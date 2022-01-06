20+ фотографий знаменитостей с братьями и сестрами, которые доказывают, что некоторые вещи никогда не меняются

Согласно одному исследованию, к 11 годам дети проводят около 33 % свободного времени в компании братьев и сестер. Это больше, чем с родителями, друзьями, учителями и даже наедине с собой. Неудивительно, что именно с ними у нас устанавливается самая крепкая в жизни связь, и знаменитости не исключение. Им также дорого то время, которое они провели со своими братишками и сестренками, и звезды с удовольствием предаются воспоминаниям о детстве.

Нас в AdMe.ru тронули эти особенные отношения, которые известные люди поддерживают со своими братьями и сестрами, поэтому мы хотим о них рассказать.

1. Тейлор и Остин Свифт

Младшему брату Тейлор Свифт 29 лет. В колледже он изучал кино. В 2016 году состоялся актерский дебют Остина в триллере «Искусственный интеллект. Доступ неограничен», и в том же году он появился в фильме Бена Аффлека «Закон ночи».

2. Пенелопа и Моника Крус

Моника Крус — актриса, танцовщица и модельер. В 2007 году вместе со своей сестрой Пенелопой она разработала коллекцию вечерней одежды для испанского ретейлера Mango. В 2013 году Моника родила дочь Антонеллу.

3. Джессика и Джошуа Альба

Джошуа Альба появился в телесериале «Темный ангел» вместе со своей сестрой, когда ему было всего 18 лет. До этого он работал в качестве модели на такие компании, как Tommy Hilfiger, Sketchers и Teen Magazine.

4. Эмма и Алекс Уотсон

Алекс Уотсон — модель и актер. В 2010 году вместе со своей сестрой Эммой он появился в коммерческой фотосессии для Burberry. Также он снялся в клипе Пикси Лотт.

5. Николь и Антония Кидман

Антония работает журналистом и телеведущей. Она дважды была удостоена награды ASTRA как «Любимая знаменитость женского пола». Она живет в Австралии с детьми и мужем Крейгом.

6. Жизель Бюндхен и ее сестра-близнец Патрисия

Патрисия и Жизель — разнояйцевые близнецы, поэтому они похожи друг на друга как обычные сестры. Патрисия тесно сотрудничает с Жизель в качестве ее менеджера и официального представителя. В настоящее время она работает еще и в компании по производству нижнего белья Intimates, которая также принадлежит Жизель.

7. Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Свои самые известные роли сестры-двойняшки Олсен сыграли в паре. Первым был телесериал «Полный дом». Затем они сыграли близнецов в фильме «Двое: Я и моя тень». Позже у Мэри-Кейт и Эшли обнаружился интерес к моде, и они вместе запустили свой лейбл The Row в 2006 году.

8. Джулианна и Дерек Хаф

Дерек Хаф — профессиональный танцор, хореограф, актер и певец. Он поставил рекорд, выиграв 6 раз в проекте «Dancing with the Stars» вместе со своими звездными партнерами.

9. Деми Ловато и Медисон Де Ла Гарза

Медисон Де Ла Гарза лучше всего известна по роли Хуаниты Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Также она младшая единоутробная сестра певицы Деми Ловато.

10. Флоренс и Тоби Пью

Тоби Пью, известный под псевдонимом Тоби Себастьян, — актер и музыкант. Он сыграл Тристана Мартелла в «Игре престолов» и Амоса в «Музыке тишины».

11. Кейли и Бриана Куоко

Бриане Куоко 33 года, и она работает актрисой. Вместе со своей сестрой Кейли она снялась в телесериале «Бортпроводница».

12. Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен

Джеймс Хейвен, как и его сестра, — актер и продюсер. У него было несколько небольших ролей в фильмах, где Анджелина Джоли играла главную роль, — например, в байопике «Джиа».