20 киногероев, которые стали бы неузнаваемыми без своих изюминок
Герои наших любимых фильмов и сериалов часто обладают внешней изюминкой, от которой сходят с ума миллионы поклонников звезд по всему миру. А стилисты, визажисты, костюмеры и парикмахеры, работающие над кинолентой, порой еще и дополнительно акцентируют внимание на особенностях образа знаменитости. Нередко актерам и актрисам приходится клеить усы, носы и бороды, специально оттопыривать уши, носить накладные зубы и цветные линзы, надевать неудобные парики и кардинально менять прическу и цвет волос, а также бриться налысо ради запоминающейся роли на большом экране.
Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы известные киногерои, если бы вдруг лишились своих знаменитых изюминок внешности.
1. Анджелина Джоли — Фокс, «Особо опасен»
2. Рэйн Уилсон — Дуайт Шрут, «Офис»
3. Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»
4. Дэвид Суше — Эркюль Пуаро, «Пуаро Агаты Кристи»
5. Том Уэллинг — Кларк Кент, «Тайны Смолвиля»
6. Маим Бялик — Эми Фарра Фаулер, «Теория Большого взрыва»
7. Кристофер Ллойд — Эмметт Браун, «Назад в будущее»
8. Голди Хоун — Тони Симмонс, «Цветок кактуса»
9. Руперт Гринт — Рон Уизли, «Гарри Поттер и философский камень»
10. Джулия Робертс — Вивиан Уорд, «Красотка»
11. Уилл Смит — Джеймс Даррел Эдвардс III, «Люди в черном — 3»
12. Александра Даддарио — Блейк Гейнс, «Разлом Сан-Андреас»
13. Стив Мартин — Жак Клузо, «Розовая пантера»
14. Джонни Депп — Джек Воробей, «Пираты Карибского моря: На странных берегах»
15. Майк Майерс — Остин Пауэрс, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»
16. Милла Йовович — Лилу, «Пятый элемент»
17. Юджин Леви — отец Джима, «Американский пирог»
18. Том Селлек — Магнум, «Частный детектив Магнум»
19. Дональд Фэйсон — Кристофер Дункан Тёрк, «Клиника»
20. Дэвид Швиммер — Росс Юстас Геллер, «Друзья»
Кто из киногероев, по вашему мнению, преобразился в лучшую сторону?