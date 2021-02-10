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20 киногероев, которые стали бы неузнаваемыми без своих изюминок

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Герои наших любимых фильмов и сериалов часто обладают внешней изюминкой, от которой сходят с ума миллионы поклонников звезд по всему миру. А стилисты, визажисты, костюмеры и парикмахеры, работающие над кинолентой, порой еще и дополнительно акцентируют внимание на особенностях образа знаменитости. Нередко актерам и актрисам приходится клеить усы, носы и бороды, специально оттопыривать уши, носить накладные зубы и цветные линзы, надевать неудобные парики и кардинально менять прическу и цвет волос, а также бриться налысо ради запоминающейся роли на большом экране.

Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы известные киногерои, если бы вдруг лишились своих знаменитых изюминок внешности.

1. Анджелина Джоли — Фокс, «Особо опасен»

2. Рэйн Уилсон — Дуайт Шрут, «Офис»

3. Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

4. Дэвид Суше — Эркюль Пуаро, «Пуаро Агаты Кристи»

5. Том Уэллинг — Кларк Кент, «Тайны Смолвиля»

6. Маим Бялик — Эми Фарра Фаулер, «Теория Большого взрыва»

7. Кристофер Ллойд — Эмметт Браун, «Назад в будущее»

8. Голди Хоун — Тони Симмонс, «Цветок кактуса»

9. Руперт Гринт — Рон Уизли, «Гарри Поттер и философский камень»

10. Джулия Робертс — Вивиан Уорд, «Красотка»

11. Уилл Смит — Джеймс Даррел Эдвардс III, «Люди в черном — 3»

12. Александра Даддарио — Блейк Гейнс, «Разлом Сан-Андреас»

13. Стив Мартин — Жак Клузо, «Розовая пантера»

14. Джонни Депп — Джек Воробей, «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

15. Майк Майерс — Остин Пауэрс, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»

16. Милла Йовович — Лилу, «Пятый элемент»

17. Юджин Леви — отец Джима, «Американский пирог»

18. Том Селлек — Магнум, «Частный детектив Магнум»

19. Дональд Фэйсон — Кристофер Дункан Тёрк, «Клиника»

20. Дэвид Швиммер — Росс Юстас Геллер, «Друзья»

Кто из киногероев, по вашему мнению, преобразился в лучшую сторону?

Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros. Television
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