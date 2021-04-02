20 киноневест, чьи свадебные наряды вполне заслуживают «Оскара» за роль второго плана

Если в фильме по сюжету предусмотрена сцена свадьбы, то главное, на что обращают внимание зрители, — это, конечно, как выглядит невеста и какое на ней платье. Многие наряды из фильмов заняли свое место в истории моды.

Сегодня мы в AdMe.ru хотели бы обратить ваше внимание на самые узнаваемые свадебные образы из кино, многие из которых копируют невесты по всему миру. А некоторые платья не только выглядят потрясающе, но и помогают раскрыть характер персонажей.

20. Безумно богатые азиаты

Наряды для этого фильма придумывала Мэри Вогт, художник по костюмам, которая давно известна своими работами в Голливуде. То, что выглядит свадебным платьем, на самом деле им не является — это комбинезон, к которому прикрепили юбку. Но от этого экстравагантный свадебный наряд не становится менее эффектным. На производство платья ушло 3 недели. 30 человек расшивали его кристаллами Swarovski. Платье получилось таким дорогим, что пришлось нанимать дополнительный персонал для его охраны. Кстати, на создание этого образа художница вдохновилась балетом «Лебединое озеро».

19. Вселенная Стивена Хокинга

Для съемок сцены свадьбы Стивена Хокинга с Джейн Уайлд настоящая Джейн предложила свое платье, но художник по костюмам Стивен Нобл отказался его использовать. Он решил, что для фильма нужен более мягкий белый цвет, тем не менее он старался сделать платье похожим на оригинал.

18. Меланхолия

Художник по костюмам Манон Расмуссен сотрудничала с Ларсом фон Триером несколько раз. Для «Меланхолии» ее задачей было сделать безупречно красивое платье, которое бы сдавливало главную героиню — невесту в состоянии глубокой депрессии. Кажется, Манон это удалось: Кирстен Данст призналась, что ненавидела свое свадебное платье и была рада, что ее героиня питала к нему те же чувства.

17. Волк с Уолл-стрит

Свадебное платье для героини Марго Робби придумала Сэнди Пауэлл (она же работала над костюмами в фильмах «Интервью с вампиром», «Влюбленный Шекспир», «Молодая Виктория», «Фаворитка») совместно с модельером Лоренцо Каприле. Наоми Лапалья в пышной юбке и с открытыми плечами выглядит в нем словно диснеевская принцесса. Платье балансирует на тонкой грани между безвкусицей и богатой классикой, что отражает позицию Джордана (героя Ди Каприо): за деньги нельзя купить вкус, но можно купить красивые вещи.

16. Форс-мажоры

Экранная свадьба Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры» привлекла к себе внимание даже тех зрителей, которые никогда его не смотрели. Дело в том, что серия, в которой ее героиня, Рэйчел Зейн, выходит замуж за Майка Росса, появилась за месяц до реальной свадьбы Меган с принцем Гарри. На Рэйчел было платье от свадебного дизайнера из Атланты Энн Бардж с глубоким V-образным вырезом, замысловатой цветочной вышивкой и поясом из черной ленты. Энн Бардж призналась, что заказ на пошив платья для будущей герцогини ее приятно взволновал.

15. Как я встретил вашу маму

Платье, в котором Робин выходит замуж за Барни, — из весенней свадебной коллекции Monique Lhuillier 2011 года. Для сериала его украсили блестящим поясом. В свадебных магазинах его уже не найти, но по индивидуальному заказу сшить можно.

14. Игра престолов

Дизайн свадебного платья Сансы Старк разработала Мишель Клэптон. Ее задачей было создать такой наряд, в котором Санса выглядела бы зажато и уязвимо. Тесный лиф помогает передать ее дискомфорт и ощущение того, что она в ловушке. Мишель Каррагер, которая занималась вышивкой платья, говорит, что она воображала, будто платье заказала семья Ланнистеров, поэтому, например, там есть сюжет, где дерутся волк (символ Старков) и лев (символ Ланнистеров), и лев побеждает. Другой лев вышит на шее сзади, и это намек на то, что Санса теперь принадлежит семье Ланнистеров, словно вещь.

13. Аббатство Даунтон

Все детали свадьбы главной леди «Аббатства Даунтон» Мэри Кроули держались в строжайшем секрете. Многие сравнивали долгожданное экранное торжество со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон, потому что уровень данных мероприятий был вполне сопоставим. Богатая наследница выходила замуж в кремовом платье, инкрустированном жемчугом и кристаллами Swarovski. Специально для съемок на заказ была изготовлена бриллиантовая тиара стоимостью $ 200 тыс.

12. Мамма MIA!

Свадебное платье в греческом стиле, которое носила Софи, героиня Аманды Сейфрид из киномюзикла «Mamma Mia!», вызвало ажиотаж в интернете. Многие невесты хотели заполучить копию этого платья с высокой талией. Своей работой художница по костюмам Анн Рот хотела дополнить идиллическую обстановку греческого острова Калокаири.

11. Мария Антуанетта

Свадебное платье Марии Антуанетты из фильма Софии Копполы было разработано Миленой Канонеро. Оно выполнено из красивой серебристо-кремовой ткани и украшено рюшами и лентами, хотя на самом деле платье Марии Антуанетты было не таким вычурным. Милена Канонеро хотела, чтобы платье напоминало многоярусный свадебный торт. В 2007 году она заслуженно получила за костюмы в этом фильме премию «Оскар».

10. Реальная любовь

Джоанна Джонстон, которая придумала платье для Киры Найтли, рассказала в одном интервью, что режиссер Ричард Кертис хотел, чтобы у Киры в свадебном платье открывался голый живот. Даже в образе невесты ее героиня должна была выглядела горячей штучкой. Но Джоанна Джонстон отказалась это делать и предложила другой наряд: она решила, что голый живот в церкви будет неуместен, и сделала образ Киры менее вызывающим. И не прогадала. Платье Киры Найтли из «Реальной любви» копируют тысячи невест по всему миру.

9. Свадебный переполох

Платье, которое носит героиня Дженнифер Лопес в этом ромкоме, примечательно тем, что многие посчитали его вдохновением для свадебного образа Меган Маркл. Дизайнер Пэм Чилтон, которая создала это платье, получала множество сообщений от зрителей, но она уверена, что это совпадение. «Мы делали свадебное платье, которое не должно было быть вычурным платьем для принцессы. Мы взяли разные винтажные образы и скомбинировали их, чтобы платье выглядело достаточно серьезно и аккуратно», — объяснила Пэм.

8. Дневник памяти

В фильме нет сцены свадьбы, но платье Элли мы можем увидеть во время примерки. Его создала художница по костюмам Карин Вагнер. Вдохновением для нее стали винтажные платья 40-х.

7. Ромео + Джульетта

Джульетта в исполнении Клэр Дэйнс выходит замуж шелковом платье средней длины, созданном дизайнером Ким Баррет. Оно очень простое и подчеркивает юность и чистоту Джульетты.

6 и 5. Друзья

Как все мы помним, сериал начинается с появления Рэйчел в свадебном платье в кофейне Central Perk. Дебра Макгуайр, художник по костюмам в «Друзьях», рассказывала, что для пилотной серии ей пришлось подбирать платье в огромном костюмерном магазине студии Warner Bros.: «Мы понятия не имели, что „Друзья“ станут хитом. Мы получили сценарий в понедельник, а съемки были пятницу. Времени совсем не было. Найти то платье было настоящей удачей. Оно должно было выглядеть дорого и в то же время демонстрировать хороший вкус Рэйчел. Тело Дженнифер — произведение искусства, поэтому мы просто должны были показать ее плечи».

Свадьба Моники и Чендлера — еще одно долгожданное событие в сериале, и Дебра очень хотела самостоятельно сшить платье для Кортни Кокс. К тому же у нее был собственный салон свадебных платьев. Но на примерке оно не подошло, а времени было мало, и пришлось использовать резервный вариант — то самое простое классическое белое платье с длинной фатой, и оно село идеально.

4. Форрест Гамп

Форрест и Дженни устраивают простую домашнюю свадьбу на лужайке около дома. Платье Дженни выглядит соответственно: простое, в крестьянском стиле, а на голове у нее цветочный венок. Ее наряд далеко не самый эффектный среди свадебных платьев в кино, но стиль хиппи очень подходит невесте.

3. Крестный отец

Хотя «Крестный отец» начинается со свадьбы дочери дона Корлеоне, многим зрителям больше запомнилась другая невеста — Аполлония Вителли, сыгранная итальянской актрисой Симонеттой Стефанелли. Будучи до мозга костей сицилийкой, она выходит замуж за Майкла Корлеоне в традиционном сицилийском платье, созданном Анной Хилл Джонстоун: кружево на груди и длинные кружевные рукава, кружевные детали на лифе и юбке — его характерные черты. Вуаль до плеч, сделанная из шелка и кружева, подчеркивает целомудренность невесты.

2. Отец невесты

В кино на Элизабет Тейлор богато украшенное вышивкой платье с узкой талией, высоким воротником и пышной юбкой. Оно олицетворяло собой все, что было модно в 50-е. После грандиозного успеха фильма копию платья можно было купить в дизайнерском доме «Альфред Анджело». Платье для героини Элизабет Тейлор разработала Хелен Роуз. Оно так понравилось актрисе, что вскоре Хелен Роуз сделала для нее еще один наряд, но уже не для киношной, а для настоящей свадьбы, которая состоялась прямо перед премьерой «Отца невесты». Фильм стал отправной точкой для карьеры дизайнера, она быстро стала главным художником по костюмам на MGM, а через несколько лет сшила платье для свадьбы Грейс Келли с принцем Ренье.

1. Филадельфийская история

Свадебное платье для Кэтрин Хепберн в фильме «Филадельфийская история» создал известный голливудский художник по костюмам Адриан, который работал на Metro Goldwyn Mayer. Очень нежное платье из невесомой шелковой органзы не только подчеркивает стройный силуэт Кэтрин, но и наводит на мысль о преображении Трейси.