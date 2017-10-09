20 фотографий знаменитостей, сделанных за несколько дней до того, как их не стало

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Кумиры миллионов, гениальные личности, популярные знаменитости — порой мы даже не задумываемся, что это в первую очередь просто люди, и они, как и все, не бессмертны. AdMe.ru подготовил для вас 20 фотографий известных людей, запечатленных на снимках всего за несколько дней до того, как они ушли навсегда.

1. Фредди Меркьюри (45 лет)

1991 год, предсмертная фотография вокалиста рок-группы Queen. До последнего дня музыкант отрицал все слухи о болезни. Заявление он сделал за день до кончины от бронхопневмонии, вызванной СПИДом.

2. Стив Джобс (56 лет)

Стив Джобс умер дома в окружении близких. Последние слова, сказанные Джобсом: «Ух ты! Ух ты! Ух ты!», через несколько часов он скончался от рака поджелудочной железы.

3. Хит Леджер (28 лет)

Хит Леджер улыбается на съемочной площадке, исполняя свою последнюю роль в фильме «Воображариум доктора Парнаса», всего за несколько дней до того, как его нашли мертвым. Смерть наступила в результате острой интоксикации, вызванной совместным действием болеутоляющих (в том числе наркотических, снотворных и антидепрессантов).

4. Мохаммед Али (74 года)

Мохаммед Али на протяжении 3 десятилетий сражался с болезнью Паркинсона. 2 июня 2016 г. американский боксер был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, вызванным проблемами с легкими. На следующий день он скончался от септического шока, возникшего из-за «неустановленных естественных причин».

5. Честер Беннингтон (41 год)

Can't wait to see where this goes 🙏🏼 pic.twitter.com/FsnUUglPE1 — watsky (@gwatsky) July 15, 2017

Незадолго до смерти вокалист группы Linkin Park работал с рэп-исполнителем Дж. Уотски. Через 4 дня после этой фотографии Честера Беннингтона нашли повешенным в его собственной квартире. Это было самоубийство.

6. Курт Кобейн (27 лет)

Джесси Фроман сделал эту серию снимков в 1994 году, незадолго до самоубийства Курта Кобейна. По одной из версий следствия, Кобейн ввел дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья. Существуют предположения и об убийстве.

7. Боб Марли (36 лет)

Последняя известная фотография Боба Марли. Он болтает со своей семьей. Вес музыканта на тот момент был уже всего 35 кг. 11 мая 1981 года Марли не стало, он умер от рака (злокачественная меланома).

8. Марк Твен (74 года)

Фотография была сделана буквально за 10 дней до смерти Сэмюэла Клеменса, известного всему миру как Марк Твен. В поздние годы писатель пребывал в депрессии, но на ошибочный некролог в New York Journal отшутился знаменитой фразой: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». А за год до смерти он сказал: «Я пришел в 1835 году с кометой Галлея, через год она снова прилетает, и я рассчитываю уйти вместе с ней». Так и случилось. Писатель умер от грудной жабы (стенокардии).

9. Джон Леннон (40 лет)

Мужчина, который выстрелит в Джона Леннона всего через 4 часа после съемки данной фотографии, запечатлен справа. Он берет автограф у основателя и участника группы The Beatles.

10. Махатма Ганди (78 лет)

Махатма Ганди исповедовал философию ненасилия. Джон Леннон писал: «Единственный верный способ борьбы за мир — способ Ганди». Ганди был на пути к молитвенному собранию, когда его убийца Натхурам Годзе выстрелил ему в грудь.

11. Джим Моррисон (27 лет)

Предсмертная фотография Моррисона была сделана его другом в маленькой деревушке Сен-Леуд-Эссерент. В этот день Моррисон умер в ванной комнате съемной квартиры от сердечного приступа в результате героиновой передозировки.

12. Эми Уайнхаус (27 лет)

На фотографии певица прогуливается возле дома в Северном Лондоне за неделю до смерти. 23 июля 2011 года она была найдена мертвой в своей квартире. Уровень алкоголя в крови превышал предельно допустимую концентрацию для жизни в 5 раз.

13. Джими Хендрикс (27 лет)

Фотография сделана за день до смерти подругой Хендрикса. Утром 18 сентября 1970 года он был найден мертвым в лондонском отеле. Великий музыкант умер в постели, захлебнувшись рвотными массами после приема 9 таблеток снотворного.

14. Альберт Эйнштейн (76 лет)

Фотография была сделана в марте 1955 года в доме Эйнштейна в Принстоне за месяц до смерти ученого от аневризмы аорты.

15. Дэвид Боуи (69 лет)

Фотографии сделаны за три дня до гибели британского музыканта. Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года после полутора лет борьбы с раком печени.

16. Тупак Шакур (25 лет)

Последнее фото Тупака Шакура — в машине с его менеджером Шугом Найтом, перед тем как он был застрелен 13 сентября 1996 года.

17. В. И. Ленин (53 года)

Предсмертное фото Ленина в 1923 году (слева — его сестра Анна, справа — доктор). В этот момент он был уже немым.

18. Элвис Пресли (42 года)

Фотография Элвиса Пресли, подъезжающего к своему дому 16 августа 1977 года после поездки к стоматологу. В этот вечер музыкант перенес сердечный приступ и скончался.

19. Джеймс Дин (24 года)

Последняя фотография Джеймса Дина на заправке рядом со своим Porsche. Он проездил на автомобиле всего 9 дней, прежде чем погиб в крушении.

20. Робин Уильямс (63 года)

Первая фотография была выложена Робином Уильямсом в свой день рождения (за 20 дней до смерти). А на второй актер поздравляет с днем рождения уже свою дочь (за 2 недели до своей смерти). Робин страдал от деменции с тельцами Леви. В результате такого заболевания человек не может жить обычной жизнью: нормально думать, спать, бодрствовать, верить тому, что видит, двигаться, быть счастливым. Великий актер не выдержал и совершил самоубийство.