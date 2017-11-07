20+ фотографий о том, что происходит по ту сторону экрана

Порой кажется, что создатели фильмов — настоящие волшебники. И лишь заглянув за кулисы известных фильмов, можно убедиться в простой истине: в том, что творится на фабрике грез, нет никакой магии. Однако без высоких технологий, моря энергии и таланта дело не обходится.

AdMe.ru собрал 28 фотографий, которые покажут прекрасный мир кино по ту, недоступную обычному зрителю, сторону экрана. Приятного просмотра!

Питер Джексон, Галадриэль и Гэндальф — отличная компания собралась!

Брюс Уиллис отдыхает на съемочной площадке «Криминального чтива»

Фавнам тоже нужно есть

Тим Рот и Майкл Мэдсен на съемках «Бешеных псов»

«Стюарт: Прошлая жизнь»: Том Харди и Бенедикт Камбербэтч решили перекусить

Джонни приближается — на съемках «Сияния»

Форд случайно ударил Гослинга на съемках фильма «Бегущий по лезвию 2049». Реакция обоих бесценна

Кристофер Нолан на пустынной планете вместе с Мэттью МакКонахи в «Интерстелларе»

За кадром фильма «Место под соснами»

Квентин Тарантино беседует с Умой Турман на съемках «Убить Билла»

«Бердмэн»: долгожданный поцелуй Эммы Стоун и Эдварда Нортона

А вот так выглядит фильм «На игле» по ту сторону экрана

Дублеры Марти в «Назад в будущее — 2»

Дайан Китон и Аль Пачино на съемках «Крестного отца»

Харрисон Форд и Шон Янг фотографируются между дублей «Бегущего по лезвию»

Фотография прямиком со съемочной площадки «Донни Дарко»

«Империя наносит ответный удар»: принцесса Лея и Чуи

Билл Мюррей в буквальном смысле уснул на площадке «Бесподобного мистера Фокса»

«Сонная Лощина»: Джонни Депп нашел оружие против Всадника без головы

Зоуи Дешанель и Джозеф Гордон-Левитт дурачатся на съемках «500 дней лета»

Стивен Спилберг позирует вместе с «Челюстями»

Натали Портман в «Леоне»

Элай Рот учится снимать скальп для роли в «Бесславных ублюдках»

«Вечное сияние чистого разума»: Марк Руффало и Кирстен Данст мешают Джиму Керри спать

Совсем недружелюбный «Хоббит»

«Мария-Антуанетта» осваивает современные технологии

«Титаник»: на этот раз в воде осталась Роза

«Франкенштейн» устроил чаепитие в перерывах между съемками

Фото на превью cinemonkeys / instagram.com

34 На склад!
1 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!