20 фото со съемочных площадок, которые раскрывают всю подноготную нашего любимого кино

Создание фильма — дело долгое и кропотливое, но, несомненно, увлекательное. Хотя актерам часто приходится работать едва ли не сутки напролет с несколькими слоями грима на лице, мокнуть под искусственным дождем или изнывать от жары в облегающем костюме, они остаются профессионалами и стойко выносят все тяготы кинопроизводства, дурачась в перерывах. За кулисами нашумевших фильмов и сериалов обычно царит неповторимая атмосфера, которая помогает лучше узнать кумиров и раскрыть секреты создания культовых сцен.

Мы в AdMe.ru заглянули на съемочные площадки и поинтересовались, как создается магия кино и как развлекаются актеры, когда на них не направлены камеры. Оказалось, что процесс может быть куда увлекательнее готового продукта.

1. Элизабет Олсен и Пол Беттани на съемках сериала «ВандаВижен»

2. За кадром у Гарри и Беллатрисы были более теплые отношения

3. На съемочной площадке спецвыпуска «Друзья: Воссоединение»

4. Для фильма «Стражи Галактики» были созданы маски с лицом Гаморы, которые, правда, так и не пригодились

5. Карен Гиллан и Джек Блэк со своими дублерами на съемках «Джуманджи»

6. А так громила Халк в исполнении Марка Руффало выглядит за кадром

7. Эль Фэннинг и Николас Холт на съемочной площадке сериала «Великая»

8. Нейтан Филлион пытается втиснуться в свой костюм на съемках фильма «Супер»

9. Тор и Капитан Америка принимают солнечные ванны (а на самом деле предотвращают нежелательный загар)

10. Пол Радд примеряет перчатку Таноса

11. А вот как создавались сапоги Чудо-женщины

12. Репетиция полета Сокола

13. На съемках фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» были задействованы тысячи статистов, которым приходилось работать в любую погоду

14. А так выглядит процесс создания грима Гаморы

15. Энтони Хопкинс на съемочной площадке блокбастера «Тор: Рагнарек» с режиссером Тайкой Вайтити и исполнителем главной роли Крисом Хемсвортом

16. Последние штрихи образа Доктора Стрэнджа

17. Флоренс Пью за кадром хоррора «Солнцестояние»

18. Чедвик Боузман с игрушечным енотом Ракетой

19. Наоми Уоттс на съемочной площадке «Кинг-Конга»

20. Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в перерыве между съемками «Черной Вдовы»