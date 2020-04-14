20+ ироничных советов Кэрри Брэдшоу и ее компании, которые определенно стоит запомнить всем женщинам

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У каждой из нас в жизни случались моменты, которые проживали героини сериала «Секс в большом городе». Любовные истории, встречи с подругами, у которых есть совет на каждый день, и деньги на карточке, что за мгновение улетали на туфли или платье из новой коллекции. Это сериал не столько о них, сколько о каждой из нас. Именно поэтому учиться на чужих ошибках можно, далеко не уходя от телевизора.