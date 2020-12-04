20+ голливудских звезд, о чьем присутствии в фильме мы узнали лишь благодаря титрам
Нестандартный образ и хороший грим творят чудеса, да такие, что мы можем не узнать любимых актеров, даже если видели их имена на постере. Чего только стоит Мерил Стрип в мужской роли или Эдвард Нортон, весь фильм скрывающийся за маской.
Мы в AdMe.ru пересматриваем множество фильмов и всегда удивляемся, как ловко режиссерам удается спрятать от зрителя даже ярких звезд.
- Помните девушку с золотым лицом из фильма «Стражи Галактики. Часть 2»? А гольфистку из «Великого Гэтсби»? Это Элизабет Дебики, сыгравшая главную роль в новом фильме Кристофера Нолана «Довод». И режиссер отметил умение актрисы перевоплощаться: «Элизабет — актриса, которую зритель видит в куче проектов, не осознавая, что это один и тот же человек».
- Раз уж заговорили о «Стражах Галактики», то нельзя не вспомнить секундное появление Майли Сайрус во второй части. Поп-звезда озвучила Мейнфрейм — разумный искусственный интеллект, управляющий целой планетой.
- Никто не сомневается в таланте Мерил Стрип, но то, что она сыграла целых 4 роли в мини-сериале «Ангелы в Америке», — это нечто невообразимое. Один из самых неузнаваемых образов — раввин, распознать в котором актрису попросту невозможно.
- Винсент Д’Онофрио — тоже настоящий мастер перевоплощения. Будучи настоящим голливудским красавчиком, он набрал около 30 кг, чтобы сыграть непритязательного солдата в ленте «Цельнометаллическая оболочка».
- А в фильме «Люди в черном» Д’Онофрио узнать еще сложнее. Он исполнил роль фермера Эдгара, в которого вселился инопланетянин.
- Подобные эксперименты регулярно проделывает и Кристиан Бейл. На фото ниже — актер вместе с Эми Адамс в ленте «Власть». «Я просто ел много пирогов, чтобы набрать вес», — рассказал актер в одном из интервью.
- Вряд ли кто сможет узнать Брайана Крэнстона, звезду сериала «Во все тяжкие», в образе незадачливого парня, которому пришлось подменить Санта-Клауса. Это одна из первых главных ролей актера. Фильм называется «Однажды ночью».
- В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» появился и Джозеф Гордон-Левитт — он сыграл инопланетное существо по имени Слоуэн Ло. И его трудно будет узнать даже по голосу из-за особого акцента.
- Гордон-Левитт оказался незамеченным еще в одном фильме режиссера Райана Джонсона — «Достать ножи». В кадре актер не появился, но его голос можно услышать в самом начале, когда сестра главной героини смотрит кино, в котором актер произносит фразу: «У нас есть запись домашней камеры».
- Девушка из социальной службы с еле заметными усиками и растрепанными волосами в фильме «Сокровище» — это Мэрайя Кэри.
- В драме Ридли Скотта «Царство небесное» одну из важных ролей сыграл Эдвард Нортон, о чьем присутствии на экране зрители ни за что бы не догадались. Весь фильм актер появлялся лишь в маске, скрывающей лицо.
- Трудно даже представить, но капитан «Титаника» и Теоден из трилогии «Властелин колец» — это один и тот же человек. Обе роли исполнил Бернард Хилл.
- До того как стать Невидимой Леди из «Фантастической четверки», Кейт Мара появилась еще в одном проекте Marvel. Актриса была замечена в небольшой сцене во второй части «Железного Человека», где исполнила роль маршала, которая передает Тони Старку повестку в суд.
- Один из создателей «Мстителей», Джо Руссо, любит сниматься в собственных проектах. В разных фильмах супергеройской серии он исполнил 4 роли, и далеко не в каждой его можно узнать. Это он в ленте «Первый мститель: Другая война».
- Засветился в «Мстителях» и Гарри Дин Стэнтон, известный по фильмам Дэвида Линча и Мартина Скорсезе, «Зеленой миле» и «Чужому». Это была секундная комедийная роль, но запоминающаяся.
- Не просто так Стэнтона называли «крадущим сцену». Актеру всегда доставались второстепенные и эпизодические роли, привлекающие внимание зрителя. Он одинаково хорош и как главный герой в ленте «Париж, Техас», и как уборщик в «Зеленой миле», и как мужчина в черной шляпе в фильме «Семь психопатов».
- Все мы знаем Дэвида Тьюлиса по роли профессора Люпина во франшизе «Гарри Поттер». А в ленте «Большой Лебовски» его вряд ли кто сможет узнать. Он сыграл друга героини Джулианны Мур.
- Не так уж просто узнать в молодом парне из военной драмы «Апокалипсис сегодня» Лоренса Фишберна.
- Стива Карелла тоже можно не заметить в незначительной роли официанта в комедии «Кудряшка Сью». К слову, это первое появление актера в кино.
- Одноглазый пират по имени Раджетти из серии фильмов «Пираты Карибского моря» и продавец газет из ленты «Кристофер Робин» — это одно и то же лицо. Крук Маккензи — актер, исполнивший обе эти роли.
- Звезда сериалов «Демоны Да Винчи» и «Белые линии» Лора Хэддок не редко играет эпизодические роли в фильмах Marvel. Так, в «Первом мстителе» она была поклонницей с автографом, а в «Стражах Галактики» — матерью Звездного Лорда, которая появляется в воспоминаниях.
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Фото на превью The Great Gatsby / Warner Bros., Tenet / Warner Bros.