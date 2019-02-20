20+ кадров из культовых фильмов, в которых узнает себя каждый родитель

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Каждую минуту в мире рождается примерно 250 детей. Их родителей ждет много всего: радость и гордость своим ребенком, а также тонны шалостей, неловких ситуаций и внезапных вопросов. Родителям всегда есть о чем поговорить друг с другом, а еще они легко могут понять киногероя, оказавшегося в сложной ситуации, и потом поделиться этим чувством с другими.