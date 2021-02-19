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20+ киногероев из нашего детства, которых мы подогнали под идеал мужской красоты 2021 года

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Наверное, многие бежали со школы после уроков, чтобы не пропустить очередную серию «Дикого ангела», или обсуждали за семейным ужином чету Кэпвелл из «Санта-Барбары», а кто-то даже прятался под одеялом во время появления инопланетян в «Секретных материалах». Многие сериалы, которые мы с таким упоением смотрели в юности, прочно засели в нашей памяти, а молодые актеры, сыгравшие в них главные роли, до сих пор будоражат наше сердечко.

Мы в AdMe.ru решили представить, как бы могли выглядеть популярные персонажи наших любимых фильмов и сериалов, если бы съемки этих лент проходили в наши дни.

1. Брайан Краузе — Лео Уайатт, «Зачарованные»

2. Ноа Уайли — Джон Картер, «Скорая помощь»

3. Джейсон Пристли — Брендон Уолш, «Беверли-Хиллз, 90210»

4. Кевин Сорбо — Геракл, «Удивительные странствия Геракла»

5. Питер Фальк — Коломбо, «Коломбо»

6. Джон Мэллори Эшер — Гарри Уолесс, «Чудеса науки»

7. Халк Хоган — Рандольф Джей (Ураган) Спенсер, «Гром в раю»

8. Себастьен Рош — Кристиан Рокье (Кри-Кри), «Элен и ребята»

9. Скотт Бакула — доктор Сэмюэл Беккетт, «Квантовый скачок»

10. Нейт Ричерт — Харви Дуайт Кинкл, «Сабрина — маленькая ведьма»

11. Тобиас Моретти — Рихард Мозер, «Комиссар Рекс»

12. Дэвид Духовны — Фокс Малдер, «Секретные материалы»

13. Дэвид Хассельхофф — Митч Бьюкеннон, «Спасатели Малибу»

14. Сет Грин — Дэниел Озборн, «Баффи — истребительница вампиров»

15. Джейсон Биггс — Джеймс «Джим» Левенстайн, «Американский пирог»

16. Роуэн Аткинсон — Мистер Бин, «Мистер Бин на отдыхе»

17. Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани, «Друзья»

18. Бенхамин Рохас — Пабло Бустаманте, «Мятежный дух»

19. Джерри О’Коннелл — Куин Мелори, «Скользящие»

20. Эй Мартинес — Круз Кастильо, «Санта-Барбара»

21. Факундо Арана — Иво Ди Карло Рапалло Миранда, «Дикий ангел»

Кого из киногероев нам удалось лучше всего подогнать под современные стандарты мужской красоты?

Фото на превью The X-Files / 20th Century Fox Television
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