут Андрей САТОР; фальсификатора — Томас АРЕПО; «ТЕНЕТ» — это название организации, в которой завербован главный герой; на ОПЕРной сцене происходит первая сцена фильма; ROTAS — охранная компания.
Матрица
- В этом научно-фантастическом фильме есть немало отсылок к Библии. Ведущий двойную жизнь главный герой днем — обычный человек Томас Андерсон, который работает в компьютерной компании. Его фамилия отсылает нас к греческому слову andros — «сын человеческий». Кроме того, имя его ночного альтер эго Нео (Neo) означает «новый», а при перестановке букв получается еще и one — «один, единственный». Это намек на мессию-спасителя.
- Помимо того, что в имени предателя Сайфер (Cypher) скрыта отсылка к Люциферу (Lucifer), падшему ангелу, с арабского оно переводится как «ноль». Благодаря этому выстраивается противопоставление Сайфера и Нео («один»), а также параллель двоичной компьютерной системе, в которой все построено на нулях и единицах.
Интерстеллар
- Вероятно, имя главной героини — Амелия Бренд — это дань уважения известному пилоту Амелии Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан. А вот персонажу Энн Хэтэуэй удается совершить путешествие за пределы Галактики.
Особое мнение
- В этом научно-фантастическом фильме события разворачиваются в 2054 году, когда расследование преступлений вышло на новый уровень. Существует специализированное полицейское управление, которое задерживает будущих нарушителей закона на основании предсказаний. Имена провидцев — Агата, Артур и Дэшил — отсылают зрителей к известным авторам детективов: Агате Кристи, Артуру Конан Дойлу и Дэшилу Хэмметту.
Пираты Карибского моря
- Возможно, вы не обращали внимания, но капитан Джек Воробей не единственный, чье имя связано с птицами. Фамилия Элизабет — Суонн (Swann), — если убрать в оригинале одну Н, с английского переводится как «лебедь». А Уильям Тернер — полный тезка известного орнитолога XVI века.
Голодные игры
- Имя главной героини Китнисс Эвердин (Katniss Everdeen) намекает на то, что она просто обязана метко стрелять, ведь katniss — это английское название многолетнего растения стрелолист. На латыни это sagittaria, что очень близко к англоязычному обозначению знака зодиака Стрелец (Sagittarius).
- Глава распорядителей «Голодных игр» Сенека Крейн носит имя, которое предсказывает его судьбу. Оно отсылает нас к римскому философу и политическому деятелю Сенеке, который в конце жизни оказался в подобной ситуации, что и Сенека Крейн в фильме.
Малефисента
- Главной злодейке истории о спящей красавице, а также ведущему персонажу одноименной серии фильмов Малефисенте было предначертано стать темной ведьмой. Ведь ее имя с латыни буквально переводится как «злодей».
Kingsman: Секретная служба
- Помимо названия Kingsman (в переводе с английского «человек короля», «сторонник короля») в этом британском художественном фильме о крутых парнях-спецагентах (практически рыцарях нашего времени) можно найти и другие отсылки к легенде о короле Артуре. Здесь есть такие персонажи, как технический специалист Мерлин, руководящий тренировками; агент Галахад; агент Ланселот и, конечно, Артур — глава этого секретного агентства.
Без лица
- Имена братьев Кастора и Поллукса Трой, которых преследует спецагент Шон Арчер, намекают на древнегреческую и древнеримскую мифологию. Братья с такими же именами были близнецами и вместе сражались в Троянской войне. Кроме того, Кастор и Поллукс — 2 главные звезды в созвездии Близнецов.
- Имя главного героя Шона Арчера (archer — «лучник») отсылает нас к знаку зодиака Стрелец. Как в сюжете фильма этот персонаж противопоставляется братьям Трой, так и созвездие Стрельца расположено диаметрально противоположно созвездию Близнецов.
Изобретение лжи
- В комедийном фантастическом фильме «Изобретение лжи» действие разворачивается в мире, в котором все говорят правду. Интересно, что человека, который произносит самую первую ложь (а потом и вторую, и третью), зовут Марк Беллисон (Mark Bellison). На двери его кабинета висит именная табличка «M.Bellison», что по звучанию в английском языке очень схоже со словом embellishing — «приукрашивание».
Начало
- Имя одной из главных героинь фильма — Ариадна — отсылает нас к греческой мифологии, а именно к мифу о Минотавре. Дочь царя Миноса, носящая это имя, помогла Тесею не заблудиться в лабиринте. А девушка-архитектор Ариадна в ленте «Начало» становится проводником по лабиринту сновидений.
Властелин колец
- Имя хоббита Фродо из трилогии по книге Джона Толкина «Властелин колец» происходит от древнеанглийского слова fród, которое означает «постигающий мудрость через опыт». И правда, этот герой, проходя испытания, совершая ошибки, взрослеет и мудреет на наших глазах.
- Несмотря на то, что имя Галадриэль на выдуманном языке синдарин состоит из слов «галад» («свет, сияние») + «ри» («корона») + «иэль» («дочь»), сам автор этого языка и всего мира Средиземья Джон Толкин переводит его как «Дева, увенчанная ярким сиянием».
Хоббит
Люди в черном
- Да-да, здесь тоже есть говорящее имя, даже скорее кличка. Когда герой Уилла Смита детектив Джеймс Эдвардс вступает в ряды «Людей в черном», он получает кодовое имя «агент Джей». Конечно, буква j — первая в его имени, но по-английски jay означает и сойку, и человека, обожающего много болтать. И правда, агент Джей любит поговорить, что особенно заметно при сравнении с немногословным Кеем.
В каких еще именах киногероев вы находили скрытый смысл?
Фото на превью The Lord of the Rings / New Line Cinema, The Hobbit / New Line Cinema
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