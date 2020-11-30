20+ фото со съемок, которые заставят по-новому взглянуть на культовые фильмы и сериалы

Зеленые экраны, забавные костюмы с датчиками захвата движения, дублеры и тонны грима — во время съемок наши любимые фильмы и сериалы выглядят далеко не так красочно и эпично. И для того чтобы зрители увидели итоговый продукт, огромной команде приходится прикладывать немалые усилия.

Нам в AdMe.ru нравится узнавать, как же создается магия кино, поэтому и для наших читателей мы постарались приоткрыть завесу этой тайны. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором мы покажем, как Джейсон Момоа находит общий язык с медведем, своим партнером по съемкам.

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Крис Хемсворт и Марк Руффало щеголяют бутафорскими животами на съемках фильма «Мстители: Финал»

Крис Хемсворт рассказывает, что был очень популярен на съемочной площадке из-за своего 40-килограммового накладного живота. «Люди подходили и обнимали меня, как большого плюшевого медведя, терли мой живот, как у беременной. Или садились ко мне на колени, как к Санта-Клаусу. Я чувствовал себя дедушкой с кучей детей вокруг», — говорит актер.

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Бонус: сериал «Видеть». Джейсон Момоа угощает медведя, своего партнера по съемкам, печеньем, чтобы он запомнил его запах