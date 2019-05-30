20+ фото советских знаменитостей, которые были запечатлены в неформальной обстановке

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Наверняка многие согласятся с тем, что советские фильмы и песни невероятно душевные и трогательные. В них столько теплоты и нежности, что хочется их пересматривать и переслушивать вновь и вновь. Да, мы знаем, как талантливы советские звезды на экране, но хотим показать вам, какими они были в реальной жизни.