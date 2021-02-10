20 киногероев, которые стали бы неузнаваемыми без своих изюминок

Герои наших любимых фильмов и сериалов часто обладают внешней изюминкой, от которой сходят с ума миллионы поклонников звезд по всему миру. А стилисты, визажисты, костюмеры и парикмахеры, работающие над кинолентой, порой еще и дополнительно акцентируют внимание на особенностях образа знаменитости. Нередко актерам и актрисам приходится клеить усы, носы и бороды, специально оттопыривать уши, носить накладные зубы и цветные линзы, надевать неудобные парики и кардинально менять прическу и цвет волос, а также бриться налысо ради запоминающейся роли на большом экране.