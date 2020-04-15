20+ кадров, которые во всей красе показывают издержки съемочного процесса

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Когда режиссер Терри Гиллиам задумал экранизацию романа «Дон Кихот», на него начали сыпаться напасти. Сначала исполнитель главной роли получил травму, потом съемки и вовсе пришлось приостановить из-за урагана, обрушившегося на Испанию. В итоге вместо игрового кино о странствующем рыцаре был создан документальный фильм «Затерянный в Ла-Манче», который рассказывал о съемочном процессе. По драматизму и накалу страстей он не уступал итоговой ленте, которую удалось доснять только в 2018 году. Это доказывает, как много интересного остается за кадром и обычно не доступно зрителям.

Мы в AdMe.ru решили прогуляться за кулисы современных фильмов и сериалов и посмотреть, чем же занимаются их создатели между фразами «Стоп, снято». А из бонуса вы узнаете, как супергерои празднуют дни рождения.

Так Дэниел Рэдклифф записывал фразу: «Но она тоже моя подруга» в «Кубке огня»

Члены съемочной команды «Шерлока» примеряли маску Бенедикта Камбербэтча

В дождливом Уэльсе главный съемочный реквизит — розовый зонтик

Вот так в реальности выглядел слоненок Дамбо

Персонажи «Стражей Галактики. Часть 2» в перерывах между супергеройскими подвигами коротают время за пинг-понгом

На съемках «Безумного Макса» Николасу Холту приходилось по-разному развлекаться между дублями

Чудо-женщина благодарит свою «заместительницу», которая выполняла за нее самые сложные трюки

Актеры фильма «Мстители: Финал» выясняют, кто из них самый большой и грозный

А так Крис Хемсворт одевался в свой толстый костюм

За кулисами «Доктора Дулиттла»

Брэд Питт на съемках «Однажды в... Голливуде»

Марк Руффало часто иронизирует над Тайкой Вайтити и его любовью поспать. Он выложил эти кадры с подписями: «Редкое фото Тайки перед сном» и «Полноценный режим сна»

Шарлиз Терон тестирует грим на съемках «Скандала»

Когда режиссер подвозит на съемки: Джо Руссо везет Тома Холланда на съемочную площадку фильма «Черри»

Дэвид Теннант за кулисами «Доктора Кто»

Джудуны (гуманоиды из «Доктора Кто») тем временем сняли маски — может, чтобы перекусить?

Тут распродажа розовых платьиц из «Твин Пикса»? Мы бы прикупили парочку

Бэтмену что-то в глаз попало

Вот так снимали одну из сцен «Зова предков»

Визажист обрызгивает Райана Рейнольдса, чтобы тот не страдал от жары на съемках «Дэдпула»

Эмма Уотсон держит в руках грелки, чтобы не мерзнуть во время съемок «Маленьких женщин». Еще парочка, по ее словам, прячется спереди и сзади под платьем

А ее коллеги по фильму перекусывают кексиками

Арнольд Шварценеггер со своим «дублером»

Райан Рейнольдс ведет блог на фоне батальной сцены «Призрачной шестерки»

«Какая часть съемок с Майклом Бэем самая интересная? Не знаю, многие, наверное, выбрали бы боевые сцены. А для меня главное — это чувство спокойствия, понимаете? Те тихие моменты фильма, когда ты начинаешь чувствовать характер персонажей, когда тонешь в глазах героев. Вот это самое важное, я думаю».

Он даже попал в итоговый фильм

Бонус: мстители во главе с Робертом Дауни — младшим поздравляют актера Джоша Бролина с днем рождения

А как бы вы развлекались на съемочной площадке, если бы были актером?