20+ голливудских киноштампов о разных странах, которые уже набили оскомину всем зрителям

В Голливуде нет недостатка в стереотипах: слащавые хеппи-энды научили зрителей относиться с недоверием к тому, как «фабрика грез» показывает человеческую жизнь. Но киноделы штампуют клише не только на тему отношений. Индустрия развлечений грешит еще и тем, что мало заботится о точном и достоверном изображении других стран, что заметили и сами зрители.

Мы в AdMe.ru почитали форумы и узнали, какие стереотипы больше всего бросаются в глаза жителям разных стран.

Франция

Осенью 2020-го на Netflix вышел сериал «Эмили в Париже», рассказывающий о молодой американке, которая переехала в столицу Франции. Некоторые французы раскритиковали новый проект стримингового гиганта за большое количество нелепых клише. На местном сайте AlloCiné пользователи поставили сериалу оценку 2,7 из 5. Один из зрителей написал, что история представляет собой «идиллическую картинку столицы, которую не узнают парижане в своей повседневной жизни». А другой комментатор добавил, что создатели показали «вымышленную и аккуратную версию Парижа» с чистыми улицами и жителями, которые только и делают, что ходят по кафешкам и едят круассаны и багеты. Также американские фильмы о Франции грешат тем, что показывают всех парижан иконами стиля (как в фильме «Дьявол носит Prada») или делают из Парижа тотальную фабрику феромонов, где все думают только об амурных делах.

Индия

Пользователь Quora считает, что в голливудских фильмах Индия представлена однобоко. Киноделы либо фокусируются на полной разрухе, отсталости и трущобах, либо на духовности и пестром Раджастхане. Но Индия состоит не только из этих крайностей: ее территория разбита на 29 штатов, в каждом из которых свои обычаи, язык и стиль жизни. Вот еще затертые киноприемы, которые раздражают индийцев в голливудских фильмах: — Заклинатели змей, коровы и Тадж-Махал — это не вся Индия. © Cheese_Junky / Reddit

— А еще не забывай о еде, которая превращает желудки приезжих в катастрофу! © QueenShnoogleberry / Reddit

Все индийцы работают инженерами (астрофизиками) или врачами. У нас много студентов, которые занимаются другими областями, например искусством. © Ishwarya Rajalakshmi / Quora

Я из Индии и думаю, что могу говорить от имени всех стран Южной Азии. Во-первых, желтый оттенок, который есть в каждом фильме. Как будто нас поместили в желтый фильтр. Во-вторых, бедность показывают уж слишком утрированно. © Jhanvi Shah / Quora

Великобритания

Когда Голливуд вспоминает о Британии, первым делом у него возникают ассоциации с Англией. Но даже здесь вся география концентрируется на Лондоне, красных автобусах, телефонных будках и Биг-Бене. Создатели фильмов почему-то забывают о других странах Соединенного Королевства: к примеру, Уэльс на экранах практически не появляется. А еще британским актерам часто дают роли злодеев. Даже в «Короле Льве» Шрама озвучивает британец Джереми Айронс, а Муфасу и Симбу — американцы Джеймс Эрл Джонс и Мэттью Бродерик. Не все мы живем в Лондоне и говорим как кокни или королевские особы. © Chewbeccah / Reddit

По версии американских фильмов, мы все живем в одном городе, носим плоские кепи и обычно представляем собой джентльменов из высшего общества или гангстеров-кокни.

© pliskin313 / Reddit

Мексика

География Мексики очень разнообразна: здесь есть лазурные пляжи, горы, джунгли и вулканы. Но в фильмах страна представляет собой солнечную, пыльную и пустынную местность. Если на экране появляется мексиканка, то чаще всего она играет горничную или няню. Мужчинам же достаются амплуа злодеев и членов банд или нелегальных иммигрантов. Мой мир становится цвета сепии, как только я въезжаю в свою страну. © Guardianjuan / Reddit

Мы все носим большие сомбреро и спим, прислонившись к стволу кактуса или дерева. © Mr_Hongos / Reddit

Мексика — это не 100%-я пустыня. © conocophillips424 / Reddit

Италия

Итальянских мужчин часто изображают шаблонно: они постоянно слоняются в белых майках, носят усы и зачесывают назад темные волосы. Большинство героев работают на мафию или заняты изготовлением вина и торговлей. Почему-то Голливуд не показывает итальянцев, занятых интеллектуальным трудом (если только они опять-таки не связаны с гангстерами). У нас нет акцента сицилийской мафии, как в фильме «Крестный отец». Сицилия — лишь один из 20 регионов Италии, где у каждого свой диалект и даже язык. © Raffaele Ronga / Quora

В основном Италия — это 90 % сельской местности, а оставшиеся 10 % — это Венеция или города, которые представляют собой римские руины, старые дома, населенные 70-летними жителями. © Azathoth90 / Reddit

Мы не едим пиццу постоянно, и она у нас не такая томатно-сырная, как в Америке. © Anonymos / Reddit