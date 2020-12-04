20+ голливудских звезд, о чьем присутствии в фильме мы узнали лишь благодаря титрам

Нестандартный образ и хороший грим творят чудеса, да такие, что мы можем не узнать любимых актеров, даже если видели их имена на постере. Чего только стоит Мерил Стрип в мужской роли или Эдвард Нортон, весь фильм скрывающийся за маской.