20+ фото со съемок, которые заставят по-новому взглянуть на культовые фильмы и сериалы
Зеленые экраны, забавные костюмы с датчиками захвата движения, дублеры и тонны грима — во время съемок наши любимые фильмы и сериалы выглядят далеко не так красочно и эпично. И для того чтобы зрители увидели итоговый продукт, огромной команде приходится прикладывать немалые усилия.
Нам в AdMe.ru нравится узнавать, как же создается магия кино, поэтому и для наших читателей мы постарались приоткрыть завесу этой тайны. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором мы покажем, как Джейсон Момоа находит общий язык с медведем, своим партнером по съемкам.
Галь Гадот и ее более удобный образ на съемках «Чудо-женщины: 1984»
Сэмюэла Джексона гримируют для фильма «Капитан Марвел»
Так Марк Руффало выглядит на съемочной площадке «Мстителей»
Вот что из себя представляет конь Валета Червей из «Алисы в Стране чудес»
Кажется, кое-кто на этой фотографии явно недоволен тем фактом, что Тор и Локи находят общий язык
На фото справа Карен Гиллан и Терри Нотари, подаривший свои эмоции цифровому псу Бэку в «Зове предков»
Иэн Маккеллен и современные гаджеты на съемочной площадке «Хоббита»
В «Докторе Стрэндже» сверхспособности героя не особо впечатляют без спецэффектов
Кропотливая работа над образом Гаморы для вселенной «Мстителей»
Актеры общаются в перерыве между съемками «Хоббита»
Атмосфера на съемочной площадке сериала «Великая»
Магия цифровых технологий на примере фильма «Аватар»
Мена Массуд («Аладдин»): «В какой-то момент Гай Ричи решил, что мне тоже стоит побыть оператором»
Эван Рейчел Вуд все никак не может выспаться во время съемок «Мира Дикого Запада»
Генри Кавилл готовится к роли Геральта в «Ведьмаке»
В сцене гонок в «Звездных войнах» вместо сложных моделей зрителей использовали разноцветные ватные палочки
Крис Хемсворт и Марк Руффало щеголяют бутафорскими животами на съемках фильма «Мстители: Финал»
Крис Хемсворт рассказывает, что был очень популярен на съемочной площадке из-за своего 40-килограммового накладного живота. «Люди подходили и обнимали меня, как большого плюшевого медведя, терли мой живот, как у беременной. Или садились ко мне на колени, как к Санта-Клаусу. Я чувствовал себя дедушкой с кучей детей вокруг», — говорит актер.
Преображение коня для фильма «Мулан»
Эмоции Джоша Бролина для цифровой версии Таноса
Птица-гром на съемках «Фантастических тварей» выглядела весьма необычно
Бонус: сериал «Видеть». Джейсон Момоа угощает медведя, своего партнера по съемкам, печеньем, чтобы он запомнил его запах
А вам нравится узнавать, как создавались фильмы и сериалы, или предпочитаете не разрушать магию кино?