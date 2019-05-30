20+ фото советских знаменитостей, которые были запечатлены в неформальной обстановке
Наверняка многие согласятся с тем, что советские фильмы и песни невероятно душевные и трогательные. В них столько теплоты и нежности, что хочется их пересматривать и переслушивать вновь и вновь. Да, мы знаем, как талантливы советские звезды на экране, но хотим показать вам, какими они были в реальной жизни.
Мы в AdMe.ru очень любим поностальгировать, поэтому и решили сделать соответствующую подборку.
1. Юрий Никулин
2. Лев Лещенко
3. Александр Абдулов
4. Олег Табаков и Лев Дуров
5. Никита Михалков с дочерью Надей
6. Людмила Гурченко с дочерью Марией
7. Олег Басилашвили
8. Наталья Крачковская
9. Муслим Магомаев и Эдита Пьеха
10. Михаил Боярский с дочерью Лизой на даче
Михаил Боярский с сыном Сергеем
11. Николай Еременко
12. Наталья Фатеева
13. Александр Розенбаум
14. Наталья Варлей с сыном Александром
Наталья Варлей с сыном Василием
15. Станислав Садальский
16. Лариса Гузеева
17. Инна Чурикова с сыном Ваней
18. Любовь Полищук
19. Михаил Жванецкий и Нина Русланова
20. Михаил Кокшенов
21. Александр Абдулов, Олег Янковский и Александр Адабашьян держат на руках режиссера фильма «Храни меня, мой талисман» Романа Балаяна
22. Евгений Леонов на рынке
23. Евгения Симонова с дочерьми Марией и Зоей
Какие фотографии больше всего задели вас за душу? Хотели бы вы увидеть еще одну подобную подборку?
Фото на превью East News