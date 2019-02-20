20+ кадров из культовых фильмов, в которых узнает себя каждый родитель
Каждую минуту в мире рождается примерно 250 детей. Их родителей ждет много всего: радость и гордость своим ребенком, а также тонны шалостей, неловких ситуаций и внезапных вопросов. Родителям всегда есть о чем поговорить друг с другом, а еще они легко могут понять киногероя, оказавшегося в сложной ситуации, и потом поделиться этим чувством с другими.
Конечно, каждый ребенок уникален, но мы в AdMe.ru уверены, что все родители хотя бы раз, но сталкивались с этими ситуациями.
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Узнали себя или своих близких?
Фото на превью The Dark Knight / Warner Bros.