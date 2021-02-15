20 фильмов, которые снимали множество раз, и мы не можем понять, какой вариант лучше. Поможете?
Из некоторых историй кинематографисты не перестают делать фильмы, и мы решили выбрать, какая экранизация все же лучшая. Ну и заодно узнать что-то новое из мира кино. Вот, например, когда автор готовил статью, для него стало открытием то, что первый фильм «Звезда родилась» вышел аж в 1937 году. Конечно же, мы не включили в перечни абсолютно все версии киноисторий, так что в комментариях можете написать свой любимый вариант.
Мы в AdMe.ru обожаем кино и с удовольствием пересмотрели все фильмы из нашей подборки. А какие киноленты ваши любимые?
20.
- Экранизация № 1: «Звезда родилась», 1954, США. Рейтинг IMDb — 7,6. В главных ролях: Джуди Гарленд, Джеймс Мейсон.
- Экранизация № 2: «Звезда родилась», 1976, США. Рейтинг IMDb — 6,2. В главных ролях: Барбра Стрейзанд, Крис Кристофферсон.
- Экранизация № 3: «Звезда родилась», 2018, США. Рейтинг IMDb — 7,6. В главных ролях: Леди Гага, Брэдли Купер.
19.
- Экранизация № 1: «Доктор Дулиттл», 1967, США. Рейтинг IMDb — 6,2. В главных ролях: Рекс Харрисон, Саманта Эггар.
- Экранизация № 2: «Доктор Дулиттл», 1998, США. Рейтинг IMDb — 5,4. В главных ролях: Эдди Мерфи, Оливер Платт.
- Экранизация № 3: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», 2020, США, Китай, Великобритания, Япония. Рейтинг IMDb — 5,6. В главных ролях: Роберт Дауни — мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент.
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16.
- Экранизация № 1: «Отверженные», 1998, Великобритания, Германия, США. Рейтинг IMDb — 7,5. В главных ролях: Лиам Нисон, Джеффри Раш, Ума Турман.
- Экранизация № 2: «Отверженные», 2012, Великобритания, США. Рейтинг IMDb — 7,6. В главных ролях: Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сейфрид, Эдди Редмэйн, Хелена Бонем Картер, Саша Барон Коэн.
15.
- Экранизация № 1: «Грозовой перевал», 1970, Великобритания. Рейтинг IMDb — 6,5. В главных ролях: Анна Калдер-Маршалл, Тимоти Далтон.
- Экранизация № 2: «Грозовой перевал», 1992, Великобритания, США. Рейтинг IMDb — 6,8. В главных ролях: Жюльет Бинош, Рэйф Файнс.
- Экранизация № 3: «Грозовой перевал», 2009, Великобритания. Рейтинг IMDb — 7,6. В главных ролях: Том Харди, Шарлотта Райли.
14.
- Экранизация № 1: «Золушка», 1947, СССР. Рейтинг «КиноПоиска» — 8. В главных ролях: Янина Жеймо, Алексей Консовский, Эраст Гарин, Фаина Раневская.
- Экранизация № 2: «Туфелька и роза», 1976, Великобритания. Рейтинг IMDb — 7. В главных ролях: Ричард Чемберлен, Джемма Крэвен.
- Экранизация № 3: «Золушка», 2015, США, Великобритания. Рейтинг IMDb — 6,9. В главных ролях: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден, Хелена Бонем Картер, Стеллан Скарсгард.
13.
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- Экранизация № 1: «Охотники за привидениями», 1984, США. Рейтинг IMDb — 7,8. В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис, Эрни Хадсон.
- Экранизация № 2: «Охотники за привидениями», 2016, США. Рейтинг IMDb — 6,5. В главных ролях: Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт Маккиннон, Лесли Джонс, Крис Хемсворт.
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8.
- Экранизация № 1: «Коматозники», 1990, США. Рейтинг IMDb — 6,6. В главных ролях: Кифер Сазерленд, Джулия Робертс, Кевин Бейкон, Уильям Болдуин.
- Экранизация № 2: «Коматозники», 2017, США, Канада. Рейтинг IMDb — 5,2. В главных ролях: Эллиот Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кифер Сазерленд.
7.
- Экранизация № 1: «Эмма», 1996, Великобритания, США. Рейтинг IMDb — 6,6. В главных ролях: Гвинет Пэлтроу, Алан Камминг, Тони Коллетт, Юэн Макгрегор.
- Экранизация № 2: «Эмма», 1996, Великобритания, США. Рейтинг IMDb — 7. В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Бернард Хептон, Марк Стронг.
- Экранизация № 3: «Эмма», 2020, Великобритания. Рейтинг IMDb — 6,7. В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Джонни Флинн, Миа Гот, Джош О’Коннор, Билл Найи.
6.
- Экранизация № 1: «Дракула», 1992, США. Рейтинг IMDb — 7,4. В главных ролях: Гэри Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз.
- Экранизация № 2: «Дракула 2000», 2000, США. Рейтинг IMDb — 4,9. В главных ролях: Джерард Батлер, Кристофер Пламмер, Джонни Ли Миллер, Джастин Уоддэлл.
- Экранизация № 3: «Дракула», 2014, США, Великобритания, Ирландия. Рейтинг IMDb — 6,3. В главных ролях: Люк Эванс, Сара Гадон, Доминик Купер, Чарльз Дэнс.
5.
- Экранизация № 1: «Анна Каренина», 1967, СССР. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6. В главных ролях: Татьяна Самойлова, Николай Гриценко, Василий Лановой, Юрий Яковлев, Анастасия Вертинская, Майя Плисецкая.
- Экранизация № 2: «Анна Каренина», 1997, США. Рейтинг IMDb — 6,3. В главных ролях: Софи Марсо, Шон Бин, Альфред Молина.
- Экранизация № 3: «Анна Каренина», 2012, Великобритания. Рейтинг IMDb — 6,6. В главных ролях: Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон, Донал Глисон, Алисия Викандер.
4.
- Экранизация № 1: «Джуманджи», 1995, США. Рейтинг IMDb — 7. В главных ролях: Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст, Брэдли Пирс.
- Экранизация № 2: «Джуманджи: Зов джунглей», 2017, США, Индия, Канада, Великобритания, Австралия, Германия. Рейтинг IMDb — 6,9. В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан.
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