20 фотографий легендарных актеров XX века и современных звезд кино в одном возрасте

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Не так давно мы писали о западных и российских знаменитостях, которые оказались ровесниками. Нам показалось, что на этот раз будет любопытно сравнить звезд кино двух разных эпох. Например, сейчас Райану Гослингу 38 лет, и ровно столько же было Кларку Гейблу, когда он сыграл одну из своих лучших ролей — Ретта Батлера. А Аманде Сейфрид недавно исполнилось 33 года — в этом возрасте Мэрилин Монро блистала в фильме «В джазе только девушки».