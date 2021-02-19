20+ киногероев из нашего детства, которых мы подогнали под идеал мужской красоты 2021 года

Наверное, многие бежали со школы после уроков, чтобы не пропустить очередную серию «Дикого ангела», или обсуждали за семейным ужином чету Кэпвелл из «Санта-Барбары», а кто-то даже прятался под одеялом во время появления инопланетян в «Секретных материалах». Многие сериалы, которые мы с таким упоением смотрели в юности, прочно засели в нашей памяти, а молодые актеры, сыгравшие в них главные роли, до сих пор будоражат наше сердечко.