20+ фотографий о том, что происходит по ту сторону экрана
Порой кажется, что создатели фильмов — настоящие волшебники. И лишь заглянув за кулисы известных фильмов, можно убедиться в простой истине: в том, что творится на фабрике грез, нет никакой магии. Однако без высоких технологий, моря энергии и таланта дело не обходится.
AdMe.ru собрал 28 фотографий, которые покажут прекрасный мир кино по ту, недоступную обычному зрителю, сторону экрана. Приятного просмотра!
Питер Джексон, Галадриэль и Гэндальф — отличная компания собралась!
Брюс Уиллис отдыхает на съемочной площадке «Криминального чтива»
Фавнам тоже нужно есть
Тим Рот и Майкл Мэдсен на съемках «Бешеных псов»
«Стюарт: Прошлая жизнь»: Том Харди и Бенедикт Камбербэтч решили перекусить
Джонни приближается — на съемках «Сияния»
Форд случайно ударил Гослинга на съемках фильма «Бегущий по лезвию 2049». Реакция обоих бесценна
Кристофер Нолан на пустынной планете вместе с Мэттью МакКонахи в «Интерстелларе»
За кадром фильма «Место под соснами»
Квентин Тарантино беседует с Умой Турман на съемках «Убить Билла»
«Бердмэн»: долгожданный поцелуй Эммы Стоун и Эдварда Нортона
А вот так выглядит фильм «На игле» по ту сторону экрана
Дублеры Марти в «Назад в будущее — 2»
Дайан Китон и Аль Пачино на съемках «Крестного отца»
Харрисон Форд и Шон Янг фотографируются между дублей «Бегущего по лезвию»
Фотография прямиком со съемочной площадки «Донни Дарко»
«Империя наносит ответный удар»: принцесса Лея и Чуи
Билл Мюррей в буквальном смысле уснул на площадке «Бесподобного мистера Фокса»
«Сонная Лощина»: Джонни Депп нашел оружие против Всадника без головы
Зоуи Дешанель и Джозеф Гордон-Левитт дурачатся на съемках «500 дней лета»
Стивен Спилберг позирует вместе с «Челюстями»
Натали Портман в «Леоне»
Элай Рот учится снимать скальп для роли в «Бесславных ублюдках»
«Вечное сияние чистого разума»: Марк Руффало и Кирстен Данст мешают Джиму Керри спать
Совсем недружелюбный «Хоббит»
«Мария-Антуанетта» осваивает современные технологии
«Титаник»: на этот раз в воде осталась Роза
«Франкенштейн» устроил чаепитие в перерывах между съемками
Фото на превью cinemonkeys / instagram.com