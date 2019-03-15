20 фотографий легендарных актеров XX века и современных звезд кино в одном возрасте

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Не так давно мы писали о западных и российских знаменитостях, которые оказались ровесниками. Нам показалось, что на этот раз будет любопытно сравнить звезд кино двух разных эпох. Например, сейчас Райану Гослингу 38 лет, и ровно столько же было Кларку Гейблу, когда он сыграл одну из своих лучших ролей — Ретта Батлера. А Аманде Сейфрид недавно исполнилось 33 года — в этом возрасте Мэрилин Монро блистала в фильме «В джазе только девушки».

AdMe.ru вспоминает, как выглядели культовые актеры XX века в возрасте современных звезд.

Элизабет Тейлор и Мэйси Уильямс, 21 год

Одри Хепберн и Ева Грин, 38 лет

Галина Польских и Светлана Антонова, 39 лет

Кларк Гейбл и Райан Гослинг, 38 лет

Грейс Келли и Дакота Фэннинг, 24 года

Ингрид Бергман и Эмма Робертс, 27 лет

Софи Лорен и Ева Мендес, 45 лет

Лия Ахеджакова и Наталья Рудова, 35 лет

Джеймс Дин и Энсел Эльгорт, 24 года

Вивьен Ли и Кэтрин Зета-Джонс, 49 лет

Лорен Бэколл и Моника Беллуччи, 55 лет

Наталья Селезнева и Дарья Мельникова, 27 лет

Брижит Бардо и Лили Коллинз, 29 лет

Ален Делон и Ричард Мэдден, 32 года

Мэрилин Монро и Аманда Сейфрид, 33 года

Лайза Миннелли и Эмма Стоун, 30 лет

Светлана Немоляева и Равшана Куркова, 38 лет

Барбра Стрейзанд и Кая Скоделарио, 27 лет

Марлен Дитрих и Джессика Бил, 36 лет

Адриано Челентано и Николас Холт, 29 лет

А с кем бы вы сравнили своего любимого актера?

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