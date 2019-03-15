20 фотографий легендарных актеров XX века и современных звезд кино в одном возрасте
Не так давно мы писали о западных и российских знаменитостях, которые оказались ровесниками. Нам показалось, что на этот раз будет любопытно сравнить звезд кино двух разных эпох. Например, сейчас Райану Гослингу 38 лет, и ровно столько же было Кларку Гейблу, когда он сыграл одну из своих лучших ролей — Ретта Батлера. А Аманде Сейфрид недавно исполнилось 33 года — в этом возрасте Мэрилин Монро блистала в фильме «В джазе только девушки».
AdMe.ru вспоминает, как выглядели культовые актеры XX века в возрасте современных звезд.
Элизабет Тейлор и Мэйси Уильямс, 21 год
Одри Хепберн и Ева Грин, 38 лет
Галина Польских и Светлана Антонова, 39 лет
Кларк Гейбл и Райан Гослинг, 38 лет
Грейс Келли и Дакота Фэннинг, 24 года
Ингрид Бергман и Эмма Робертс, 27 лет
Софи Лорен и Ева Мендес, 45 лет
Лия Ахеджакова и Наталья Рудова, 35 лет
Джеймс Дин и Энсел Эльгорт, 24 года
Вивьен Ли и Кэтрин Зета-Джонс, 49 лет
Лорен Бэколл и Моника Беллуччи, 55 лет
Наталья Селезнева и Дарья Мельникова, 27 лет
Брижит Бардо и Лили Коллинз, 29 лет
Ален Делон и Ричард Мэдден, 32 года
Мэрилин Монро и Аманда Сейфрид, 33 года
Лайза Миннелли и Эмма Стоун, 30 лет
Светлана Немоляева и Равшана Куркова, 38 лет
Барбра Стрейзанд и Кая Скоделарио, 27 лет
Марлен Дитрих и Джессика Бил, 36 лет
Адриано Челентано и Николас Холт, 29 лет
А с кем бы вы сравнили своего любимого актера?
Фото на превью Serafino / Francoriz Production, Invision / Invision / East News