20+ фото советских знаменитостей, которые были запечатлены в неформальной обстановке

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Наверняка многие согласятся с тем, что советские фильмы и песни невероятно душевные и трогательные. В них столько теплоты и нежности, что хочется их пересматривать и переслушивать вновь и вновь. Да, мы знаем, как талантливы советские звезды на экране, но хотим показать вам, какими они были в реальной жизни.

Мы в AdMe.ru очень любим поностальгировать, поэтому и решили сделать соответствующую подборку.

1. Юрий Никулин

2. Лев Лещенко

3. Александр Абдулов

4. Олег Табаков и Лев Дуров

5. Никита Михалков с дочерью Надей

6. Людмила Гурченко с дочерью Марией

7. Олег Басилашвили

8. Наталья Крачковская

9. Муслим Магомаев и Эдита Пьеха

10. Михаил Боярский с дочерью Лизой на даче

Михаил Боярский с сыном Сергеем

11. Николай Еременко

12. Наталья Фатеева

13. Александр Розенбаум

14. Наталья Варлей с сыном Александром

Наталья Варлей с сыном Василием

15. Станислав Садальский

16. Лариса Гузеева

17. Инна Чурикова с сыном Ваней

18. Любовь Полищук

19. Михаил Жванецкий и Нина Русланова

20. Михаил Кокшенов

21. Александр Абдулов, Олег Янковский и Александр Адабашьян держат на руках режиссера фильма «Храни меня, мой талисман» Романа Балаяна

22. Евгений Леонов на рынке

23. Евгения Симонова с дочерьми Марией и Зоей

Какие фотографии больше всего задели вас за душу? Хотели бы вы увидеть еще одну подобную подборку?

Фото на превью East News

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