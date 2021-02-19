20+ киногероев из нашего детства, которых мы подогнали под идеал мужской красоты 2021 года
Наверное, многие бежали со школы после уроков, чтобы не пропустить очередную серию «Дикого ангела», или обсуждали за семейным ужином чету Кэпвелл из «Санта-Барбары», а кто-то даже прятался под одеялом во время появления инопланетян в «Секретных материалах». Многие сериалы, которые мы с таким упоением смотрели в юности, прочно засели в нашей памяти, а молодые актеры, сыгравшие в них главные роли, до сих пор будоражат наше сердечко.
Мы в AdMe.ru решили представить, как бы могли выглядеть популярные персонажи наших любимых фильмов и сериалов, если бы съемки этих лент проходили в наши дни.
1. Брайан Краузе — Лео Уайатт, «Зачарованные»
2. Ноа Уайли — Джон Картер, «Скорая помощь»
3. Джейсон Пристли — Брендон Уолш, «Беверли-Хиллз, 90210»
4. Кевин Сорбо — Геракл, «Удивительные странствия Геракла»
5. Питер Фальк — Коломбо, «Коломбо»
6. Джон Мэллори Эшер — Гарри Уолесс, «Чудеса науки»
7. Халк Хоган — Рандольф Джей (Ураган) Спенсер, «Гром в раю»
8. Себастьен Рош — Кристиан Рокье (Кри-Кри), «Элен и ребята»
9. Скотт Бакула — доктор Сэмюэл Беккетт, «Квантовый скачок»
10. Нейт Ричерт — Харви Дуайт Кинкл, «Сабрина — маленькая ведьма»
11. Тобиас Моретти — Рихард Мозер, «Комиссар Рекс»
12. Дэвид Духовны — Фокс Малдер, «Секретные материалы»
13. Дэвид Хассельхофф — Митч Бьюкеннон, «Спасатели Малибу»
14. Сет Грин — Дэниел Озборн, «Баффи — истребительница вампиров»
15. Джейсон Биггс — Джеймс «Джим» Левенстайн, «Американский пирог»
16. Роуэн Аткинсон — Мистер Бин, «Мистер Бин на отдыхе»
17. Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани, «Друзья»
18. Бенхамин Рохас — Пабло Бустаманте, «Мятежный дух»
19. Джерри О’Коннелл — Куин Мелори, «Скользящие»
20. Эй Мартинес — Круз Кастильо, «Санта-Барбара»
21. Факундо Арана — Иво Ди Карло Рапалло Миранда, «Дикий ангел»
Кого из киногероев нам удалось лучше всего подогнать под современные стандарты мужской красоты?
Фото на превью The X-Files / 20th Century Fox Television
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