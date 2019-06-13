20+ фото о том, что остается за кадром наших любимых сериалов

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Побывать на съемках любимого сериала — мечта многих фанатов. Но не всегда такое место, как закулисье, открыто для широкой публики, да и большая часть любимых проектов снимается зарубежом, поэтому попасть туда проблематично. К счастью, актеры и съемочная команда регулярно делятся с нами такими снимками.

AdMe.ru постоянно мониторит официальные страницы актеров и сериалов в соцсетях, а это настоящий кладезь крутых закулисных фото.

Дин Винчестер буквально сияет на съемках «Сверхъестественного»

А Джесси Пинкмэну так печет голову солнце, что без пакета со льдом не обойтись

В другой части света — наоборот: у Джейсона Момоа заледенела борода на съемках «Границы»

Так проходит перерыв у «Викингов»

Отдых дам из «Рассказа служанки» выглядит куда более умиротворенно

А теперь более личный кадр

Барышни из «Большой маленькой лжи» не против сыграть в боулинг

Сара Дрю дурачится на съемках «Анатомии страсти». Ее пластиковый дублер сосредоточен

За кадром «Ходячих мертвецов» Рик и Дэрил могли быть не такими уж суровыми

Актеры из «Леденящих душу приключений Сабрины» не прочь устроить пижамную вечеринку на съемках

Детишки из «Очень странных дел» решили заобнимать продюсера

us hugging the kids when they say they're not kids anymore pic.twitter.com/IKvAOAdjsG — Stranger Things (@Stranger_Things) March 30, 2019

Еще один ребенок из «Очень странных дел»

at least one of our kids is still a kid. #StrangerRewind pic.twitter.com/bUp51ztby5 — Stranger Things (@Stranger_Things) May 13, 2019

Парни повзрослее из «Твин Пикса» готовят костюм Дэвида Линча для съемок

Кайл Маклахлен не столь серьезен, как другие

В «Твин Пиксе» необъяснимые вещи происходят даже за кадром

Люцифер портит кадр своим коллегам. Дьявол во плоти

А Эмма Стоун на съемках «Маньяка» портит кадр сама себе

Фрэнк Галлахер из «Бесстыжих» может и на укулеле сыграть

Время работать и время перекусывать на съемках «Бесстыжих»

Тем временем актриcы из сериала «Оранжевый — хит сезона» не прочь покормить других

Дэвид Духовны с коллегой по «Секретным материалам»

Куда подевалась Джиллиан Андерсон, спросите вы. Не скучайте, здесь она на съемках «Полового воспитания»

Узнаете ребят из сериала, название которого нельзя произносить?

Последний поклон зрителям после 12 сезонов «Теории Большого взрыва»

За кулисы какого сериала хотели бы попасть вы?