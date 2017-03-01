20 изумительных фильмов, снятых на грани фола

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Все режиссеры фильмов из этой подборки проявили большую смелость. Они взяли непростую тему, в которой так просто пересечь невидимую границу, отделяющую настоящее искусство от пошлости и посредственности. И у них получилось, чему мы искренне рады. Мы не стали включать в пост очевидное вроде «Девяти с половиной недель» или «Нимфоманки», а выбрали более свежие или менее известные фильмы. AdMe.ru предупреждает: перед просмотром лучше уложить детей спать пораньше или даже отправить к бабушке.

Служанка Agasshi

Истинное наслаждение для глаз и для ума — сюжет, в котором режиссер открывает нам свой изощренный замысел далеко не сразу, и красота — красота женщин, интерьеров, нарядов. От этого фильма просто невозможно отвести взгляд. Пак Чхан-Ук, режиссер и сценарист нашумевшего «Олдбоя», виртуозно балансирует на тонкой грани, заставляя нас безоговорочно любоваться тем, что в другом фильме нам могло бы показаться пошлостью. Заметно, что со времен «Олдбоя», несколько тяжеловесного и в чем-то избыточного, он вырос, и это замечательно.

Дом терпимости L’Apollonide (Souvenirs de la maison close)

Парижский публичный дом начала XX века, доживающий последние дни. Роскошь, дорогие платья, красивая музыка — все это служит лишь ширмой для разврата. Но несмотря на это, бордель — своего рода мир в миниатюре, где идет странная, но богатая событиями жизнь: мужчины влюбляются или ненавидят, женщины делят радости, страхи и секреты. А за стенами борделя — стремительно меняющийся мир, и отзвуки катастроф и войн скоро долетят и сюда.

Любовник L’amant

Красивый, богатый, изысканный китаец знакомится с француженкой. Униженная вопиющей бедностью своей семьи, девушка мечтает о страсти и богатстве (она носит единственное платье, которое ей велико, и чтобы хотя бы немного украсить его, подпоясывает ремнем). Межрасовые предрассудки (а она считает китайца ниже себя), разница в возрасте и совершенно недопустимое для того времени поведение не смущают ее, ведь это приносит деньги для семьи, а кроме того, она считает, что не любит его. Фильм удивительный, наполненный отчаянием, стыдом, но каким-то еле уловимым чувством ускользающего счастья.

Sex Doll (Влюбленные одиночки) Sex Doll

Совсем свежий фильм, который только что вышел в прокат, — это современная сказка о любви. Место действия — темная сторона Лондона, мир высококлассных девушек по вызову. Вирджиния — молодая, красивая и независимая француженка. «Трудится» она много и в поте лица. «Карьера» ее идет в гору, пока она не встречает Руперта — юного и дерзкого, который по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию подруги. Его цель — спасти Вирджинию от унижения, опасностей и презрения общества.

Пустой дом Bin-jip

Волшебник Ким Ки Дук придумал изощренную и весьма необычную историю — о парне, который живет в домах, где временно отсутствуют хозяева. Тэ-сук — как заботливый домовой: моет посуду, стирает белье и чинит вещи. В одном из домов он вдруг замечает странную молчаливую женщину, которая давно несчастлива в браке. Они умудряются «крутить любовь» в буквальном смысле за спиной мужа. Девушка бежит с Тэ-суком, принимая его образ жизни.

Люсия и секс Lucía y el sexo

Люсия, молодая официантка из ресторана в центре Мадрида, уезжает на тихий и спокойный остров в Средиземном море после того, как исчезает ее возлюбленный, с которым она прожила 6 лет. Там среди восхитительной природы Люсия начинает узнавать самые темные уголки ее прошлого, проведенного с любимым, как если бы это были запрещенные отрывки из романа, которые теперь ей дозволено прочитать.

Генсбур. Любовь хулигана Gainsbourg (Vie héroïque)

Он жил так, как хотел, не скрывая своих желаний и не стесняясь в выражениях. Ему приписывают романы с Брижит Бардо и Катрин Денёв. О его непристойном предложении Уитни Хьюстон в прямом эфире говорил когда-то весь мир. Однако известным он стал в первую очередь благодаря своим гениальным поэмам и песням.

Живая плоть Carne trémula

Прекрасный Хавьер Бардем и потрясающе красивая Франческа Нери в одном из лучших фильмов Альмодовара — это уже само по себе неплохо. Но это не единственные ингредиенты в жгучем и сложном коктейле из неожиданных поворотов и чувств, который так хорошо удается смешивать испанскому режиссеру. История драматичная, но как ни странно, жизнеутверждающая, ведь все здесь о страсти, сила которой не меньше, чем стремление к жизни.

Синий бархат Blue Velvet

Пожалуй, самый красивый и запоминающийся фильм Линча. И самый простой — и в случае с Линчем это скорее преимущество, чем недостаток, потому что здесь меньше необъяснимых событий и мотивов, чем обычно. Это детективная история с чувственной нуарной атмосферой, завораживающей музыкой Бадаламенти, красотой каждого кадра и колоритными героями (Кайл Маклахлен и Изабелла Росселлини).

Горькая луна Bitter Moon

Режиссер Роман Полански — большой мастер запутанных и психологически сложных историй. «Горькая луна» — одна из лучших лент режиссера — как раз такая. Оскара и Мими не интересовали романтичность и возвышенная любовь — они хотели исследовать свою страсть. И они исследовали друг друга и себя до полного саморазрушения, и это кино может служить иллюстрацией о неразрывной связи Эроса и Танатоса.

Как малые дети Little Children

Идеальное течение жизни американского города: работа, дом, семья, дети. Но это лишь видимость — удивительно, какие драмы могут скрываться за обывательскими фасадами. Главные герои задавлены своей размеренной жизнью и неудачным браком, они как птицы в клетке. Тайный роман становится самым ярким событием в их жизни, и они вновь чувствуют ее вкус, охваченные неистовой и всепоглощающей страстью.

Соблазн Original Sin

Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке. Приближается время встречи с невестой, и взволнованный жених уже представляет себе невинную скромную девушку, которой предстоит разделить с ним жизнь. Но ожидания Луиса не оправдались — в его судьбу вторглась роковая женщина. Сила очарования и магия соблазна способны сделать счастливым, но и погубить.

Пианино The Piano

Режиссер «Пианино» Джейн Кэмпион получила за него «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (и стала первой женщиной-режиссером, которая удостоилась такой чести), а Холли Хантер, исполнительница главной роли, завоевала «Оскар» как лучшая актриса. Ада, потерявшая голос еще в детстве, решила выйти замуж по переписке и вместе со своей дочерью Флорой (и со старинным пианино) прибывает на корабле в далекую Новую Зеландию. Муж отказывается волочь громоздкий инструмент, и тут на помощь приходит сосед, который соглашается перенести его в свой дом. Вот тут и начинается самое интересное.

Голод The Hunger

Идеальная и холодная вампирша Мириам скользит сквозь времена и страны и порой влюбляется в людей, превращая их в своих бессмертных спутников. Один из них — Джон в исполнении прекрасного Дэвида Боуи, которому эта роль очень идет. Но вечная молодость им не гарантирована — в какой-то момент они стареют, превращаясь в живых мумий. Примерно на эту же тему — тему печальной любви бессмертных — высказался Джим Джармуш в своем фильме «Выживут только любовники». «Голод» так же красив, но нем больше нуарной атмосферы.

Кэрол Carol

Роскошные Кейт Бланшетт и Руни Мара разыгрывают перед нами драму о запретной любви, ведь действие происходит в 50-е годы. Фильм снят по автобиографическому роману Патриции Хайсмит, которая сама пережила в юности подобную историю. Кстати, она написала книгу «Талантливый мистер Рипли», также с успехом экранизированную.

Ночи в стиле буги Boogie Nights

Фильм о порноиндустрии мог бы быть разухабистой комедией. Но нет, это драма, и несмотря на скользкую тему, одна из самых сильных кинолент 90-х годов. «Ночи» с эпическим размахом рассказывают о целой эпохе в жизни Америки, 70–80-х годах, с вниманием к деталям и воссозданием атмосферы, а также историю простого паренька (Марк Уолберг), ставшего большой звездой в пошлом и полукриминальном мире «фильмов для взрослых».

Грязь Filth

Мощное исследование пороков современного общества, снятое по роману «Дерьмо» культового писатели Ирвина Уэлша. Главный герой — полицейский Брюс Робертсон, похотливый, продажный и жестокий, стремится получить должность детектива-инспектора. Робертсон использует все возможные средства, чтобы получить должность: предает лучших друзей, подставляет и унижает соперников. Цель — заставить систему еще больше служить ему для удовлетворения его извращенных желаний.

Стыд Shame

Брэндон — 30-летний житель Нью-Йорка, страдающий от неспособности контролировать свою сексуальную жизнь. Он вечный завсегдатай ночных клубов и стрип-баров. Он удачливый соблазнитель, перед чарами которого не может устоять ни одна девушка (в случае с Фассбендером этому полностью веришь). И да, мы забыли сказать, что он от этого не слишком счастлив. Мир Брэндона переворачивается с ног на голову, когда к нему приезжает родная сестра Сисси.

Натали Nathalie...

Заподозрив мужа в измене, роскошная Катрин нанимает проститутку Натали, чтобы та под видом порядочной девушки попыталась соблазнить ее супруга и докладывала бы Катрин все подробности их романа. Неожиданно, но между двумя такими разными женщинами возникает тонкая душевная близость, и Натали напоминает Катрин, что она в первую очередь женщина. Для тех, кто предпочитает американских актеров, есть еще недавний ремейк с Джулианной Мур под названием «Хлоя». Но нам кажется, что он получился прямолинейнее и грубее.

Дневная красавица Belle de jour

Запрещенная когда-то в СССР «Дневная красавица» Луиса Бунюэля — это уже классика, но от этого она не стала менее впечатляющей. Верная жена Северина Серизи (Катрин Денёв) стесняется собственной чувственности и не в состоянии открыть ее мужу. Однажды она решается на невероятный эксперимент и начинает вести двойную жизнь: вечерами и ночами она добропорядочная хозяйка, а днем исполняет все пожелания клиентов в борделе, где ее прозвали «Дневная красавица». Для описания некоторых фильмов использовались материалы Kinopoisk