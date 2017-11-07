20+ фотографий о том, что происходит по ту сторону экрана

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Порой кажется, что создатели фильмов — настоящие волшебники. И лишь заглянув за кулисы известных фильмов, можно убедиться в простой истине: в том, что творится на фабрике грез, нет никакой магии. Однако без высоких технологий, моря энергии и таланта дело не обходится.

AdMe.ru собрал 28 фотографий, которые покажут прекрасный мир кино по ту, недоступную обычному зрителю, сторону экрана. Приятного просмотра!