20+ кадров со съемок, которые выдадут всю подноготную Голливуда
Создание кинофильма — это настоящая магия. Таланты индустрии превращают красивых актеров в ужасных существ, огромную гориллу играет человек на своего рода костылях, а то, что нам кажется маленьким на экране, может на самом деле оказаться огромным, и наоборот. А уж разобраться, где графика, а где реальность, и вовсе не всем под силу.
AdMe.ru решил заглянуть за кулисы производства фильмов и поделиться с вами самыми интересными фотографиями от профессионалов индустрии.
Отличная работа у человека
Процесс подготовки грима для Дедпула
А плащ-то ненастоящий!
В фильме этот монстр кажется чистой графикой, но, оказывается, его основа вполне себе настоящая. И гигантская
Взрывать все равно пришлось
Как снимают новорожденных? Никак. Это кукла ручной работы
Умелые руки могут даже красивую девушку превратить в страшное фэнтезийное существо
Тот момент, когда актеру надо представить воображаемых змей
Есть что-то магическое в том, как они маскируют настоящие волосы
Чтобы анимировать огромную гориллу, приходится идти на уловки
Не все костюмы можно создать вживую, так что актерам приходится играть в таких
Зато оператор может выглядеть как робокоп
«Игра престолов» может поставить рекорд по количеству сложного грима для кожи
А для съемок косатки нужно полторы радиоуправляемые модели
Это чудище тоже «настоящее»
Неожиданный масштаб города
А это миниатюрный танк, который снимался у самого Спилберга
Съемка на бегу — то еще приключение
В погоне за нужным ракурсом приходится строить целые конструкции
А реалистичность персонажей обеспечивается долгими часами кропотливой ручной работы
Кольцо, которое использовалось для съемки крупных планов во «Властелине колец»
И чем только не развлекают актеров между съемками
Полеты Супермена — дело тонкое
А за что голосуете вы: крутую правдоподобную графику или искусные реалистичные декорации?
Фото на превью Plebsplease / Reddit