20+ киношных имен, которые открывают новые детали в любимых фильмах

Режиссеры любят продумывать каждый кадр, каждый предмет, который увидит на экране зритель. Также они с огромным вниманием относятся к именам персонажей и всяким названиям в своих кинокартинах. Мы уверены, что имя может намекать на предстоящие события в судьбе героя, объяснять его происхождение или лучше раскрывать концепцию фильма.