20+ кадров со съемок, которые выдадут всю подноготную Голливуда

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Создание кинофильма — это настоящая магия. Таланты индустрии превращают красивых актеров в ужасных существ, огромную гориллу играет человек на своего рода костылях, а то, что нам кажется маленьким на экране, может на самом деле оказаться огромным, и наоборот. А уж разобраться, где графика, а где реальность, и вовсе не всем под силу.

AdMe.ru решил заглянуть за кулисы производства фильмов и поделиться с вами самыми интересными фотографиями от профессионалов индустрии.

Отличная работа у человека

Процесс подготовки грима для Дедпула

А плащ-то ненастоящий!

В фильме этот монстр кажется чистой графикой, но, оказывается, его основа вполне себе настоящая. И гигантская

Взрывать все равно пришлось

Как снимают новорожденных? Никак. Это кукла ручной работы

Умелые руки могут даже красивую девушку превратить в страшное фэнтезийное существо

Тот момент, когда актеру надо представить воображаемых змей

Есть что-то магическое в том, как они маскируют настоящие волосы

Чтобы анимировать огромную гориллу, приходится идти на уловки

Не все костюмы можно создать вживую, так что актерам приходится играть в таких

Зато оператор может выглядеть как робокоп

«Игра престолов» может поставить рекорд по количеству сложного грима для кожи

А для съемок косатки нужно полторы радиоуправляемые модели

Это чудище тоже «настоящее»

Неожиданный масштаб города

А это миниатюрный танк, который снимался у самого Спилберга

Съемка на бегу — то еще приключение

В погоне за нужным ракурсом приходится строить целые конструкции

А реалистичность персонажей обеспечивается долгими часами кропотливой ручной работы

Кольцо, которое использовалось для съемки крупных планов во «Властелине колец»

И чем только не развлекают актеров между съемками

Полеты Супермена — дело тонкое

А за что голосуете вы: крутую правдоподобную графику или искусные реалистичные декорации?