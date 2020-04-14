20+ ироничных советов Кэрри Брэдшоу и ее компании, которые определенно стоит запомнить всем женщинам
У каждой из нас в жизни случались моменты, которые проживали героини сериала «Секс в большом городе». Любовные истории, встречи с подругами, у которых есть совет на каждый день, и деньги на карточке, что за мгновение улетали на туфли или платье из новой коллекции. Это сериал не столько о них, сколько о каждой из нас. Именно поэтому учиться на чужих ошибках можно, далеко не уходя от телевизора.
Мы всем девичьим составом AdMe.ru в очередной раз пересмотрели пару-тройку сезонов «Секса в большом городе» и сохранили 28 цитат, которые должна услышать каждая.
О мужчинах
- Пытаться изменить мужчину бесполезно. Единственное, что можно поправить, — это прическа и гардероб, но и там постоянная борьба. © Саманта
- Когда в жизни черная полоса, есть только один выход — пойти на отличную вечеринку! © Кэрри
- Мужчинам не нравятся живые женщины. Мы не имеем права пукать, использовать тампоны или иметь волосы в неположенных местах. © Саманта
- Не позволяй ему называть тебя своей девушкой, и ты не станешь бывшей девушкой. © Саманта
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Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную. © Кэрри
О женщинах
- Женщина имеет право использовать все средства для достижения целей. © Саманта
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Принц не прискакал. Тогда Белоснежка выплюнула яблоко, проснулась, пошла на работу, получила страховку и сделала ребенка из пробирки. © Кэрри
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Я завидую женщинам, которые могут сказать: «Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой», — но у меня почему-то вырывается: «Ничего не вышло, пропади ты пропадом». © Миранда
- Ни за что не заговорю первой и, если он никогда мне не позвонит, что ж, сохраню теплые воспоминания об этом... ублюдке. © Кэрри
- Не верю в электронную почту. Предпочитаю звонить и бросать трубку. © Кэрри
О любви. И «об этом»...
- Если хочешь выйти замуж, не проводи время с одинокими неудовлетворенными женщинами. © Миранда
- Красивые мужчины — плохие любовники! Им не нужно напрягаться! © Кэрри
- Сказать «люблю» не сложно. Трудности начинаются потом. © Кэрри
- Мужчина, у которого много женщин, не называется «потаскун». Он просто опытный любовник. © Кэрри
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— Зачем люди женятся, если они не влюблены?
— Тут могут быть варианты: симпатия, чувство вины, политическое убежище.
© Мистер Биг, Кэрри
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Если ты скажешь мужчине, что ты его ненавидишь, у вас будет лучший секс в жизни, но, если ты скажешь ему «я тебя люблю», возможно, ты его больше не увидишь. © Саманта
- Все женщины придираются — это у нас в генах, так мы проявляем свою любовь. © Миранда
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А еще мой учитель по дзен-буддизму говорит, что единственный путь к счастью — это жить настоящим и не думать о будущем.
Как вы догадались, он умер от одиночества и без гроша в кармане. © Кэрри
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Кстати, о приметах: широкие плечи — это всего лишь широкие плечи. © Миранда
О жизни
- Если кто-то не оправдал ваших ожиданий, это еще не значит, что их не нужно любить.
© Шарлотта
- Чужое мнение абсолютно неважно, никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. © Саманта
- Лучше вспахивать собственное поле, чем искать более зеленое пастбище на стороне. © Сьюзан Шэрон
- Некоторым недостаточно иметь все. Им еще нужно, чтобы кто-то, у кого этого нет, им завидовал. © Кэрри
- Проблема не в бедрах, а в голове. © Кэрри
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Пешеход обращает внимание только на тот автобус, который его сбил. © Саманта
И... о туфлях, конечно!
- Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал. © Кэрри
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Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь. © Кэрри
- — Зачем мы идем по магазинам, если у тебя сломан палец?
— У меня сломан палец, но не сломлена воля. Пойдем дальше!
© Кэрри, Саманта
Героини сериала собрали для нас сливки женской мудрости, но пользоваться ею или нет — выбор каждой. Поделитесь в комментариях сериалами или фильмами, которые вы считаете важными для формирования жизненной позиции.
Фото на превью Sex and the City / Warner Bros. Pictures