20 киноляпов, которые вы раньше не замечали, а теперь не сможете забыть

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Даже настоящие мастера киноискусства допускают ошибки. И это неудивительно: сотни дублей, масштабные сцены, которые сложно сделать безупречными. Эти небольшие огрехи способен заметить только внимательный зритель. Например, вы обращали внимание, что в «Игре престолов» есть один женатый воин? А он там все же есть.

Мы в AdMe.ru заметили самые яркие киноляпы в наших любимых фильмах и покажем их вам.

«Властелин колец: братство кольца», 2001

Если присмотреться, в деревне хоббитов видны следы от шин. Хотя проезжал там только Гэндальф на телеге. Может, на бездорожье он уже использовал современные колеса для автомобилей? Волшебник все-таки.

«Игра престолов», 2011–2018

Безупречные воины — евнухи, но среди них нашелся-таки один отщепенец, который оказался женат. Хотя мы не исключаем, что он просто любит драгоценности, а брак здесь совершенно ни при чем.

Не совсем понятно, как бутылку с водой заметили зрители, но не увидели специалисты по реквизиту. Но героев сериала мы понимаем: в самом деле, если разговор предстоит долгий, почему бы не запастись минералкой?

«Пятый элемент», 1997

В этом кадре Лилу должна разбить стекло, которое разбить невозможно. Внимательные зрители углядели, что место для удара было специально обозначено, что существенно снижает эффектность момента.

«Оно», 2017

Когда в туалете Беверли преследуют другие девочки, она тушит сигарету, ракурс меняется, и ее показывают уже сверху. В этот момент волшебным образом меняется и рука девушки, которая тушит сигарету: с правой на левую.

Когда Эдди упал на пол в «проклятом» доме, его рука была еще цела. Но когда камера возвращается к нему снова, рука уже сломана. И, кажется, стала существенно длиннее.

Время действия — 1989 год, но в аптеке на прилавке хорошо видны современные товары. Например, упаковки кремов компании Nivea, которые в таком виде появились только в 2000-х.

«Логан», 2017

В Логана стреляли, и когда он упал, отлично видно, что рубашка практически превратилась в решето. Однако он встает — и вуаля, рубашка уже как новенькая.

Несмотря на то что Ксавьер полностью парализован и не должен двигаться вообще, он каким-то образом переместился с одного сиденья на другое во время смены кадра.

«Стражи Галактики. Часть 2», 2017

В этом кадре Грут смотрит из окна космического корабля. И хорошо заметно, как при смене кадра меняется его положение. Кажется, он очень резко сползает вниз. Кроме того, меняется и сам размер стекла: оно определенно стало больше.

«Тор: Рагнарек», 2017

Когда вокруг Тора били молнии, от них загорелась трава под его ногами. Но спустя всего минуту она проявила чудеса регенерации и снова стала зеленой.

На мосту перед боем Хеймдалль снял и бросил в сторону плащ, и тот исчез с моста. Можно полагать, он упал вниз, в реку. Однако в следующем кадре это не помешало Хеймдаллю снова оказаться в плаще во время разговора с Локи.

«Чудо-женщина», 2017

На балу Диана была в открытом вечернем платье, под которым едва ли можно было что-то спрятать. Но когда она уходит с бала и снимает платье, под ним оказывается полная амуниция амазонки.

«Форма воды», 2017

Дубинка главного злодея во время диалога в туалете постоянно меняет свое положение, хотя никто из героев к раковине даже не приближался. Кроме того, уже в конце сцены на раковине появляется кровь с этой дубинки, которой раньше не было.

«Доктор Стрэндж», 2016

Когда доктор смотрит в зеркало и ругается со слишком ласковым плащом, он цел и невредим, не считая царапины на щеке. Но когда он выходит наружу, на его левом виске появляется кровь.

«Изгой-один: звездные войны. Истории», 2016

Памятник джедаю, кажется, наделен силой и способен перемещаться, когда захочет. По крайней мере, это объясняет, почему он смотрит сначала в одну сторону, а потом в другую.

«Фантастические твари и где они обитают», 2016

На входе в зоопарк видно, что куска стены не хватает только слева. Однако когда герои заходят, в стене уже гораздо больше повреждений: она разрушена с обеих сторон.

«Человек-паук: возвращение домой», 2017

Когда Человек-паук преследует преступников, на улице еще явно день, который клонится к закату. Но когда спустя пару минут он спускается к ним, на улице уже очень темно.

Ядро питания явно очень горячее: оно оставило дымящийся след на кровати. Несмотря на это, главный герой берет его рукой, не обжигаясь, и оно совершенно не повредило ему карман куртки в последующих сценах.

«Джуманджи: зов джунглей», 2017

В этом кадре можно заметить, что приставка оснащена всего двумя джойстиками, и больше их поместить там некуда. Но в итоге в нее играют четыре человека. Волшебство, да и только.

А какие киноляпы в фильмах замечали вы?