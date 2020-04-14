20+ ироничных советов Кэрри Брэдшоу и ее компании, которые определенно стоит запомнить всем женщинам

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У каждой из нас в жизни случались моменты, которые проживали героини сериала «Секс в большом городе». Любовные истории, встречи с подругами, у которых есть совет на каждый день, и деньги на карточке, что за мгновение улетали на туфли или платье из новой коллекции. Это сериал не столько о них, сколько о каждой из нас. Именно поэтому учиться на чужих ошибках можно, далеко не уходя от телевизора.

Мы всем девичьим составом AdMe.ru в очередной раз пересмотрели пару-тройку сезонов «Секса в большом городе» и сохранили 28 цитат, которые должна услышать каждая.

О мужчинах

  • Пытаться изменить мужчину бесполезно. Единственное, что можно поправить, — это прическа и гардероб, но и там постоянная борьба. © Саманта
  • Когда в жизни черная полоса, есть только один выход — пойти на отличную вечеринку! © Кэрри
  • Мужчинам не нравятся живые женщины. Мы не имеем права пукать, использовать тампоны или иметь волосы в неположенных местах. © Саманта
  • Не позволяй ему называть тебя своей девушкой, и ты не станешь бывшей девушкой. © Саманта

  • Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную. © Кэрри

О женщинах

  • Женщина имеет право использовать все средства для достижения целей. © Саманта

  • Принц не прискакал. Тогда Белоснежка выплюнула яблоко, проснулась, пошла на работу, получила страховку и сделала ребенка из пробирки. © Кэрри

  • Я завидую женщинам, которые могут сказать: «Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой», — но у меня почему-то вырывается: «Ничего не вышло, пропади ты пропадом». © Миранда

  • Ни за что не заговорю первой и, если он никогда мне не позвонит, что ж, сохраню теплые воспоминания об этом... ублюдке. © Кэрри
  • Не верю в электронную почту. Предпочитаю звонить и бросать трубку. © Кэрри

О любви. И «об этом»...

  • Если хочешь выйти замуж, не проводи время с одинокими неудовлетворенными женщинами. © Миранда
  • Красивые мужчины — плохие любовники! Им не нужно напрягаться! © Кэрри
  • Сказать «люблю» не сложно. Трудности начинаются потом. © Кэрри
  • Мужчина, у которого много женщин, не называется «потаскун». Он просто опытный любовник. © Кэрри

  • — Зачем люди женятся, если они не влюблены?
    — Тут могут быть варианты: симпатия, чувство вины, политическое убежище.
    © Мистер Биг, Кэрри

  • Если ты скажешь мужчине, что ты его ненавидишь, у вас будет лучший секс в жизни, но, если ты скажешь ему «я тебя люблю», возможно, ты его больше не увидишь. © Саманта

  • Все женщины придираются — это у нас в генах, так мы проявляем свою любовь. © Миранда

  • А еще мой учитель по дзен-буддизму говорит, что единственный путь к счастью — это жить настоящим и не думать о будущем.
    Как вы догадались, он умер от одиночества и без гроша в кармане. © Кэрри

  • Кстати, о приметах: широкие плечи — это всего лишь широкие плечи. © Миранда

О жизни

  • Если кто-то не оправдал ваших ожиданий, это еще не значит, что их не нужно любить.
    © Шарлотта
  • Чужое мнение абсолютно неважно, никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. © Саманта
  • Лучше вспахивать собственное поле, чем искать более зеленое пастбище на стороне. © Сьюзан Шэрон
  • Некоторым недостаточно иметь все. Им еще нужно, чтобы кто-то, у кого этого нет, им завидовал. © Кэрри
  • Проблема не в бедрах, а в голове. © Кэрри

  • Пешеход обращает внимание только на тот автобус, который его сбил. © Саманта

И... о туфлях, конечно!

  • Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал. © Кэрри

  • Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь. © Кэрри

  • — Зачем мы идем по магазинам, если у тебя сломан палец?
    — У меня сломан палец, но не сломлена воля. Пойдем дальше!
    © Кэрри, Саманта

Героини сериала собрали для нас сливки женской мудрости, но пользоваться ею или нет — выбор каждой. Поделитесь в комментариях сериалами или фильмами, которые вы считаете важными для формирования жизненной позиции.

Фото на превью Sex and the City / Warner Bros. Pictures

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