20 фильмов, которые снимали множество раз, и мы не можем понять, какой вариант лучше. Поможете?

Из некоторых историй кинематографисты не перестают делать фильмы, и мы решили выбрать, какая экранизация все же лучшая. Ну и заодно узнать что-то новое из мира кино. Вот, например, когда автор готовил статью, для него стало открытием то, что первый фильм «Звезда родилась» вышел аж в 1937 году. Конечно же, мы не включили в перечни абсолютно все версии киноисторий, так что в комментариях можете написать свой любимый вариант.