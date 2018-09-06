20+ кадров со съемочных площадок любимых фильмов, которые для многих станут настоящим откровением

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Тот, кто любит кино, наверняка мечтает хоть на мгновение оказаться на съемочной площадке, ведь только там понимаешь, что съемки — это невероятно сложный и в то же время увлекательный процесс. И наша сегодняшняя статья поможет вам в этом: вы увидите, как мастерски исполняют свои роли знаменитые актеры, и узнаете, какие технические решения применяют режиссеры, чтобы фильм получился захватывающим.

AdMe.ru собрал 20+ киносцен, которые приоткроют завесу тайны кинопроизводства. Приготовьте попкорн, мы начинаем нашу виртуальную экскурсию по съемочным площадкам популярных фильмов.

В фильме «Малыш на драйве» в сценах, где герои разговаривают в машине, оказывается, водил автомобиль этот парень на крыше

А вы тоже думали, что в кино зрителей играют настоящие актеры-статисты?

Киану Ривз всегда выкладывается на все 100 %. Это, например, съемочная площадка фильма «Джон Уик»

На съемках «Криминального чтива» Квентин Тарантино прямо за кадром показывал актерам, как надо танцевать

Тигра на съемках сериала «Мир Дикого запада» «играет» человек

Съемки одной из сцен в фильме «Короче»

Капитан Америка с легкостью швыряет врагов благодаря тросам

Съемки «Алисы в Стране чудес»

Том Круз большинство трюков в кино выполняет сам. Вот, к примеру, съемка сцены погони в фильме «Миссия невыполнима: Последствия»

Актер Том Холланд выполняет трюк во время съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Съемки ненастоящего фильма «Ангелы с грязными душами» для фильма «Один дома»

Герой Бенедикта Камбербэтча проходит через портал в больнице. Съемки фильма «Доктор Стрэндж»

Когда Супермен по сюжету резко взлетает, на съемочной площадке это выглядит так:

Как снимали сцену с цунами в фильме «Невозможное»

А так — самую знаменитую сцену в «Матрице»

Крис Эванс в роли Стива Роджерса пытается задержать вертолет. Съемки фильма «Первый мститель: Противостояние»

Съемки фильма «Планета обезьян: Война». Обратите внимание на монитор справа, который в режиме реального времени показывает, как в итоге будет выглядеть картинка

Так «летал» Человек-паук на съемках фильма «Новый Человек-паук»

Операторам тоже иногда приходится выполнять трюки. Съемки фильма «Ультиматум Борна»

А так снимаются погони. Съемки фильма «Джейсон Борн»

Бонус: на игру любимого всеми актера можно смотреть бесконечно. Вот еще кадры со съемок одной из сцен «Джона Уика»